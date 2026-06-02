Maden suyu taş yapar mı? Uzun vadede böbrek taşı riski...
Maden suyu taş yapar mı sorusu uzmanlar eşliğinde tartışılmaya devam ediyor.

Maden suyu, hazmı kolaylaştırması ve mineral desteğiyle masum bir içecek gibi görülse de uzmanlar her gün birden fazla tüketilmesinin ciddi riskler taşıdığını belirtiyor. Aşırı maden suyu tüketimi kalp ritmini bozabiliyor, tansiyonu yükseltebiliyor, böbrek taşına davetiye çıkarıyor ve mide sorunlarını tetikliyor. Uzmanlara göre fazlası vücudu içten içe çökertiyor.

Son yıllarda sofraların vazgeçilmez içeceklerinden biri haline gelen maden suyu, özellikle yemeklerden sonra hazmı kolaylaştırmasıyla biliniyor. Ancak uzmanlara göre günlük alışkanlık haline gelen aşırı tüketim, kalp ve damar sağlığı için risk oluşturuyor. İçeriğinde yüksek oranda sodyum (tuz) bulunan maden suyu, tansiyonun yükselmesine, kalp ritim bozukluklarına ve ödem oluşmasına neden olabiliyor.

Özellikle kalp hastaları ve hipertansiyon sorunu olanların dikkatli tüketmesi gerekiyor.

Fazla tüketilen maden suyu, böbreklerin normalden fazla çalışmasına yol açıyor. Uzmanlar, her gün birden fazla şişe maden suyu içilmesinin uzun vadede böbrek taşı riskini artırabileceğini belirtiyor. Böbrek rahatsızlığı olan kişiler için bu durum daha da tehlikeli hale geliyor.

Maden suyu sindirime yardımcı olsa da fazla içildiğinde asit seviyesini artırarak reflü, gastrit ve mide şikayetlerini tetikleyebiliyor. Ayrıca gaz ve şişkinlik gibi sorunlara yol açabiliyor. Mide hassasiyeti olanların ölçülü tüketmesi tavsiye ediliyor.

Uzmanlar, sağlıklı bireyler için haftada birkaç kez ve günde en fazla 1 şişe maden suyunun yeterli olduğunu belirtiyor.

En ideal kullanımın yemeklerden sonra olması öneriliyor.

Maden suyu seçerken şekersiz ve aromasız olanların tercih edilmesi, etiketlerdeki sodyum oranına dikkat edilmesi gerekiyor.

Sodyum değeri düşük olanlar günlük kullanım için daha uygun görülüyor. Çocuklar, hamileler ve kronik hastalığı olan kişiler ise maden suyunu doktor tavsiyesiyle tüketmeli.

