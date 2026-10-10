Milli yıldızdan dikkat çeken mesaj! Arda Güler veda etti
Türkiye Futbol Federasyonu'nun A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile yolları ayırma kararı almasının ardından milli cepheden ilk tepkiler gelmeye başladı. Real Madrid forması giyen genç millî yıldız Arda Güler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile görevine son verilen İtalyan çalıştırıcıya ve ekibine veda etti. Paylaşımında Montella'ya duyduğu minnettarlığı dile getiren Güler, "Mister, her şey için teşekkürler, sizinle çalışmak bir zevkti" ifadelerini kullanarak duygusal bir mesaj yayınladı.