O bölge için... Deprem kahini olarak tanınıyordu! Frank Hoogerbeets dikkat diyerek uyardı
Giriş Tarihi:

O bölge için... Deprem kahini olarak tanınıyordu! Frank Hoogerbeets dikkat diyerek uyardı

Sanal medyada yaptığı tahminlerle sık sık gündeme gelen ve "deprem kahini" olarak anılan Frank Hoogerbeets'tan yeni bir paylaşım geldi.

Foto - O bölge için... Deprem kahini olarak tanınıyordu! Frank Hoogerbeets dikkat diyerek uyardı

Son paylaşımında İtalya’dan Türkiye’ye uzanan Akdeniz-Ege hattındaki 5 günlük sismik hareketliliğe dikkat çekti. Hoogerbeets, ayrıca ‘daha güçlü bir depremin’ olabileceği yönünde yeni bir tahminde de bulundu.

Foto - O bölge için... Deprem kahini olarak tanınıyordu! Frank Hoogerbeets dikkat diyerek uyardı

Hoogerbeets'in paylaştığı verilere göre, son 5 gün içerisinde bölgede dikkat çeken sarsıntılar kaydedildi. Paylaşımında şu verilere yer verdi:

Foto - O bölge için... Deprem kahini olarak tanınıyordu! Frank Hoogerbeets dikkat diyerek uyardı

İtalya'da 6 büyüklüğünde deprem, Yunanistan'da 5.5 ve 5.1 büyüklüklerinde depremler, Türkiye’nin batı kesiminde 5.1 büyüklüğünde deprem (Denizli), İç Anadolu’da 5.3 büyüklüğünde deprem (Tokat).

Foto - O bölge için... Deprem kahini olarak tanınıyordu! Frank Hoogerbeets dikkat diyerek uyardı

Hoogerbeets, depremlerin gerçekleştiği bu yerlere yakın alanlarda ‘daha güçlü bir sarsıntının’ olabileceğini iddia etti. Ayrıca “ben olsam aradaki bölgelere odaklanırdım' diyerek, Doğu Akdeniz kıyıları, Girit ve Ege’ye dikkat çekti.

Foto - O bölge için... Deprem kahini olarak tanınıyordu! Frank Hoogerbeets dikkat diyerek uyardı

Gezegen hareketleri ve sismik istatistiklere dayalı tahminleriyle sık sık tartışmaların odağında yer alan Hoogerbeets, bazı öngörülerinin geçmişteki depremlerle örtüşmesi üzerine medyada 'deprem kâhini' olarak anılmaya başlandı. Ancak kullandığı yöntemlerin ve iddialarının, bilim dünyasıyla bağlantısı olmadığı yönünde eleştiriler mevcut.

