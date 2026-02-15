Maliyetler norminal değeri aştı: İki madeni paranın basımı durduruldu
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, maliyetlerin nominal değeri aşması nedeniyle iki paranın üretimini durdurma kararı aldı.
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, maliyetlerin nominal değeri aşması nedeniyle iki paranın üretimini durdurma kararı aldı.
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, maliyetlerin nominal değeri aşması nedeniyle 2026 yılı başında 1 ve 5 kuruşluk madeni paraların basımını tamamen durdurdu. Artık üretim 1 TL ve 5 TL ile sınırlı şekilde gerçekleştirilecek.
Darphane 2026 itibarıyla bazı madeni paraların basımını sona erdirdi. 2024 yılında 25 kuruşluk paraların basımı durdurulmuş, şimdi ise 1 ve 5 kuruşluk paralar da üretimden çıkarıldı.
Buna göre, 2026’dan itibaren Darphane yalnızca 5 TL, 1 TL, 50 kuruş ve 10 kuruşluk madeni paraları basmaya devam edecek.
Ocak ayında 50 kuruştan 2 milyon 70 bin adet, 10 kuruştan ise sadece 180 bin adet basıldı. Cumhuriyetin 100. yılı anısına basıldıktan sonra piyasada varlığını sürdüren 5 TL'den ise ocak ayında 10 milyon adet basıldı.
Darphane verilerine göre, paraların üretim maliyeti kendi değerlerini katladı. 1 TL’nin üretim maliyetinin 4 TL’yi, 50 kuruşun maliyetinin ise 3 TL’yi aştığı belirtiliyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23