  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ünlü Alman bankası neler yapmış neler! Epstein skandalı, yeni skandalı ortaya çıkardı Sahip oldukları rezerv dudak uçuklattı! Tam 75 trilyon dolar değerinde! Milyonların gözü bu rakamda: 2026 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? TMO’dan yeni karar! Buğday günlük satışa sunulacak Denizde fırtına kabusu: 3 ilde seferler durduruldu Yok artık! Kalede 257 gün korkusu! Sergen Yalçın'ın derdi bitmiyor Rakiplerine yine fark atacak reytinglerde! Özel bir bölümle geliyor Teşkilat! Maskeler düşecek... Geçen yıl büyük ilgi görmüştü! ‘Vefa Sultan’ın yeni bölümleri ramazanda ekranlara gelecek Mutfak dolaplarını karbonatla silerken suya 1 kaşık ekleyin ve sapır sapır dökülsün tüm lekeler...
Dünya
9
Yeniakit Publisher
Ünlü Alman bankası neler yapmış neler! Epstein skandalı, yeni skandalı ortaya çıkardı
AA Giriş Tarihi:

Ünlü Alman bankası neler yapmış neler! Epstein skandalı, yeni skandalı ortaya çıkardı

Almanların dev bankası Deutsche Bank’ta "ayrıcalıklı denetim" iddiası gündeme bomba gibi düştü. ABD Adalet Bakanlığı tarafından Jeffrey Epstein dosyası kapsamında kamuoyuyla paylaşılan yeni ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) belgeleri, Almanya'nın en büyük bankalarından Deutsche Bank’ın "kara para aklamayı önleme" mekanizmalarındaki usulsüzlükleri ve yüksek profilli müşterilere sağlanan ayrıcalıkları gün yüzüne çıkardı.

1
#1
Foto - Ünlü Alman bankası neler yapmış neler! Epstein skandalı, yeni skandalı ortaya çıkardı

Bankanın eski uyum görevlisi Tammy Hill McFadden’ın FBI’a verdiği ifadeler, finans dünyası ile siyaset arasındaki tartışmalı ilişkilerin boyutunu ortaya koydu. FBI raporunda yer alan iddialara göre McFadden, 2016 yılında ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı ve danışmanı Jared Kushner’e ait ticari hesaplarda "akılalmaz" seviyede kripto para hareketliliği tespit etti.

#2
Foto - Ünlü Alman bankası neler yapmış neler! Epstein skandalı, yeni skandalı ortaya çıkardı

McFadden, Kushner’in şirketinin bir "çalışan"a kripto para ile ödeme yaptığını, ancak bu şahsın şirket kayıtlarında bulunmayan bir Rus vatandaşı olduğunu saptadı. Kaynağı ve alıcısı doğrulanmayan bu işlemlerin "şüpheli" olarak raporlanması talebi, banka yönetimi tarafından "temelsiz" bulunarak engellendi.

#3
Foto - Ünlü Alman bankası neler yapmış neler! Epstein skandalı, yeni skandalı ortaya çıkardı

McFadden’ın itirafları, ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlamasıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein’in finansal ağının nasıl korunduğuna dair de yeni bilgiler sundu.

#4
Foto - Ünlü Alman bankası neler yapmış neler! Epstein skandalı, yeni skandalı ortaya çıkardı

2015 yılında Epstein’in hesaplarından 20’li yaşlardaki genç kadınlara yapılan düzenli para transferlerini raporlayan McFadden, üst yöneticisinden "Epstein cezasını çekti, bu hesaplarda çalışmaya devam edin." yanıtını aldığını iddia etti. Belgeler, Deutsche Bank’ın Jacksonville şubesindeki uyum ekibinin Epstein ile ilişiği kesmek istemesine rağmen, yönetimin bu talebi yıllarca sürüncemede bıraktığını gösteriyor.

#5
Foto - Ünlü Alman bankası neler yapmış neler! Epstein skandalı, yeni skandalı ortaya çıkardı

Eski yetkilinin en çarpıcı iddiası ise bankanın iç denetim sistemindeki kasıtlı boşluklara yönelik oldu. McFadden, "Siyasi Nüfuz Sahibi Kişi" statüsündeki 102 yüksek riskli ismin, bankanın "AML" sisteminde "süresiz ertelenmiş" kategorisine alınarak olağan denetimlerden kaçırıldığını saptadı.

