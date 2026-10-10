ABD'nin 81 uçağı çöp oldu!

Kongre Araştırma Servisi raporuna göre ABD, İran savaşında en az 81 askeri uçağını kaybetti veya hasar aldı. Zararın maliyetinin 3,3 milyar dolara ulaştığı belirtildi. ABD'nin İran savaşında uğradığı hüsranın boyutu resmi rakamlarla ortaya çıktı. Kongre Araştırma Servisi'nin yeni raporuna göre Washington, savaşın başlamasından bu yana en az 81 askeri uçağını kaybetti ya da hasar gördü. Dünyanın en pahalı hava gücüne sahip ülkenin filosundan düşen bu uçakların faturası ise 3,3 milyar dolara kadar ulaşıyor. Rapor, ABD'nin en gözde savaş uçaklarından insansız hava araçlarına, uçan radar sistemlerinden havada yakıt ikmal tankerlerine kadar envanterinin neredeyse her kaleminde ağır kayıp yaşadığını ortaya koydu.