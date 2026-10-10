Şaka değil gerçek: Montella örneği: Ne zaman anında aksiyon alacağız?
Madem devam etmeyecektik ne denli bu kadar Montella'nın triplerini basın toplantılarında çekti bu spor kamuoyu...
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Madem devam etmeyecektik ne denli bu kadar Montella'nın triplerini basın toplantılarında çekti bu spor kamuoyu...
Dünya Kupası sonrasında birçok ülkenin teknik heyet ve federasyonlarında değişimler yaşandı. Biz gruptan çıkamadık. Daha fazla ilerleyen ülkelerde bile biletler kesildi. Montella yeni gönderildi. Ve ciddi bir zaman kaybettik.
Dünya Kupası'nın en kolay gruplarından birinde yer alan Milli Takımımız, büyük bir hüsranla turnuvaya çok erken veda etti. Dev organizasyonla birlikte birçok ülke, hem teknik heyet hem de federasyon anlamında değişime gitti. Biz aynen devam ettik. Sonrasında sık sık "güven" açıklamaları yapıldı.
Aslında herkes Montella'nın Uluslar Ligi aşamasında gönderileceğini biliyordu. "Zararın neresinden dönersen kardır" sözü, bu olayda işlemedi. Dünya Kupası sonrasında kaybedilen her bir gün, "zarar" hanesine eklendi. Teknik heyet, oyuncular ve yöneticiler hep aynıydı...
Olay sadece teknik heyet değil... Türkiye Futbol Federasyonu'nda da üst üste istifalar yaşanıyor. Aslında büyük değişim çok daha önce yapılmalıydı. Fakat her zamanki gibi yine geç kaldık. Fotospor'a göre; "Yeniden yapılanma" olacaksa bile bunun için doğru zamanı kaçırdık gibi gözüküyor.
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