Malatya'da konteyner çarşıda yangın

Bitişik nizamda bulunan diğer konteyner dükkanlara da alevlerin sıçraması ile Malatya'nın birçok bölgesinden görülen yangına müdahale için kentteki tüm itfaiye ekipleri seferber oldu. Sulama araçları ile polis TOMA'larının da müdahale ettiği yangını söndürme çalışmaları uzun süre devam etti. Konteynerlerde bulunan kimyasal ve yanıcı maddelerin tutuşması ile yangına müdahalede güçlük çeken ekipler, zaman zaman zor anlar yaşadı.