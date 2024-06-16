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Ekonomi
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Madeni 5 lirayla ilgili yeni gelişme ortaya çıktı

2024-06-16 11:03:49
Madeni 5 lirayla ilgili yeni gelişme ortaya çıktı

Resmi Gazete'de madeni 5 liranın basılacağının açıklanmasının ardından tarih resmen belli oldu.

#1
Foto - Madeni 5 lirayla ilgili yeni gelişme ortaya çıktı

500 TL'lik ve 1000 TL'lik banknotları basılacağı iddiaları gündem olurken Resmi Gazete'den en küçük kağıt para 5 TL için karar çıktı.

#2
Foto - Madeni 5 lirayla ilgili yeni gelişme ortaya çıktı

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, kağıt olarak basılan 5 liranın artık madeni olacağını açıkladı. Madeni 5 liranın piyasaya çıkış tarihi de belli oldu.

#3
Foto - Madeni 5 lirayla ilgili yeni gelişme ortaya çıktı

100'üncü yıla özel olarak üretilen madeni 5 TL'ler ile benzerlik taşıyan ön yüz deseni, dış halkada 8 köşeli Selçuklu yıldızı motifi içeriyor. Halka ve göbeğin birleşim yerinde ay yıldız, orta bölümde ise "Türkiye Yüzyılı" logosu yer buluyor.

#4
Foto - Madeni 5 lirayla ilgili yeni gelişme ortaya çıktı

Darphanede madeni 5 liraların üretimine başlandı. 9 günlük bayram tatilinde sadece 2 gün izin yapacak olan darphane personeli, madeni 5 liraların bayramın ardından piyasaya sürebilmesi için çalışmaları aralıksız sürdürecek.

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