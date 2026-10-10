Alay konusu olan o soyadları mahkemesiz çöpe atıldı! İşte Türkiye’de en çok değiştirilen 10 soyisim

Kimliklerindeki yazım yanlışları, anlam kaymaları veya toplum içinde alay konusu olan soyisimlerinden rahatsızlık duyan binlerce vatandaş, mahkeme kararı aranmaksızın hayata geçirilen yasal düzenlemeyle adeta yeniden doğdu. Nüfus müdürlüklerine yapılan yoğun başvuruların ardından Türkiye genelinde en çok değiştirilerek kimliklerden tamamen silinen 10 ilginç soyisim netlik kazandı. Çürük, Çıplak, Kör, Deli ve Satılmış gibi sosyal hayatta zor anlar yaşatan pek çok soyadı yapılan yasal hamleyle tarihe gömüldü.