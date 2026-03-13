Mahmud Kamati Akit TV’ye konuştu: Önleyici Operasyon Gerçekleştirdik, Amaç Lübnan'ı Savunmak...
MAHMUT MUSLİHAN /İSTANBUL ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının sürdüğü bir dönemde Hizbullah cephesinden dikkat çeken bir açıklama geldi. Akit’e özel değerlendirmelerde bulunan Hizbullah Siyasi Konseyi Başkan Yardımcısı Mahmud Kamati, savaşın neden başladığı, İsrail’in olası kara operasyonlarının durumu ve bölgedeki gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kamati, örgütün çatışmalara dahil olma gerekçelerini ve hedeflerini detaylarıyla anlattı.