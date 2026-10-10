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Almanya'dan petrol hamlesi

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Almanya'dan petrol hamlesi

ABD'nin Avrupa'ya dizel stoklarını kullanma çağrısının ardından Almanya, acil durum rezervlerini açmaya hazırlanıyor.

#1
Foto - Almanya'dan petrol hamlesi

Almanya, G7 ülkelerinin acil durum rezervlerinden petrol ve dizel sağlanmasına yönelik anlaşması kapsamında 15 milyon varile kadar petrol ve petrol ürününü piyasaya sunacak.

#2
Foto - Almanya'dan petrol hamlesi

Ekonomi Bakanlığı'nın duyurduğu karar, toplam 100 milyon varillik rezervin kullanıma açılmasını öngören ortak adımın bir parçası olacak.

#3
Foto - Almanya'dan petrol hamlesi

Almanya Ekonomi Bakanı Katherina Reiche, ilk aşamada dizel ve kalorifer yakıtının, daha sonra ham petrolün rezervlerden çıkarılacağını söyledi.

#4
Foto - Almanya'dan petrol hamlesi

Almanya'nın G7 anlaşmasını eksiksiz uygulayacağını belirten Reiche, tedarikin tüm aşamalarının dikkate alınması gerektiğini belirterek, "Tedarik zincirinin tamamını her zaman göz önünde bulundurmalıyız. Yalnızca ham petrolün mevcut olması yeterli değil." dedi.

#5
Foto - Almanya'dan petrol hamlesi

Karar öncesinde ABD, Avrupa Birliği'nin acil durum dizel stoklarını kullanması için baskı yapmıştı.

#6
Foto - Almanya'dan petrol hamlesi

Trump yönetimi, harekete geçilmemesi halinde ABD'nin dizel ihracatını yasaklayabileceği uyarısında bulunmuştu.

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