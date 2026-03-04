  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sadettin Saran'dan Domenico Tedesco ile özel görüşme! İşte ayrıntılar... "Osmanlı Sultanlarının Sevdası: Kutsal Emanetler" sergisi Rami Kütüphanesi'nde açıldı Milli futbolcu listeye girdi! Bundesliga'da ayın oyuncusu ödülünün adayları açıklandı Yol kenarında açıyor ve şifa saçıyor! Avrupa’nın en çok araştırdığı bitki oldu... Muazzam bir görsel şölene hazır mısınız? Mart ayında hangi çiçekler ekilir? Mescid-i Aksa günlerdir kapalı: Ramazan'da ibadete engel oldular İsrail basını duyurdu! İran'a saldırılar ne kadar sürecek? Ortalığı karıştıracak plan!
Gündem
12
Yeniakit Publisher
ABD'li komutanlardan şok sözler! Askerlere söylediler: Saldırılar kıyameti getirecek...
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

ABD'li komutanlardan şok sözler! Askerlere söylediler: Saldırılar kıyameti getirecek...

ABD'li komutanlardan ortalığı karıştıracak açıklamalar geldi yine... ABD'li conilerin katliamları tüm dünyayı yakmaya başladı...

1
#1
Foto - ABD'li komutanlardan şok sözler! Askerlere söylediler: Saldırılar kıyameti getirecek...

ABD'de bir sivil toplum kuruluşuna yapılan şikayetlerde, bazı ABD'li komutanlar tarafından askerlere, ABD ve İsrail'in İran'a karşı saldırılarıyla "İncil'deki kıyamet gününü" yaşatmayı amaçladığının söylendiği iddia edildi.

#2
Foto - ABD'li komutanlardan şok sözler! Askerlere söylediler: Saldırılar kıyameti getirecek...

ABD ordusu mensuplarının din özgürlüğünü sağlamayı hedefleyen ve kar amacı gütmeyen kuruluş Askeri Din Özgürlüğü Vakfına (MRFF) gönderilen bir e-postada, bazı ABD'li komutanların, İsrail ile İran'a karşı yürütülen saldırılarla ilgili "kıyamet günü" yorumu yaptığı öne sürüldü.

#3
Foto - ABD'li komutanlardan şok sözler! Askerlere söylediler: Saldırılar kıyameti getirecek...

İsmi açıklanmayan bir astsubayın gönderdiği e-postada, savaşa hazırlık brifinginde komutanların askerlere, ABD'nin İran'a saldırılarında yaşananlar konusunda "korkulmaması" gerektiğini belirttiği aktarıldı.

#4
Foto - ABD'li komutanlardan şok sözler! Askerlere söylediler: Saldırılar kıyameti getirecek...

E-postada, komutanın askerlere savaşın "Tanrı'nın ilahi planının bir parçası" olduğunu söylediği ve özellikle "Armageddon'a ve İsa Mesih'in dönüşüne atıfta bulunan Vahiy Kitabı'ndan çok sayıda alıntı yaptığı" ileri sürüldü.

#5
Foto - ABD'li komutanlardan şok sözler! Askerlere söylediler: Saldırılar kıyameti getirecek...

E-postada bahsi geçen birliğin üyeleri arasında en az 10 Hristiyan, bir Yahudi ve bir de Müslüman olduğu belirtildi. Birliğin, bölgede "hazır destek" göreviyle konuşlandırıldığı ifade edildi.

#6
Foto - ABD'li komutanlardan şok sözler! Askerlere söylediler: Saldırılar kıyameti getirecek...

Kendisini Hristiyan olarak tanıtan astsubayın e-postasında şu ifadeler kullanıldı:

#7
Foto - ABD'li komutanlardan şok sözler! Askerlere söylediler: Saldırılar kıyameti getirecek...

"Komutan, (ABD Başkanı Donald Trump'ın) İran'da Armageddon'u başlatmak ve İsa'nın dünyaya dönüşünü işaretlemek için İsa tarafından görevlendirildiğini söyledi. Bütün bunları söylerken yüzünde büyük bir sırıtış vardı, bu da mesajını daha da çılgınca gösterdi. Komutanımız muhtemelen 'Önce Hristiyan' destekçisi olarak tanımlanabilir. Uzun zamandır böyle davranıyor ve emri altındaki herkesin tıpkı kendisi gibi Hristiyan olmasını istediğini açıkça belirtiyor. Bu, operasyon hazırlık brifinginde bulunan birçok kişiyi şok etti."

