Ünlü Alman bankası neler yapmış neler! Epstein skandalı, yeni skandalı ortaya çıkardı
Almanların dev bankası Deutsche Bank’ta "ayrıcalıklı denetim" iddiası gündeme bomba gibi düştü. ABD Adalet Bakanlığı tarafından Jeffrey Epstein dosyası kapsamında kamuoyuyla paylaşılan yeni ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) belgeleri, Almanya'nın en büyük bankalarından Deutsche Bank’ın "kara para aklamayı önleme" mekanizmalarındaki usulsüzlükleri ve yüksek profilli müşterilere sağlanan ayrıcalıkları gün yüzüne çıkardı.