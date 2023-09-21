Mal sahibini şaşırtan hamle! Kiracı iş yerine öyle bir pankart astı ki..

Zanaatkarlığı 2 yıl içinde bırakacağını aktaran Örsel, “Ama nihayetinde Ankara’da Cengiz gidecek ama başkaları gelecek. Cengizler, Ahmetler bitmeyecek. Kira olaylarının neticesi nereye varacak? Siteler’de herkes 3 bin lira, 5 bin lira, 10 bin lira kafasına göre kira artışı istiyor. Bunun neticesi ne olacak? Buna devletimizin bir el atması ya da ekip kurması gerekiyor. Destek bekleniyor. İnşallah bu benim yaptığım hareketle bir şeyler olur” diye konuştu. İş yeri sahibi Selahattin Erdem ise İHA muhabiri ile yaptığı telefon görüşmesinde, dükkanın zemin katta ve 170 metrekare büyüklüğünde olduğu bilgisini vererek, “3 bin 200 liraya oturuyordu 5 bin 200 lira yaptı. Ona keşke şunu sorsaydınız: Böyle bir para veriyorsunuz vicdanınız rahat mı? Bu adamı böyle küçük düşürüyorsunuz içiniz rahat mı? Bunu buraya yazdın ama vicdanın rahat mı bunu böyle yaparken diye sorar mısınız ona” dedi. Erdem, durumu adalete intikal ettirdiğini belirterek, “Adaletin kestiği parmak acımaz. Benim istediğim şeyi verecek diye bir şey yok. Adaleti var, usulü var. Mahkeme var orada. Mahkeme beni kayıracak değil ki. Mahkemeye verdim. Beni komşulara karşı rezil ediyor. Avukata verdim, mahkemeye gideceğiz. Mahkeme ne derse ben ona razıyım. Adaletin kestiği parmak acımaz” diye konuştu. “Kimin ne kadara oturduğu beni ilgilendirmez” diyen Erdem, “Mahkemeye gideceğiz karar belli olacak. Devletin verdiği rayiç bedelden hep eksik aldım. O çalışıyor, üretiyor ben de hep biraz daha az alayım dedim. Onu çok kolladım, kirayı hiç artırmadığım yıllar oldu. İsterse her tarafa yazsın. Bu iş mahkemelik iş. Adalet ne derse o olur” ifadelerini kullandı.