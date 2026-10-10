Almanya'dan petrol hamlesi
ABD'nin Avrupa'ya dizel stoklarını kullanma çağrısının ardından Almanya, acil durum rezervlerini açmaya hazırlanıyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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ABD'nin Avrupa'ya dizel stoklarını kullanma çağrısının ardından Almanya, acil durum rezervlerini açmaya hazırlanıyor.
Almanya, G7 ülkelerinin acil durum rezervlerinden petrol ve dizel sağlanmasına yönelik anlaşması kapsamında 15 milyon varile kadar petrol ve petrol ürününü piyasaya sunacak.
Ekonomi Bakanlığı'nın duyurduğu karar, toplam 100 milyon varillik rezervin kullanıma açılmasını öngören ortak adımın bir parçası olacak.
Almanya Ekonomi Bakanı Katherina Reiche, ilk aşamada dizel ve kalorifer yakıtının, daha sonra ham petrolün rezervlerden çıkarılacağını söyledi.
Almanya'nın G7 anlaşmasını eksiksiz uygulayacağını belirten Reiche, tedarikin tüm aşamalarının dikkate alınması gerektiğini belirterek, "Tedarik zincirinin tamamını her zaman göz önünde bulundurmalıyız. Yalnızca ham petrolün mevcut olması yeterli değil." dedi.
Karar öncesinde ABD, Avrupa Birliği'nin acil durum dizel stoklarını kullanması için baskı yapmıştı.
Trump yönetimi, harekete geçilmemesi halinde ABD'nin dizel ihracatını yasaklayabileceği uyarısında bulunmuştu.
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