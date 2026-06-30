Eski asker Kaan projesiyle ilgili flaş gelişmeyi duyurdu: Geçen hafta inanılmaz bir şey oldu
Emekli albay ve stratejist Eray Güçlüer, Türkiye'nin beşinci nesil harikası Milli Muharip Uçak Kaan projesiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
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Emekli albay ve stratejist Eray Güçlüer, Türkiye'nin beşinci nesil harikası Milli Muharip Uçak Kaan projesiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
TVNET'te konuşan Eray Güçlüer, MMU Kaan'ın 2028'in Haziran ayında Türkiye'nin envanterine katılacağını söyledi.
Eray Güçlüer yaptığı açıklamada, "Satışı onaylanmak üzere olan motorlar F-16'lar için geliyor. TEI tarafından üretilen TF35000 motorunda inanılmaz bir şey oldu. Motoru 35 bin libre ark yakıcısız çalıştırıldı. F-35'lerin moturu ark yakıcı olduğu için kapatana kadar termal iz bırakıyor ve görülüyor
Bir teknik bilgi daha vereyim. F-35 savaş uçaklarının görünürlüğü 1 metrakarenin 10'da 7'si. Kaan'ın ise 1 metrekarenin 11'de 1'i. İşte buna teknoloji derler
ANKA-3'lerin en son versiyonundaki radar görünürlüğü F-35'le aynı. Özetle İsrail'in hava üstünlüğü bölgede sona ermiştir. Burada F-35'leri vurabilecek tek ülke Türkiye'dir.
TF35000'in laboratuvar testleri tamamlandı. Artık uçağa takıp deneyeceğiz. TUSAŞ bunun için devasa bir fabrika açtı. Artık Kaan projesinde bir sorun kalmadı. 2028 Haziran ayında Kaan, Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edilecek" dedi.
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