Maltepe’deki facia İmamoğlu döneminin sicili: 5 ilçede 43 dava
Maltepe’de 5 kişinin hayatını kaybettiği bina çökmesi, İstanbul’daki riskli yapı stokunu ve yıllardır tartışılan kentsel dönüşüm sorununu yeniden gündemin ilk sırasına taşıdı. CHP ve Yeni Parti cephesinin İstanbul’daki dönüşüm projelerine yönelik itiraz ve davaları dikkat çekerken, eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP’li siyasetçilerin 5 ilçedeki projelere karşı toplam 43 dava açtığı aktarıldı. Maltepe’de dönüşümü teşvik edecek teklifin de İBB tarafından “nüfus artışı” gerekçesiyle reddedildiği belirtildi.