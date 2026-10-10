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Maltepe’deki facia İmamoğlu döneminin sicili: 5 ilçede 43 dava

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Maltepe’deki facia İmamoğlu döneminin sicili: 5 ilçede 43 dava

Maltepe’de 5 kişinin hayatını kaybettiği bina çökmesi, İstanbul’daki riskli yapı stokunu ve yıllardır tartışılan kentsel dönüşüm sorununu yeniden gündemin ilk sırasına taşıdı. CHP ve Yeni Parti cephesinin İstanbul’daki dönüşüm projelerine yönelik itiraz ve davaları dikkat çekerken, eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP’li siyasetçilerin 5 ilçedeki projelere karşı toplam 43 dava açtığı aktarıldı. Maltepe’de dönüşümü teşvik edecek teklifin de İBB tarafından “nüfus artışı” gerekçesiyle reddedildiği belirtildi.

#1
Foto - Maltepe’deki facia İmamoğlu döneminin sicili: 5 ilçede 43 dava

İstanbul Maltepe’de meydana gelen ve 5 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan bina çökmesi, megakentteki riskli yapıların oluşturduğu tehlikeyi bir kez daha gözler önüne serdi. Facianın ardından gözler İstanbul’da yıllardır tartışılan kentsel dönüşüm çalışmalarına çevrilirken, CHP ve Yeni Parti cephesinin dönüşüm projelerine karşı attığı adımlar yeniden gündeme geldi. Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP’li siyasetçilerin 5 ilçedeki kentsel dönüşüm projelerine karşı toplam 43 dava açtığı, Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen’in yönetim kurulu başkanlığı yaptığı dönemde ise TMMOB Şehir Plancıları Odası tarafından 4 ilçedeki projelere karşı 13 dava açıldığı aktarıldı.

#2
Foto - Maltepe’deki facia İmamoğlu döneminin sicili: 5 ilçede 43 dava

MALTEPE’DE 5 CAN GİTTİ Cevizli Mahallesi’nde 7 katlı binanın ilk üç katında meydana gelen yapısal çökme sonucu 5 kişi hayatını kaybetti. Enkazdan çıkarılan 9 kişi ise tedavi altına alındı. Yaşanan facia, İstanbul’da eski ve riskli yapı stokunun yenilenmesinin artık ertelenemeyecek bir mesele olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

#3
Foto - Maltepe’deki facia İmamoğlu döneminin sicili: 5 ilçede 43 dava

MALTEPE’DE DÖNÜŞÜM TEKLİFİNE “NÜFUS” ENGELİ Maltepe’deki tartışmanın dikkat çeken noktalarından biri de ilçedeki dönüşümü teşvik etmeyi amaçlayan düzenleme oldu. 2024 yerel seçimleri döneminde yapı stokunun yenilenmesini teşvik etmek amacıyla bir önerge sunuldu. Seçimlerin ardından Maltepe Belediye Başkanlığına gelen CHP’li Esin Köymen döneminde karar İBB’ye gönderildi. Ancak İBB’nin, düzenlemenin nüfus artışına neden olabileceği gerekçesiyle meclis kararını reddettiği aktarıldı. Köymen’in de İBB’nin kararına itiraz etmediği belirtildi. Böylece ilçedeki dönüşümü teşvik etmesi amaçlanan tavsiye kararı hayata geçirilemedi.

#4
Foto - Maltepe’deki facia İmamoğlu döneminin sicili: 5 ilçede 43 dava

4 İLÇEDE 13 DAVA Esin Köymen daha önce üç dönem TMMOB İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinde bulundu. Bu dönemde TMMOB Şehir Plancıları Odasının İstanbul’daki çeşitli kentsel dönüşüm projelerine karşı açtığı davalar da yeniden gündeme geldi. Odanın Esenler’de 2, Gaziosmanpaşa’da 7, Tuzla’da 2 ve Beyoğlu’nda 2 olmak üzere toplam 13 dava açtığı belirtildi.

#5
Foto - Maltepe’deki facia İmamoğlu döneminin sicili: 5 ilçede 43 dava

İMAMOĞLU VE CHP’LİLERDEN 5 İLÇEDE 43 DAVA Kentsel dönüşüm konusunda asıl dikkat çeken tablo ise CHP’li siyasetçilerin ve eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun girişimleri oldu. Aktarılan bilgilere göre Gaziosmanpaşa’da CHP’li belediye meclis üyeleri dönüşüm çalışmalarına karşı 9 dava açtı. Esenler’de yaklaşık 60 bin konutu kapsayan büyük kentsel dönüşüm projesi de yargıya taşındı. Projeye karşı dava açan isimler arasında dönemin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da yer aldı. Tuzla’da İBB ve CHP’li meclis üyelerinin dönüşüm projelerine karşı toplam 8 dava açtığı belirtildi. Beyoğlu’nda Tarlabaşı, Örnektepe ve Okmeydanı’ndaki dönüşüm projelerine yönelik 7 dava açılırken, süreçlerin yıllarca geciktiği aktarıldı. Üsküdar’da Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın örnek gösterdiği Kirazlıtepe ve Ferah mahallelerindeki dönüşüm çalışmaları da yargıya taşındı. Söz konusu projelere karşı 10 ayrı dava açıldığı belirtildi. Beykoz Tokatköy’de ise dönüşüm çalışmaları sırasında bazı sol parti ve grupların da dahil olduğu protestolarda yollara barikat kuruldu.

#6
Foto - Maltepe’deki facia İmamoğlu döneminin sicili: 5 ilçede 43 dava

100 BİN KONUT SÖZÜ NE OLDU? Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 26 Eylül 2019’da Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul’un dönüşümü konusunda önemli bir söz vermişti. İmamoğlu, Ekim 2019’da İBB Meclisi’nde yaptığı sunumda ekibiyle birlikte İstanbul’da 100 bin konut üretileceğini açıklamıştı. Aradan geçen 7 yılın ardından üretilen konut sayısının yaklaşık 11 binde kaldığı belirtildi.

#7
Foto - Maltepe’deki facia İmamoğlu döneminin sicili: 5 ilçede 43 dava

İBB’NİN DEPREM BÜTÇESİNDEKİ PAYI DA TARTIŞILIYOR İstanbul’un riskli yapı stoku karşısında İBB bütçesinden deprem çalışmalarına ayrılan pay da tartışmaların bir diğer başlığı oldu. İBB’nin toplam bütçesi içerisinde deprem çalışmalarına ayrılan payın yıllar içerisinde gerilediği belirtilirken, Maltepe’de meydana gelen son facia kaynakların kentsel dönüşüme ne ölçüde yönlendirildiği sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

#8
Foto - Maltepe’deki facia İmamoğlu döneminin sicili: 5 ilçede 43 dava

“İSTANBUL’DA 50 BİN TABUT BİNA VAR” Maltepe’deki facianın ardından Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Koçak’tan da çarpıcı bir uyarı geldi. İstanbul’un bütün ilçelerinde benzer risk taşıyan yaklaşık 50 bin bina bulunduğuna dikkat çeken Koçak, bu değerlendirmelerin AFAD, İRAP ve İBB’nin risk raporlarına dayandığını belirtti. Koçak, “Bütün ilçelerimizde, İstanbul ilçelerinde buna benzer 50 bin adet binamız vardır” ifadelerini kullandı. Maltepe’de 5 kişinin hayatını kaybettiği son facia, İstanbul’da kentsel dönüşümün siyasi çekişmelerin ötesinde doğrudan can güvenliğini ilgilendiren hayati bir mesele olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

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