Maltepe’deki facia İmamoğlu döneminin sicili: 5 ilçede 43 dava

İMAMOĞLU VE CHP’LİLERDEN 5 İLÇEDE 43 DAVA Kentsel dönüşüm konusunda asıl dikkat çeken tablo ise CHP’li siyasetçilerin ve eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun girişimleri oldu. Aktarılan bilgilere göre Gaziosmanpaşa’da CHP’li belediye meclis üyeleri dönüşüm çalışmalarına karşı 9 dava açtı. Esenler’de yaklaşık 60 bin konutu kapsayan büyük kentsel dönüşüm projesi de yargıya taşındı. Projeye karşı dava açan isimler arasında dönemin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da yer aldı. Tuzla’da İBB ve CHP’li meclis üyelerinin dönüşüm projelerine karşı toplam 8 dava açtığı belirtildi. Beyoğlu’nda Tarlabaşı, Örnektepe ve Okmeydanı’ndaki dönüşüm projelerine yönelik 7 dava açılırken, süreçlerin yıllarca geciktiği aktarıldı. Üsküdar’da Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın örnek gösterdiği Kirazlıtepe ve Ferah mahallelerindeki dönüşüm çalışmaları da yargıya taşındı. Söz konusu projelere karşı 10 ayrı dava açıldığı belirtildi. Beykoz Tokatköy’de ise dönüşüm çalışmaları sırasında bazı sol parti ve grupların da dahil olduğu protestolarda yollara barikat kuruldu.