Milli yıldızdan dikkat çeken mesaj! Arda Güler veda etti

"Mister, her şey için teşekkürler. Güveniniz ve desteğiniz benim için her zaman çok şey ifade etti. Birlikte unutulmaz anıları paylaştık ve bunun için her zaman minnettar olacağım. Sizinle çalışmak bir zevkti. Size ve tüm ekibinize gelecekte iyi şanslar dilerim."