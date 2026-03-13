Mahmud Kamati Akit TV’ye konuştu: Önleyici Operasyon Gerçekleştirdik, Amaç Lübnan'ı Savunmak...

Kamati ayrıca İsrail’in henüz sınırı aşmayı başaramadığını iddia ederek daha geniş çaplı bir kara operasyonu beklediklerini ifade etti. Savaşın küresel bir çatışmaya dönüşme ihtimaline de değinen Kamati, “Saldırganlıkla mücadele etmek için yeterli imkânlara sahibiz. Bu savaşın bir dünya savaşına dönüşeceğini düşünmüyoruz. Sahip olduğumuz imkânlar ve kararlılıkla vatanımızı savunuyoruz” dedi.