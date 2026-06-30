Eski asker Kaan projesiyle ilgili flaş gelişmeyi duyurdu: Geçen hafta inanılmaz bir şey oldu

Eray Güçlüer yaptığı açıklamada, "Satışı onaylanmak üzere olan motorlar F-16'lar için geliyor. TEI tarafından üretilen TF35000 motorunda inanılmaz bir şey oldu. Motoru 35 bin libre ark yakıcısız çalıştırıldı. F-35'lerin moturu ark yakıcı olduğu için kapatana kadar termal iz bırakıyor ve görülüyor