#8
Foto - ABD'li komutanlardan şok sözler! Askerlere söylediler: Saldırılar kıyameti getirecek...

Söz konusu e-postanın, MRFF'nin, ABD ve İsrail'in İran'a karşı 28 Şubat'ta başlattığı savaştan bu yana ABD'ye ait 50'den fazla askeri birlikten aldığı 200'den fazla mesajdan sadece biri olduğu aktarıldı.

#9
Foto - ABD'li komutanlardan şok sözler! Askerlere söylediler: Saldırılar kıyameti getirecek...

1981-1989'da ABD Başkanı Ronald Reagan döneminin Beyaz Saray hukuk danışmanı, eski bir hava kuvvetleri subayı ve MRFF Başkanı Mikey Weinstein, açıklamasında, Başkan Donald Trump'ın izlediği "Amerika'yı Yeniden Büyük Yap" (MAGA) politikalarına tepki gösterdi.

#10
Foto - ABD'li komutanlardan şok sözler! Askerlere söylediler: Saldırılar kıyameti getirecek...

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth döneminde Pentagon'a dini unsurları dahil etme çabalarının yoğunlaştığına işaret eden Weinstein, ofisine gelen başvuruların hacmiyle ilgili olarak, "Patlama yaşanıyor." dedi.

#11
Foto - ABD'li komutanlardan şok sözler! Askerlere söylediler: Saldırılar kıyameti getirecek...

Weinstein, "Çok ırklı ve çok dinli bir orduya Hristiyan milliyetçiliğini dahil etmek, ordunun uzun süredir sürdürülen temelleriyle tam bir tezat oluşturmaktadır." ifadesini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ata

chp.nin kulağı çınlamıştır... yok canım din temelli savaş mı olur...

Sapik ARMAGEDON KIYAMET SAVASI pesindeki hristiyan-yahudi seriatcisi SIYONISTLERIN KIYAMETI OLACAK BU KUDURMUS AZGIN TERORISTLIKLERI....i

BATIL YOK OLACAK KESIN! ALLAH DOGRUYU SOYLER ...
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Suriye, Türkiye kararını duyurdu
Dünya

Suriye, Türkiye kararını duyurdu

Suriye, Türkiye yönüne hava koridorlarını yeniden açacağını duyurdu. Açıklamada, diğer hava koridorları ile Şam Uluslararası Havalimanı’nın ..
Dubai balonu patlıyor! Bugün 123 İHA ve 11 balistik füze atıldı
Dünya

Dubai balonu patlıyor! Bugün 123 İHA ve 11 balistik füze atıldı

Yapay şehir Dubai'nin ev sahibi Birleşik Arap Emirlikleri'nden yapılan açıklamada "Bugün 123 insansız hava aracı ve 11 balistik füze engelle..
İran'dan İsrail'e ağır misilleme
Dünya

İran'dan İsrail'e ağır misilleme

İsrailli yetkililer, İran’ın İsrail’in başkenti Tel Aviv’e yönelik hava saldırısında 12 kişinin yaralandığını duyurdu. Yaralılara olay yerin..
MSB’den flaş açıklama: İran'dan ateşlenen balistik mühimmat etkisiz hale getirildi
Gündem

MSB’den flaş açıklama: İran'dan ateşlenen balistik mühimmat etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran’dan ateşlendiği ve Irak ile Suriye hava sahasını geçerek Türkiye’ye yöneldiği tespit edilen bir balistik..
Körfez'de Samp-T paniği! İtalya'dan acil hava savunma desteği
Gündem

Körfez'de Samp-T paniği! İtalya'dan acil hava savunma desteği

İran'ın ABD ve İsrail saldırılarına karşılık Körfez ülkelerini hedef alan misillemeleri, bölgede savunma krizini tetikledi. İtalya Savunma B..
İki günde iki bakan! İran’ın yeni Savunma Bakanı da suikast kurbanı
Gündem

İki günde iki bakan! İran’ın yeni Savunma Bakanı da suikast kurbanı

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı "Aslanın Kükreyişi" ve "Destansı Öfke" operasyonları dördüncü gününde (3 Mart 2026) Tahran’da kat..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23