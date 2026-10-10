Şaka değil gerçek: Montella örneği: Ne zaman anında aksiyon alacağız?

Olay sadece teknik heyet değil... Türkiye Futbol Federasyonu'nda da üst üste istifalar yaşanıyor. Aslında büyük değişim çok daha önce yapılmalıydı. Fakat her zamanki gibi yine geç kaldık. Fotospor'a göre; "Yeniden yapılanma" olacaksa bile bunun için doğru zamanı kaçırdık gibi gözüküyor.