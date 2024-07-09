2024-07-09 08:21:13 Malatya'da konteyner çarşıda yangın
Malatya'da hırdavat ürünlerinin satıldığı konteynerde başlayan yangın, diğer konteynerlere sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yanı sıra TOMA'nın da müdahale ettiği yangında milyonlarca liralık maddi hasar meydana geldi. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Çavuşoğlu Mahallesi Çırak Caddesi üzerinde bulunan bir hırdavatçı dükkanında iddiaya göre yaşanan patlama sonrası yangın çıktı. Konteynerin içerisinde bulunan yanıcı maddelerin tutuşması ile biranda alev topuna dönmesi sonucu yangın büyüdü.