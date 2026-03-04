'İran'dan sonra sıra Türkiye'de' demişti! ABD'li albaydan ortalığı karıştıracak itiraf: Çekiliyoruz
"İran'dan sonra sıra Türkiye'de" şeklinde skandal bir çıkış yapan ABD’li emekli Albay Douglas Macgregor, savaşla ilgili son durumu değerlendirdi.
"İran'dan sonra sıra Türkiye'de" şeklinde skandal bir çıkış yapan ABD’li emekli Albay Douglas Macgregor, savaşla ilgili son durumu değerlendirdi.
Albay Macgregor, Amerikan ordusunun lojistik ve operasyonel merkezlerinin haritadan silindiğini savundu.
Özellikle liman kurulumlarının kullanılmaz hale geldiğini belirten Macgregor, ABD donanmasının bölgede tutunamayarak Hindistan limanlarına geri çekilmek zorunda kaldığını ileri sürdü. Hindistan limanlarının askeri açıdan "ideal olmaktan uzak" olduğunu vurgulayan emekli albay, donanmanın bu hamlesini zorunlu bir kaçış olarak nitelendirdi.
Saldırıların başarısının tesadüf olmadığını ifade eden Macgregor, Çin ve Rusya’nın perde arkasında aktif bir rol üstlendiğini iddia etti.
Bu iki gücün İran hükümetiyle yakın temas halinde olduğunu belirten Macgregor, sağlanan yüksek nitelikli uydu istihbaratının, İsrail ve ABD hedeflerine yönelik nokta atışı operasyonlarda kilit rol oynadığını savundu. Bu istihbarat desteği sayesinde, İran’ın askeri kapasitesinin beklenenin çok üzerinde bir başarı sergilediğine dikkat çekti.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23