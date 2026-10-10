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ABD'nin 81 uçağı çöp oldu!

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ABD'nin 81 uçağı çöp oldu!

Kongre Araştırma Servisi raporuna göre ABD, İran savaşında en az 81 askeri uçağını kaybetti veya hasar aldı. Zararın maliyetinin 3,3 milyar dolara ulaştığı belirtildi. ABD'nin İran savaşında uğradığı hüsranın boyutu resmi rakamlarla ortaya çıktı. Kongre Araştırma Servisi'nin yeni raporuna göre Washington, savaşın başlamasından bu yana en az 81 askeri uçağını kaybetti ya da hasar gördü. Dünyanın en pahalı hava gücüne sahip ülkenin filosundan düşen bu uçakların faturası ise 3,3 milyar dolara kadar ulaşıyor. Rapor, ABD'nin en gözde savaş uçaklarından insansız hava araçlarına, uçan radar sistemlerinden havada yakıt ikmal tankerlerine kadar envanterinin neredeyse her kaleminde ağır kayıp yaşadığını ortaya koydu.

#1
Foto - ABD'nin 81 uçağı çöp oldu!

KAYIPLARIN YARISINDAN FAZLASI REAPER'LARDAN: 45 İHA, 1,4 MİLYAR DOLAR Listenin en kalabalık kalemini ABD'nin vurucu insansız hava aracı MQ-9A Reaper oluşturdu. Tanesi 35 milyon dolar olan Reaper'lardan tam 45 adedi kaybedildi. Yalnızca bu kalemin maliyeti 1,4 milyar doları buldu. Böylece 81 uçaklık kaybın yarısından fazlası tek bir modelden geldi.

#2
Foto - ABD'nin 81 uçağı çöp oldu!

12 F-15E STRİKE EAGLE VE 7 KC-135 TANKER FİLODAN DÜŞTÜ ABD Hava Kuvvetleri'nin ana vurucu güçlerinden F-15E Strike Eagle'lardan 12 adedi kaybedildi ya da hasar gördü; bu uçakların maliyeti 420 milyon dolar olarak hesaplandı. Havada yakıt ikmali için kritik öneme sahip KC-135 Stratotanker'lardan ise 7 adet kayıp verildi. Tankerlerin faturası 262 milyon dolar oldu.

#3
Foto - ABD'nin 81 uçağı çöp oldu!

UÇAN RADAR AWACS VE 182 MİLYONLUK TRİTON DA LİSTEDE Kayıplar yalnızca savaş uçaklarıyla sınırlı kalmadı. ABD'nin havadaki gözü olarak bilinen E-3 Sentry AWACS'tan 1 adet kaybedildi; yalnızca bu uçağın bedeli 270 milyon dolar. Deniz gözetleme insansız hava aracı MQ-4C Triton'dan da 1 adet kayıp verildi. Triton'un maliyeti 182 milyon dolar olarak raporda yer aldı.

#4
Foto - ABD'nin 81 uçağı çöp oldu!

92 MİLYONLUK F-35A DA KURTULAMADI ABD'nin en modern ve en pahalı savaş uçaklarından F-35A Lightning II'den de 1 adet kaybedildi. Beşinci nesil uçağın maliyeti 92 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

#5
Foto - ABD'nin 81 uçağı çöp oldu!

ÖZEL HAREKÂT UÇAKLARI VE HELİKOPTERLER DE VURULDU Özel harekât nakliye uçağı MC-130J Commando II'den 2 adet kaybedildi; bu kalemin maliyeti 300 milyon dolar. Yakın hava desteği uçağı A-10C Thunderbolt II'den 2 adet (70 milyon dolar), MQ-1 çok rollü İHA'dan 3 adet (45 milyon dolar, tanesi 15 milyon dolar) ve AH-6 / MH-6 Little Bird helikopterlerinden 4 adet (32 milyon dolar) kayıp listesine girdi.

#6
Foto - ABD'nin 81 uçağı çöp oldu!

Helikopter kayıpları arasında ayrıca 1 adet HH-60W Jolly Green II arama kurtarma helikopteri (50 milyon dolar), 1 adet AH-64 Apache saldırı helikopteri (35 milyon dolar) ve 1 adet MH-60 Sea Hawk (35 milyon dolar) bulunuyor.

#7
Foto - ABD'nin 81 uçağı çöp oldu!

İŞTE ABD'NİN KAYIP LİSTESİ MQ-9A Reaper | 45 adet | 1,4 milyar dolar (tanesi 35 milyon dolar) F-15E Strike Eagle | 12 adet | 420 milyon dolar KC-135 Stratotanker | 7 adet | 262 milyon dolar AH-6 / MH-6 Little Bird | 4 adet | 32 milyon dolar MQ-1 Multi-Role Drone | 3 adet | 45 milyon dolar (tanesi 15 milyon dolar) MC-130J Commando II | 2 adet | 300 milyon dolar A-10C Thunderbolt II | 2 adet | 70 milyon dolar E-3 Sentry AWACS | 1 adet | 270 milyon dolar MQ-4C Triton | 1 adet | 182 milyon dolar F-35A Lightning II | 1 adet | 92 milyon dolar HH-60W Jolly Green II | 1 adet | 50 milyon dolar AH-64 Apache | 1 adet | 35 milyon dolar MH-60 Sea Hawk | 1 adet | 35 milyon dolar

#8
Foto - ABD'nin 81 uçağı çöp oldu!

Raporun kayıp tablosunda toplam adet 81, toplam maliyet ise 3,19 milyar dolar olarak gösterilirken, raporun genel değerlendirmesinde kayıpların maliyetinin 3,3 milyar dolara kadar ulaştığı belirtildi.

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