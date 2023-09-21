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Türkiye
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Mal sahibini şaşırtan hamle! Kiracı iş yerine öyle bir pankart astı ki..

2023-09-21 12:43:52
Mal sahibini şaşırtan hamle! Kiracı iş yerine öyle bir pankart astı ki..

İş yeri sahibi Selahattin Erdem, ihtarname ile kiracısı Cengiz Örsel’den 25 bin lira kira vermesini istedi. Bunun üzerine Örsel, dükkanın camına “kira bedeli 3 bin 200 lira olan bu iş yerinde net 25 bin lira kira istenmektedir” yazılı pankart asarak duruma isyan etti. İş yeri sahibi Erdem ise, “ Beni komşulara karşı rezil ediyor. Avukata verdim, mahkemeye gideceğiz. Mahkeme ne derse ben ona razıyım. Adaletin kestiği parmak acımaz” diye kendisini savundu.

#1
Foto - Mal sahibini şaşırtan hamle! Kiracı iş yerine öyle bir pankart astı ki..

Ankara’nın Altındağ ilçesi Yalınç Sokak’ta çerçevecilik yapan Cengiz Örsel, iş yeri sahibinin 5 bin 200 lira olan kirasını 25 bin liraya çıkarmasına isyan etti. 20 yıldır söz konusu dükkanda kiracı olan Örsel, bu yılın başında 3 bin 200 lira olarak ödediği kirasını yüzde 62’lik zam yaparak 5 bin 200 lira olarak ödemeye başladı. Daha sonra dükkana gelen ihtarname ile iş yeri sahibi Selahattin Erdem’in kendisinden yüzde 500 zam ile 25 bin lira kira bedeli istediğini öğrendi. Bunun üzerine Örsel, dükkanın camına, “kira bedeli 3 bin 200 lira olan bu iş yerinde net 25 bin lira kira istenmektedir” yazılı bir pankart asarak bu duruma tepki gösterdi. Örsel, astığı pankarttan dolayı dükkanın önünde geçenlerin kendisini tebrik ettiğini belirterek, civar esnaftan kimsenin 25 bin lira gibi bir kira ödemediğini savundu. İş yeri sahibi Selahattin Erdem ise 175 metrekarelik zemin kat dükkana 5 bin 200 lira kira verdiği için Örsel’in vicdanının rahat olup olmadığını sorarak duruma tepki gösterdi. Erdem, yıllardır devletin verdiği rayiç bedelin altında kira aldığını ifade ederek, Örsel’in kendisini komşularına rezil ettiğini söyledi. Erdem, söz konusu olayı mahkemeye intikal ettirdiğini söyleyerek, mahkemeden çıkacak karara razı olduğunu kaydetti.

#2
Foto - Mal sahibini şaşırtan hamle! Kiracı iş yerine öyle bir pankart astı ki..

Çerçeveci Cengiz Örsel, söz konusu dükkanda 20 yıldır kiracı olduğunu belirterek, “Bu senenin başlangıcından itibaren 3 bin 200 lira kira ödüyordum. Kira artışı başladı. Devletin belirlediği oran olarak yüzde 62 artış yaparak 5 bin 200 lira yaptım. Ama dükkan sahibi bunu kabul etmedi. 25 bin lira kira istiyor. Yıl sonuna kadar 25 bin lira kira yatırmamı istiyor. Yıl sonunda da tahliye etmeyi ve beni mahkemeye vermeyi düşünüyor” değerlendirmesini yaptı. İş yeri sahibi Selahattin Erdem’in 25 bin lira kira istediğini, gönderdiği ihtarnameden öğrendiğini söyleyen Örsel, “Bu kira artışını, buralarda kira artışlarının güya 30 bin lira olduğu gerekçesiyle istiyor. Burada kimse 30 bin lira ödemiyor. Genelde buralarda zemin katlar 5 bin lira kira ödüyor. İhtarnamede yazdığı gibi kimse 30 bin lira kira ödemiyor burada” dedi. İş yeri sahibinin kirayı 25 bin liraya yükseltme isteğinin ardından afişle tepki gösterdiğini dile getiren Örsel, “Ankara esnafını temsilen tepki hakkımı kullandım. İnşallah olumlu sonuçlanır. Gelen tepkiler de gayet güzel oldu. Beddua edenler oluyor ama bu onların sorunu. Bana gayet güzel” diye konuştu. İş yeri sahibi ile iletişime geçemediğini savunan Örsel, “Kira artışı sürecinde iki kere dükkan sahibini aradım bana dönmedi. Telefonlarıma da bakmadı” ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Mal sahibini şaşırtan hamle! Kiracı iş yerine öyle bir pankart astı ki..

Zanaatkarlığı 2 yıl içinde bırakacağını aktaran Örsel, “Ama nihayetinde Ankara’da Cengiz gidecek ama başkaları gelecek. Cengizler, Ahmetler bitmeyecek. Kira olaylarının neticesi nereye varacak? Siteler’de herkes 3 bin lira, 5 bin lira, 10 bin lira kafasına göre kira artışı istiyor. Bunun neticesi ne olacak? Buna devletimizin bir el atması ya da ekip kurması gerekiyor. Destek bekleniyor. İnşallah bu benim yaptığım hareketle bir şeyler olur” diye konuştu. İş yeri sahibi Selahattin Erdem ise İHA muhabiri ile yaptığı telefon görüşmesinde, dükkanın zemin katta ve 170 metrekare büyüklüğünde olduğu bilgisini vererek, “3 bin 200 liraya oturuyordu 5 bin 200 lira yaptı. Ona keşke şunu sorsaydınız: Böyle bir para veriyorsunuz vicdanınız rahat mı? Bu adamı böyle küçük düşürüyorsunuz içiniz rahat mı? Bunu buraya yazdın ama vicdanın rahat mı bunu böyle yaparken diye sorar mısınız ona” dedi. Erdem, durumu adalete intikal ettirdiğini belirterek, “Adaletin kestiği parmak acımaz. Benim istediğim şeyi verecek diye bir şey yok. Adaleti var, usulü var. Mahkeme var orada. Mahkeme beni kayıracak değil ki. Mahkemeye verdim. Beni komşulara karşı rezil ediyor. Avukata verdim, mahkemeye gideceğiz. Mahkeme ne derse ben ona razıyım. Adaletin kestiği parmak acımaz” diye konuştu. “Kimin ne kadara oturduğu beni ilgilendirmez” diyen Erdem, “Mahkemeye gideceğiz karar belli olacak. Devletin verdiği rayiç bedelden hep eksik aldım. O çalışıyor, üretiyor ben de hep biraz daha az alayım dedim. Onu çok kolladım, kirayı hiç artırmadığım yıllar oldu. İsterse her tarafa yazsın. Bu iş mahkemelik iş. Adalet ne derse o olur” ifadelerini kullandı.

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