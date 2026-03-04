ABD'li komutanlardan şok sözler! Askerlere söylediler: Saldırılar kıyameti getirecek...

"Komutan, (ABD Başkanı Donald Trump'ın) İran'da Armageddon'u başlatmak ve İsa'nın dünyaya dönüşünü işaretlemek için İsa tarafından görevlendirildiğini söyledi. Bütün bunları söylerken yüzünde büyük bir sırıtış vardı, bu da mesajını daha da çılgınca gösterdi. Komutanımız muhtemelen 'Önce Hristiyan' destekçisi olarak tanımlanabilir. Uzun zamandır böyle davranıyor ve emri altındaki herkesin tıpkı kendisi gibi Hristiyan olmasını istediğini açıkça belirtiyor. Bu, operasyon hazırlık brifinginde bulunan birçok kişiyi şok etti."