Türkiye tüm dünyayı şoke eden o eşiği aştı! Türk SİHA’larından atılan süpersonik füzeler menzili tarihe gömdü

Yapılan son geliştirmelerle birlikte Türk SİHA'ları, çok daha uzun menzillere sahip, devasa harp başlıkları taşıyan ve caydırıcılığı en üst düzeyde olan füzeleri fırlatabilecek kusursuz bir altyapıya kavuştu. Özellikle 300 ER mühimmatının bırakma irtifası ve hızıyla birlikte 500 kilometrenin üzerindeki inanılmaz menzillere ulaşabilmesi, sahadaki tüm stratejik hesapları altüst etti.