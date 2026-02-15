Ünlü Alman bankası neler yapmış neler! Epstein skandalı, yeni skandalı ortaya çıkardı

McFadden, Kushner’in şirketinin bir "çalışan"a kripto para ile ödeme yaptığını, ancak bu şahsın şirket kayıtlarında bulunmayan bir Rus vatandaşı olduğunu saptadı. Kaynağı ve alıcısı doğrulanmayan bu işlemlerin "şüpheli" olarak raporlanması talebi, banka yönetimi tarafından "temelsiz" bulunarak engellendi.