#6
Foto - Ünlü Alman bankası neler yapmış neler! Epstein skandalı, yeni skandalı ortaya çıkardı

Bu isimlerin derhal yüksek riskli olarak işaretlenmesi gerektiğini savunduğunda ise kendisine yönelik bir "misilleme kampanyası" başlatıldığını öne sürdü. McFadden, bu süreçte performans raporlarının kasıtlı olarak düşürüldüğünü, primlerinin kesildiğini ve 2018 yılında görevine haksız yere son verildiğini savundu.

#7
Foto - Ünlü Alman bankası neler yapmış neler! Epstein skandalı, yeni skandalı ortaya çıkardı

Bu isimlerin derhal yüksek riskli olarak işaretlenmesi gerektiğini savunduğunda ise kendisine yönelik bir "misilleme kampanyası" başlatıldığını öne sürdü. McFadden, bu süreçte performans raporlarının kasıtlı olarak düşürüldüğünü, primlerinin kesildiğini ve 2018 yılında görevine haksız yere son verildiğini savundu.

#8
Foto - Ünlü Alman bankası neler yapmış neler! Epstein skandalı, yeni skandalı ortaya çıkardı

Banka yönetimi, şüpheli faaliyetleri bildiren çalışanların cezalandırıldığı iddialarını "kategorik olarak" reddetse de yayımlanan FBI kayıtları, kurum içindeki "etik denetim" ile "müşteri sadakati" arasındaki çatışmayı yeniden tartışmaya açtı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Okur

Bu kadar durumlar ortaya çıktı neden Avrupa'da ABD de yargılamalar olmuyor halk neden tepki göstermiyor akıl alır gibi değil epstein Siyonisti hristiyan çocukları sömürdü aileleri dünya bu durumlara neden tepki koymuyor bakınız netanyahu Gazze'de binlerce insan öldürdü yargılama olmadı epstein olayı ile binlerce kişi mağdur oldu bu siyonistlere dünya neden susuyor yargilama gelmelidir mahkeme kurulmalı dünya milletleri siyonistleri idam etmeli ABD ve Avrupa da halk Siyonistleri öldürmeliler bu ne arkadaş lânet olsun bee Siyonist farelerine hepsi Yok edilmelidir
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Neler yaşandığını bir bir anlattı! Türkiye’den Microsoft’a ayar verene jest
Gündem

Neler yaşandığını bir bir anlattı! Türkiye’den Microsoft’a ayar verene jest

TRT programında ödül alan eski Microsoft mühendisi Ibtihal Abousaad, İsrail’le işbirliğine karşı yaptığı protesto nedeniyle işten çıkarıldığ..
‘Ben size İSO diyor muyum?’ Canlı yayında 'AKP' ayarı
Gündem

‘Ben size İSO diyor muyum?’ Canlı yayında 'AKP' ayarı

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, partisine “AK Parti” yerine “AKP” diyen gazeteci İsmail Dükel’e, “Ben size İso diyor muyum?” diy..
Aracını başkasına kullandırtana 200 bin TL ceza!
Aktüel

Aracını başkasına kullandırtana 200 bin TL ceza!

SGK ve Emniyet’in ortak çalışmasıyla, tüzel kişiliğe ait ticari araçları sigortasız şoförlere kullandıran şirketler, trafik cezasının ötesin..
Ramazan kolisi hesabı alay konusu oldu! Halk Tv'de Ece Üner'den beyin yakan matematik
Gündem

Ramazan kolisi hesabı alay konusu oldu! Halk Tv'de Ece Üner'den beyin yakan matematik

Ece Üner’in canlı yayında asgari ücret ile Ramazan kolisi fiyatlarını farklı yıllar üzerinden kıyaslayarak yaptığı hesaplama sosyal medyada ..
Fenerbahçe yıldızlarıyla güldü
Spor

Fenerbahçe yıldızlarıyla güldü

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, Papara Park'ta Trabzonspor'a konuk oldu. Karşılaşmada Fenerbahçe 3 puanın sahibi oldu.
İngiltere’den savaşa hazırlık sinyali! "Uçak gemilerimizi oraya konuşlandıracağız"
Dünya

İngiltere’den savaşa hazırlık sinyali! “Uçak gemilerimizi oraya konuşlandıracağız”

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, "Sert gücümüzü inşa etmeliyiz. Çünkü çağımızın geçerli para birimi bu. Saldırganlığı caydırabilecek durumd..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23