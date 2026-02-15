Türkiye'den 48 tane Kaan alacaklardı! Uçak gemisi hibe edildi
Türkiye'den 48 tane Milli Muharip Uçak Kaan alması beklenen dost ülkeye devasa büyüklükte bir uçak gemisi hibe edildi.
Türkiye'den 48 tane Milli Muharip Uçak Kaan alması beklenen dost ülkeye devasa büyüklükte bir uçak gemisi hibe edildi.
Asya ülkesi Endonezya, ilk uçak gemisini İtalya'nın hediye edeceğini açıkladı.
Antara haber ajansında yer alan habere göre; Endonezya Savunma Bakanlığı Halkla İlişkiler Müdürü Rico Ricardo Sirait, yaptığı açıklamada, ülkenin ilk uçak gemisini İtalya'nın hediye edeceğini belirtti.
Daha önce İtalyan ordusunda hizmet veren Giuseppe Garibaldi isimli geminin tadilatı için Endonezya hükümetinin de bir bütçe ayıracağını aktarmıştı.
Sirait, bu konuda İtalya ile görüşmelerinin devam edeceğini söyledi.
Sirait, geminin 5 Ekim 2026'dan önce Endonezya'ya ulaşmasını beklediklerini vurguladı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23