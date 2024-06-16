2024-06-16 11:03:49 Madeni 5 lirayla ilgili yeni gelişme ortaya çıktı
Resmi Gazete'de madeni 5 liranın basılacağının açıklanmasının ardından tarih resmen belli oldu.
Resmi Gazete'de madeni 5 liranın basılacağının açıklanmasının ardından tarih resmen belli oldu.
500 TL'lik ve 1000 TL'lik banknotları basılacağı iddiaları gündem olurken Resmi Gazete'den en küçük kağıt para 5 TL için karar çıktı.
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, kağıt olarak basılan 5 liranın artık madeni olacağını açıkladı. Madeni 5 liranın piyasaya çıkış tarihi de belli oldu.
100'üncü yıla özel olarak üretilen madeni 5 TL'ler ile benzerlik taşıyan ön yüz deseni, dış halkada 8 köşeli Selçuklu yıldızı motifi içeriyor. Halka ve göbeğin birleşim yerinde ay yıldız, orta bölümde ise "Türkiye Yüzyılı" logosu yer buluyor.
Darphanede madeni 5 liraların üretimine başlandı. 9 günlük bayram tatilinde sadece 2 gün izin yapacak olan darphane personeli, madeni 5 liraların bayramın ardından piyasaya sürebilmesi için çalışmaları aralıksız sürdürecek.
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