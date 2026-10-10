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Alay konusu olan o soyadları mahkemesiz çöpe atıldı! İşte Türkiye’de en çok değiştirilen 10 soyisim

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Alay konusu olan o soyadları mahkemesiz çöpe atıldı! İşte Türkiye’de en çok değiştirilen 10 soyisim

Kimliklerindeki yazım yanlışları, anlam kaymaları veya toplum içinde alay konusu olan soyisimlerinden rahatsızlık duyan binlerce vatandaş, mahkeme kararı aranmaksızın hayata geçirilen yasal düzenlemeyle adeta yeniden doğdu. Nüfus müdürlüklerine yapılan yoğun başvuruların ardından Türkiye genelinde en çok değiştirilerek kimliklerden tamamen silinen 10 ilginç soyisim netlik kazandı. Çürük, Çıplak, Kör, Deli ve Satılmış gibi sosyal hayatta zor anlar yaşatan pek çok soyadı yapılan yasal hamleyle tarihe gömüldü.

#1
Foto - Alay konusu olan o soyadları mahkemesiz çöpe atıldı! İşte Türkiye’de en çok değiştirilen 10 soyisim

Geçmişte nüfus kayıtlarına hatalı, anlam kaymasına uğramış ya da toplum içinde gülünç duruma düşüren ifadelerle geçen soyisimleri yüzünden sosyal hayatlarında büyük zorluk yaşayan vatandaşlar, hayata geçirilen kolaylaştırıcı yasal düzenlemeyi fırsata çevirdi. Taşıdığı anlam veya çağrışımlar nedeniyle sahibine zor anlar yaşatan pek çok soyadı, yapılan başvurularla birlikte adeta kimliklerden silindi.

#2
Foto - Alay konusu olan o soyadları mahkemesiz çöpe atıldı! İşte Türkiye’de en çok değiştirilen 10 soyisim

Toplumsal yaşamda çeşitli sıkıntılara yol açtığı için vatandaşların değiştirmek adına sıraya girdiği ve listelerin başını çeken 10 soyadı şu şekilde sıralandı:

#3
Foto - Alay konusu olan o soyadları mahkemesiz çöpe atıldı! İşte Türkiye’de en çok değiştirilen 10 soyisim

Çürük Çıplak Kör Karabaş Deli Koyun

#4
Foto - Alay konusu olan o soyadları mahkemesiz çöpe atıldı! İşte Türkiye’de en çok değiştirilen 10 soyisim

Çakal Satılmış Top Coşkun

#5
Foto - Alay konusu olan o soyadları mahkemesiz çöpe atıldı! İşte Türkiye’de en çok değiştirilen 10 soyisim

Nüfus müdürlüklerindeki yoğunluğun ardından binlerce kişi, yeni ve sıkıntısız soyadlarıyla adeta hayata yeniden "merhaba" deme şansı yakaladı.

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