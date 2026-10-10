  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İşte Montella’nın yerine düşünülen isimler! Listedeki iki aday ağızları açık bıraktı Milli yıldızdan dikkat çeken mesaj! Arda Güler veda etti Almanya'dan petrol hamlesi Dünyada sadece 2-3 ülkede var! Yaklaştığını asla fark edemeyecekler: KIZILELMA ve KAAN için geliştirilen gizli silah, düşmanın feleğini şaşırttı Alay konusu olan o soyadları mahkemesiz çöpe atıldı! İşte Türkiye’de en çok değiştirilen 10 soyisim Türkiye tüm dünyayı şoke eden o eşiği aştı! Türk SİHA’larından atılan süpersonik füzeler menzili tarihe gömdü Maltepe’deki facia İmamoğlu döneminin sicili: 5 ilçede 43 dava ABD'nin 81 uçağı çöp oldu! Putin'in yardımcısı bizzat duyurdu: Rusya kısıtlamaları kaldırıyor!
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Türkiye tüm dünyayı şoke eden o eşiği aştı! Türk SİHA’larından atılan süpersonik füzeler menzili tarihe gömdü

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye tüm dünyayı şoke eden o eşiği aştı! Türk SİHA’larından atılan süpersonik füzeler menzili tarihe gömdü

Türk savunma sanayii, insansız hava aracı teknolojilerinde küresel güç dengelerini sarsacak tarihi bir eşiği daha geride bıraktı.

#1
Foto - Türkiye tüm dünyayı şoke eden o eşiği aştı! Türk SİHA’larından atılan süpersonik füzeler menzili tarihe gömdü

Yapılan son geliştirmelerle birlikte Türk SİHA'ları, çok daha uzun menzillere sahip, devasa harp başlıkları taşıyan ve caydırıcılığı en üst düzeyde olan füzeleri fırlatabilecek kusursuz bir altyapıya kavuştu. Özellikle 300 ER mühimmatının bırakma irtifası ve hızıyla birlikte 500 kilometrenin üzerindeki inanılmaz menzillere ulaşabilmesi, sahadaki tüm stratejik hesapları altüst etti.

#2
Foto - Türkiye tüm dünyayı şoke eden o eşiği aştı! Türk SİHA’larından atılan süpersonik füzeler menzili tarihe gömdü

Bu bağlamda, İHA-122 ile havada görev yapan iki SİHA'nın koordineli lazerle işaretleme ve hedefe kusursuz angajman yeteneği, dünyada yalnızca Türkiye'nin sahip olduğu SİHA'dan atılan süpersonik balistik füzeyle başarıyla test edildi.

#3
Foto - Türkiye tüm dünyayı şoke eden o eşiği aştı! Türk SİHA’larından atılan süpersonik füzeler menzili tarihe gömdü

Gerçekleştirilen bu çığır açıcı test, Türk mühendisliğinin ulaştığı noktayı tescillerken, uluslararası savunma kulislerinde yankı uyandıran devasa bir teknolojik üstünlük olarak kayıtlara geçti.

#4
Foto - Türkiye tüm dünyayı şoke eden o eşiği aştı! Türk SİHA’larından atılan süpersonik füzeler menzili tarihe gömdü

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Arda Turan milli takım için cevabını verdi!
Spor

Arda Turan milli takım için cevabını verdi!

A Milli Futbol Takımı teknik direktörlüğü için adı geçen Arda Turan’ın, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu yönetiminde..
Bankacılık sektöründe yeni dönem başladı! ATM’lerde limitler resmen değişti
Ekonomi

Bankacılık sektöründe yeni dönem başladı! ATM’lerde limitler resmen değişti

Bankacılık sektöründe Ekim ayı itibarıyla ATM’lerden yapılan günlük ücretsiz nakit çekim limitlerinde yeni bir dönem başladı...
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'dan anlamlı çağrı
Gündem

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'dan anlamlı çağrı

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, din görevlilerine örnek olma çağrısı yaptı. Aydoğdu "Artık laf zamanı, kelam zamanı bitti; temsil zamanı. Biz..
Rusya yolcu otobüsünü vurdu: 30 kişi öldü, 18 kişi yaralı kurtuldu
Dünya

Rusya yolcu otobüsünü vurdu: 30 kişi öldü, 18 kişi yaralı kurtuldu

Ukrayna, Donetsk bölgesindeki Kramatorsk kentinde yolcu taşıyan bir otobüsün Rus ordusu tarafından güdümlü füze ile hedef alındığını duyurdu..
İşte Cumhur İttifakı'nın kalesinde anket sonucu
Gündem

İşte Cumhur İttifakı'nın kalesinde anket sonucu

Cumhur İttifakı'nın kalesi olarak bilinen Erzurum genelinde gerçekleştirilen "Bu pazar seçim olsa" anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı..
Provokatör Berna serbest bırakıldı
Gündem

Provokatör Berna serbest bırakıldı

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AK Parti’ye geçmesini Yunan işgali ile bir tutar..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23