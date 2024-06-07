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Spor
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Madrid’i sarsacak gelişme! Şok içerisinde duyurdular: Mbappe gelince harcadılar resmen…

2024-06-07 11:57:46
Madrid’i sarsacak gelişme! Şok içerisinde duyurdular: Mbappe gelince harcadılar resmen…

Son dakika haberleri… Dünya futbolunun en büyük genç yetenekleri arasında yer alan Arda Güler, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılarak Real Madrid'e transfer olmuştu. İspanyol devinde geçirdiği sezonun ilk yarısında talihsiz sakatlıklar yaşayan Arda Güler, ikinci devrede forma şansı bulduğu her maçta adından söz ettirmeyi başardı. Sezonu iyi bir noktada tamamlayan milli futbolcu için gündem yaratacak bir gelişme ortaya atıldı. İşte son dakika haberinin detayları…

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#1
Foto - Madrid’i sarsacak gelişme! Şok içerisinde duyurdular: Mbappe gelince harcadılar resmen…

Sarı-lacivertli ekipte adından söz ettirmeyi başaran yıldız oyuncu, dünyanın en önemli futbol kulüplerini peşine taktı.

#2
Foto - Madrid’i sarsacak gelişme! Şok içerisinde duyurdular: Mbappe gelince harcadılar resmen…

Geçtiğimiz yaz transfer sezonunda Real Madrid ve Barcelona gibi iki dev kulübü transfer yarışına sokan Arda, tercihini eflatun-beyazlı ekipten yana kullandı.

#3
Foto - Madrid’i sarsacak gelişme! Şok içerisinde duyurdular: Mbappe gelince harcadılar resmen…

Real Madrid'e transfer olduğu ilk dönemde üst üste sakatlıklarla formasından bir hayli uzak kalan genç oyuncu, ikinci yarıya damga vurdu.

#4
Foto - Madrid’i sarsacak gelişme! Şok içerisinde duyurdular: Mbappe gelince harcadılar resmen…

Carlo Ancelotti'nin forma şansı verdiği her maçta izleyen herkesi büyüleyen Arda Güler, Real Madrid formasıyla 12 maçta 6 gol attı.

#5
Foto - Madrid’i sarsacak gelişme! Şok içerisinde duyurdular: Mbappe gelince harcadılar resmen…

Gelecek sezon takımda kalmasına kesin gözüyle bakılırken İspanyol basınından olay yaratacak bir iddia ortaya atıldı.

#6
Foto - Madrid’i sarsacak gelişme! Şok içerisinde duyurdular: Mbappe gelince harcadılar resmen…

İspanyol basınında Arda Güler'in yeni sezonda kiralık olarak Getafe forması giyeceği öne sürüldü.

#7
Foto - Madrid’i sarsacak gelişme! Şok içerisinde duyurdular: Mbappe gelince harcadılar resmen…

İspanyol basınından Diario AS'ta yer alan haberde Getafe'nin Arda'yı İngiliz yıldız Mason Greenwood'un yerine düşündüğü belirtidi.

#8
Foto - Madrid’i sarsacak gelişme! Şok içerisinde duyurdular: Mbappe gelince harcadılar resmen…

Mbappe ve Endrick'in takıma katılmasıyla birlikte Arda Güler'in forma şansı bulmasına oldukça zor gözüyle bakılıyor.

#9
Foto - Madrid’i sarsacak gelişme! Şok içerisinde duyurdular: Mbappe gelince harcadılar resmen…

Bu nedenle milli futbolcunun başka bir takımda düzenli ilk 11 oyuncusu olarak yer almak isteyebileceği söylendi.

#10
Foto - Madrid’i sarsacak gelişme! Şok içerisinde duyurdular: Mbappe gelince harcadılar resmen…

Habere göre Getafe Başkanı Ángel Torres'in bu yaz ki transfer dönemi için talep listesinin başında Arda Güler'in kiralanması var ve bu konuda oldukça kararlılar.

#11
Foto - Madrid’i sarsacak gelişme! Şok içerisinde duyurdular: Mbappe gelince harcadılar resmen…

Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti'nin gelecek sezon da takımda olmasını istediğini belirtmişti

#12
Foto - Madrid’i sarsacak gelişme! Şok içerisinde duyurdular: Mbappe gelince harcadılar resmen…

ancak EURO 2024'ün ardından yaşanacak gelişmeler merakla bekleniyor.

#13
Foto - Madrid’i sarsacak gelişme! Şok içerisinde duyurdular: Mbappe gelince harcadılar resmen…

Getafe'nin yanı sıra Real Betis ve Sevilla'nın da yakın ilgi gösterdiği

#14
Foto - Madrid’i sarsacak gelişme! Şok içerisinde duyurdular: Mbappe gelince harcadılar resmen…

Arda'nın başta İtalyan devi Milan olmak üzere İspanya dışından da çok sayıda talibi olduğu biliniyor.

#15
Foto - Madrid’i sarsacak gelişme! Şok içerisinde duyurdular: Mbappe gelince harcadılar resmen…

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