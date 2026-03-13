  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Karın 2 metreye ulaştığı köylerde yollar böyle açılıyor Beşiktaş MHK'ya dört koldan saldırıyor: Becerisizlik çıkışı Şubat verileri açıklandı: Türkiye'nin en çok satılan otomobili belli oldu! NASA tüm dünyaya ilan etti! Ay'a dönüş programının ilk mürettebatlı uçuşu nisanda yapılabilecek Hiç hesapta olmayan gelişmeyi duyurdular: Pentagon: Mücteba Hamaney yaralı ve muhtemelen sakat Icardi sezon sonunda Galatasaray'dan gidiyor! İşte yeni takımı Milyoner'de şaşırtan anlar: TDK sorusuna verdiği cevap olay oldu! O bölge için... Deprem kahini olarak tanınıyordu! Frank Hoogerbeets dikkat diyerek uyardı Araç sahiplerine müjde! Süre 20 dakikaya düşüyor
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Hiç hesapta olmayan gelişmeyi duyurdular: Pentagon: Mücteba Hamaney yaralı ve muhtemelen sakat
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Hiç hesapta olmayan gelişmeyi duyurdular: Pentagon: Mücteba Hamaney yaralı ve muhtemelen sakat

İran'ın yeni dini liderinin iyi olduğu İran kanadı tarafından açıklanması sonrası bir açıklama da Pentagon'dan geldi.

2
#1
Foto - Hiç hesapta olmayan gelişmeyi duyurdular: Pentagon: Mücteba Hamaney yaralı ve muhtemelen sakat

İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında Orta Doğu ateş çemberine dönmüşken ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'den ciddi bir iddia geldi. Hegseth, İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney hakkında, "Yeni sözde, pek de yüce olmayan liderin yaralı ve muhtemelen sakat olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı.

#2
Foto - Hiç hesapta olmayan gelişmeyi duyurdular: Pentagon: Mücteba Hamaney yaralı ve muhtemelen sakat

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Pentagon’da düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında İran’a yönelik saldırılar ve İran yönetimine ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı. Hegseth, İran’ın yeni lideri olduğu iddia edilen Mücteba Hamaney’in durumuna ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı.

#3
Foto - Hiç hesapta olmayan gelişmeyi duyurdular: Pentagon: Mücteba Hamaney yaralı ve muhtemelen sakat

Pentagon’daki toplantıda konuşan Hegseth, İran’daki liderlik durumuna ilişkin şu ifadeleri kullandı: “Bugün İran'ın hava sahasına en yüksek düzeyde saldırılar gerçekleştirilecek. Yeni sözde, pek de yüce olmayan liderin yaralı ve muhtemelen sakat olduğunu biliyoruz. Dün bir açıklama yaptı, ancak ne ses ne de video vardı. Sadece yazılı bir açıklamaydı. İran'ın bolca kamerası ve ses kayıt cihazı var - peki neden sadece yazılı bir açıklama? Sanırım nedenini biliyorsunuz. Korkuyor. Yaralı. Kaçıyor ve meşruiyeti yok. Onlar için tam bir karmaşa. Kim yönetiyor? İran bunu bile bilmiyor olabilir. Yer altına kaçtılar, pısıyorlar. Fareler böyle yapar."

#4
Foto - Hiç hesapta olmayan gelişmeyi duyurdular: Pentagon: Mücteba Hamaney yaralı ve muhtemelen sakat

ABD Savunma Bakanı Hegseth, İran’ın askeri kapasitesine yönelik operasyonların etkisine ilişkin de iddialı açıklamalarda bulundu. Hegseth, “İran'ın hava savunması, donanması ve hava kuvvetleri kalmadı. Onları yok ettik. Füzeleri imha ediliyor. Füze fırlatmaları yaklaşık yüzde 90, insansız hava aracı saldırıları ise yaklaşık yüzde 95 azaldı” dedi.

#5
Foto - Hiç hesapta olmayan gelişmeyi duyurdular: Pentagon: Mücteba Hamaney yaralı ve muhtemelen sakat

Hegseth, İran yönetimini hedef alan sert ifadelerini sürdürerek şu değerlendirmeyi yaptı: “Gökyüzüne baktıklarında Devrim Muhafızları ve İran rejimi iki şey görüyor… ABD bayrağındaki yıldızlar ve çizgiler ve İsrail bayrağındaki Davud yıldızı. Bu şeytani rejimin en kötü kabusu.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Nuh

Son cümle çok manidar ve çarpıcı, şeytan kendisini melek gösteriyor. İluzyonu gör der gibi bir durum var ortada

SAPIK SOYKIRIMCI YAHUDI/HRISTIYAN SERIATCISI SIYONIST MANYAKLARIN ANLAMADIGI=INSANLAR ÖLÜR DAVALAŔ DEVAM EDER

.......kendilerine de yolun sonu gorunur!
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
İsrail'i sarsan saldırı! Ağır yaralandı
Dünya

İsrail'i sarsan saldırı! Ağır yaralandı

Haydut ABD'yi arkasına alarak İran'ı vuran terör devleti İsrail'i sarsan bir saldırı düzenlendi.
İsrail'den büyük kalleşlik! Türkiye'den jet hızında tepki
Dünya

İsrail'den büyük kalleşlik! Türkiye'den jet hızında tepki

Terör devleti İsrail'in kalleşliğine Türkiye'den tepki gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında "İsrail'in Lübnan'da yaklaşık bir milyon..
Dünyanın gözü önünde katliam! Savaş uçakları sivilleri vurdu
Dünya

Dünyanın gözü önünde katliam! Savaş uçakları sivilleri vurdu

Kandan beslenen terör devleti İsrail'in ordusu Lübnan'da sivillerin yaşadığı binaları savaş uçakları ve füzelerle vurdu. Sadece bugün düzenl..
Yunanistan'dan flaş İran kararı! Doğrudan Azerbaycan etkilendi
Dünya

Yunanistan'dan flaş İran kararı! Doğrudan Azerbaycan etkilendi

Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Yunanistan'ın, güvenlik gerekçesiyle Tahran Büyükelçiliğini ..
Merkez Bankası'ndan iflas sinyali! 'Hiç Paramız Kalmadı'
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan iflas sinyali! 'Hiç Paramız Kalmadı'

Fransa Merkez Bankası Başkanı François Villeroy de Galhau, RTL kanalında yaptığı açıklamada, Orta Doğu’daki savaşın tetiklediği enerji krizi..
Erdoğan'dan Guterres'e büyük jest!
Gündem

Erdoğan'dan Guterres'e büyük jest!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e Atatürk Uluslararası Barış Ödülü takdim etti. Bölgede süren savaşların gö..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23