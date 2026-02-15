  • İSTANBUL
Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
Maliyetler norminal değeri aştı: İki madeni paranın basımı durduruldu
Haber Merkezi

Maliyetler norminal değeri aştı: İki madeni paranın basımı durduruldu

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, maliyetlerin nominal değeri aşması nedeniyle iki paranın üretimini durdurma kararı aldı.

1
#1
Foto - Maliyetler norminal değeri aştı: İki madeni paranın basımı durduruldu

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, maliyetlerin nominal değeri aşması nedeniyle 2026 yılı başında 1 ve 5 kuruşluk madeni paraların basımını tamamen durdurdu. Artık üretim 1 TL ve 5 TL ile sınırlı şekilde gerçekleştirilecek.

#2
Foto - Maliyetler norminal değeri aştı: İki madeni paranın basımı durduruldu

Darphane 2026 itibarıyla bazı madeni paraların basımını sona erdirdi. 2024 yılında 25 kuruşluk paraların basımı durdurulmuş, şimdi ise 1 ve 5 kuruşluk paralar da üretimden çıkarıldı.

#3
Foto - Maliyetler norminal değeri aştı: İki madeni paranın basımı durduruldu

Buna göre, 2026’dan itibaren Darphane yalnızca 5 TL, 1 TL, 50 kuruş ve 10 kuruşluk madeni paraları basmaya devam edecek.

#4
Foto - Maliyetler norminal değeri aştı: İki madeni paranın basımı durduruldu

Ocak ayında 50 kuruştan 2 milyon 70 bin adet, 10 kuruştan ise sadece 180 bin adet basıldı. Cumhuriyetin 100. yılı anısına basıldıktan sonra piyasada varlığını sürdüren 5 TL'den ise ocak ayında 10 milyon adet basıldı.

#5
Foto - Maliyetler norminal değeri aştı: İki madeni paranın basımı durduruldu

Darphane verilerine göre, paraların üretim maliyeti kendi değerlerini katladı. 1 TL’nin üretim maliyetinin 4 TL’yi, 50 kuruşun maliyetinin ise 3 TL’yi aştığı belirtiliyor.

