Türkiye tüm dünyayı şoke eden o eşiği aştı! Türk SİHA’larından atılan süpersonik füzeler menzili tarihe gömdü
Türk savunma sanayii, insansız hava aracı teknolojilerinde küresel güç dengelerini sarsacak tarihi bir eşiği daha geride bıraktı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türk savunma sanayii, insansız hava aracı teknolojilerinde küresel güç dengelerini sarsacak tarihi bir eşiği daha geride bıraktı.
Yapılan son geliştirmelerle birlikte Türk SİHA'ları, çok daha uzun menzillere sahip, devasa harp başlıkları taşıyan ve caydırıcılığı en üst düzeyde olan füzeleri fırlatabilecek kusursuz bir altyapıya kavuştu. Özellikle 300 ER mühimmatının bırakma irtifası ve hızıyla birlikte 500 kilometrenin üzerindeki inanılmaz menzillere ulaşabilmesi, sahadaki tüm stratejik hesapları altüst etti.
Bu bağlamda, İHA-122 ile havada görev yapan iki SİHA'nın koordineli lazerle işaretleme ve hedefe kusursuz angajman yeteneği, dünyada yalnızca Türkiye'nin sahip olduğu SİHA'dan atılan süpersonik balistik füzeyle başarıyla test edildi.
Gerçekleştirilen bu çığır açıcı test, Türk mühendisliğinin ulaştığı noktayı tescillerken, uluslararası savunma kulislerinde yankı uyandıran devasa bir teknolojik üstünlük olarak kayıtlara geçti.
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