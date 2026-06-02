Hassas diseksiyon gerektiren ameliyatlar: Robotik cerrahi sonrası hastalar...

Robotik cerrahi sonrası hastalar daha hızlı günlük yaşama dönebiliyor.
Cerrahide gelişen robotik teknolojilerin, hastaların ameliyat sonrası iyileşme sürecini hızlandırabildiğini belirten Acıbadem Bayındır Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Fahri Yetişir, robotik cerrahinin özellikle küçük kesiler, daha az ağrı ve daha hızlı toparlanma gibi avantajlar sunduğunu söyledi.
Acıbadem Bayındır Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Fahri Yetişir, Robotik cerrahi ve cerrahi alanında teknoloji dönemiyle alakalı bilgilendirmeler de bulundu.
Robotik cerrahinin klasik kapalı ameliyat yöntemlerinin gelişmiş bir formu olduğunu ifade eden Yetişir, Robotik sistemler sayesinde cerrahların ameliyat sırasında çok daha hassas hareket edebildiğini belirtti.
Yetişir, "Bu durum özellikle dar ve hassas bölgelerde yapılan ameliyatlarda önemli kazanımlar sağlıyor" dedi.
Robotik cerrahi denildiğinde sık sık ‘ameliyatı robotlar mı yapıyor?’ sorusuyla karşılaştıklarını anlatan Dr. Fahri Yetişir "Robotik cerrahide, ameliyatı robotlar değil, cerrahlar yapar. Cerrah bir konsola oturur ve önündeki ekrandan ameliyat alanını 3 boyutlu olarak görür. Elleriyle, hastanın üstünde bulunan robotik kolların hareketlerine yön verir. Bu kollar da çok hassastır. Konsolda duran cerrahın el hareketlerini filtreleyerek daha kontrollü ve titremesiz hareket imkanı sunar. Aynı zamanda üç boyutlu yüksek çözünürlüklü görüntüleme sayesinde ameliyat sahası çok daha detaylı görülebiliyor" diye konuştu.
Bu teknolojinin özellikle hassas diseksiyon gerektiren ameliyatlarda ön plana çıktığını ifade eden Yetişir, "Genel cerrahi, üroloji, kadın hastalıkları ve göğüs cerrahisi gibi birçok branşta robotik cerrahi aktif şekilde kullanılabiliyor" dedi.
Robotik cerrahinin hastalara sağladığı avantajlara değinen Yetişir, "Daha küçük kesiler sayesinde ameliyat sonrası ağrı azalabiliyor, enfeksiyon riski düşebiliyor ve hastaların günlük yaşama dönüş süreci hızlanabiliyor" ifadelerini kullandı.
Bazı ameliyatlarda hastanede kalış süresinin de kısalabildiğini belirten Yetişir, "Özellikle çalışan bireyler açısından daha hızlı toparlanma önemli bir avantaj oluşturabiliyor" diye konuştu.
Robotik cerrahinin her hasta için uygun olmayabileceğini vurgulayan Yetişir, "Hastanın genel sağlık durumu, ek hastalıkları ve geçirilmiş ameliyat öyküsü değerlendirilerek hangi cerrahi yöntemin uygun olduğuna karar verilir. Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, doğru hasta planlaması ve deneyimli ekipler cerrahi başarının temelini oluşturur" ifadelerini kullandı.
Robotik cerrahi teknolojilerinin her geçen gün gelişmeye devam ettiğini belirten Yetişir, "Bugün artık cerrahide daha hassas, daha kontrollü ve hasta konforunu artıran yöntemlerden söz ediyoruz. Robotik cerrahi de bu dönüşümün önemli parçalarından biri haline geldi. Bu yöntem de hızla gelişiyor. Yakın gelecekte ameliyat sırasında cerraha doku hissi verecek yeni gelişmelerle karşı karşıya kalacağız " diye konuştu.
