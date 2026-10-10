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Milli yıldızdan dikkat çeken mesaj! Arda Güler veda etti

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Milli yıldızdan dikkat çeken mesaj! Arda Güler veda etti

Türkiye Futbol Federasyonu'nun A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile yolları ayırma kararı almasının ardından milli cepheden ilk tepkiler gelmeye başladı. Real Madrid forması giyen genç millî yıldız Arda Güler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile görevine son verilen İtalyan çalıştırıcıya ve ekibine veda etti. Paylaşımında Montella'ya duyduğu minnettarlığı dile getiren Güler, "Mister, her şey için teşekkürler, sizinle çalışmak bir zevkti" ifadelerini kullanarak duygusal bir mesaj yayınladı.

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Foto - Milli yıldızdan dikkat çeken mesaj! Arda Güler veda etti

La Liga ekibi Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, TFF'nin aldığı kararın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak İtalyan teknik adama veda etti.

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Foto - Milli yıldızdan dikkat çeken mesaj! Arda Güler veda etti

Arda Güler paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

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Foto - Milli yıldızdan dikkat çeken mesaj! Arda Güler veda etti

"Mister, her şey için teşekkürler. Güveniniz ve desteğiniz benim için her zaman çok şey ifade etti. Birlikte unutulmaz anıları paylaştık ve bunun için her zaman minnettar olacağım. Sizinle çalışmak bir zevkti. Size ve tüm ekibinize gelecekte iyi şanslar dilerim."

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Foto - Milli yıldızdan dikkat çeken mesaj! Arda Güler veda etti

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