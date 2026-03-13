  • İSTANBUL
Gündem
Mahmud Kamati Akit TV’ye konuştu: Önleyici Operasyon Gerçekleştirdik, Amaç Lübnan'ı Savunmak...
Giriş Tarihi:

Mahmud Kamati Akit TV’ye konuştu: Önleyici Operasyon Gerçekleştirdik, Amaç Lübnan'ı Savunmak...

MAHMUT MUSLİHAN /İSTANBUL ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının sürdüğü bir dönemde Hizbullah cephesinden dikkat çeken bir açıklama geldi. Akit’e özel değerlendirmelerde bulunan Hizbullah Siyasi Konseyi Başkan Yardımcısı Mahmud Kamati, savaşın neden başladığı, İsrail’in olası kara operasyonlarının durumu ve bölgedeki gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kamati, örgütün çatışmalara dahil olma gerekçelerini ve hedeflerini detaylarıyla anlattı.

Mahmud Kamati, direnişin uzun süre saldırılar karşısında sabır gösterdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Direniş, aralıksız süren saldırılar altında on beş ay sabretti. Siyasi ve diplomatik baskılar, işgal edilen toprakların özgürleştirilmesi konusunda sonuç vermedi. Her gün daha fazla şehit veriyor, sivillerin bombalandığına ve evlerin yıkıldığına tanık oluyorduk.”

Kamati, İsrail’in Lübnan sınırında askeri yığınak yaptığını ve yeni bir işgal tehdidinde bulunduğunu kaydederek, bu gelişmeler üzerine önleyici bir operasyon gerçekleştirdiklerini söyledi. Kamati, sürpriz unsurunun kendi lehlerine olduğunu ve bunun İsrail tarafından da kabul edildiğini belirtti.

Kamati, yeniden başlayan çatışmaların hedefinin Lübnan’ın savunulması olduğunu ifade ederek, “Direnişin yeniden harekete geçmesinin hedefi Lübnan’a dair savunmacı ve millî bir hedeftir. Lübnan’ı savunmak, tam kurtuluşu gerçekleştirmek, esirleri özgürlüğüne kavuşturmak ve ülkemize yönelik ihlalleri tamamen durdurmak istiyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

ABD’nin bölgedeki rolüne ilişkin de açıklamalarda bulunan Kamati, Washington yönetiminin Hizbullah üzerinde baskı kurmaya çalıştığını söyleyerek, “Amerika, Lübnan’daki direnişi sona erdirmeye ve silah bırakmaya zorlamaya çalışıyor. Filistin ve Lübnan’da İsrail’in attığı adımları destekliyor ve buna ortak oluyor. Biz bu baskılar karşısında boyun eğmeyeceğiz” dedi.

Kamati, İsrail’in askeri hedeflerine ilişkin değerlendirmesinde ise Tel Aviv yönetiminin daha geniş bir strateji izlediğini savundu. Siyonist İsrail’in bölgeyi tehlikeye sokacağını belirten Kamati, “Düşmanın hedefi, güneyi Litani Nehri’ne kadar işgal etmek ve ardından Lübnan’ı tamamen kontrol altına almaktır. Biz hâlâ ön cephede savaşıyoruz ve düşmanın tanklarını, araçlarını imha ediyoruz” açıklamasında bulundu.

Kamati ayrıca İsrail’in henüz sınırı aşmayı başaramadığını iddia ederek daha geniş çaplı bir kara operasyonu beklediklerini ifade etti. Savaşın küresel bir çatışmaya dönüşme ihtimaline de değinen Kamati, “Saldırganlıkla mücadele etmek için yeterli imkânlara sahibiz. Bu savaşın bir dünya savaşına dönüşeceğini düşünmüyoruz. Sahip olduğumuz imkânlar ve kararlılıkla vatanımızı savunuyoruz” dedi.

