Hiç hesapta olmayan gelişmeyi duyurdular: Pentagon: Mücteba Hamaney yaralı ve muhtemelen sakat

Pentagon’daki toplantıda konuşan Hegseth, İran’daki liderlik durumuna ilişkin şu ifadeleri kullandı: “Bugün İran'ın hava sahasına en yüksek düzeyde saldırılar gerçekleştirilecek. Yeni sözde, pek de yüce olmayan liderin yaralı ve muhtemelen sakat olduğunu biliyoruz. Dün bir açıklama yaptı, ancak ne ses ne de video vardı. Sadece yazılı bir açıklamaydı. İran'ın bolca kamerası ve ses kayıt cihazı var - peki neden sadece yazılı bir açıklama? Sanırım nedenini biliyorsunuz. Korkuyor. Yaralı. Kaçıyor ve meşruiyeti yok. Onlar için tam bir karmaşa. Kim yönetiyor? İran bunu bile bilmiyor olabilir. Yer altına kaçtılar, pısıyorlar. Fareler böyle yapar."