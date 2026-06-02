Korkudan tutuştular: Türkiye bizi haritadan silebilir

Konuşmasında ABD Başkanı Donald Trump ile Başkan Erdoğan arasındaki diyaloglara da atıfta bulunan Fayad, Türkiye'nin bölgedeki bağımsız politikalarını karalama çabasına girişti. Türkiye'nin Suriye'de İran'ın boşalttığı mevzileri doldurmaya çalıştığını iddia eden Fayad, asıl niyetini şu provokatif sözlerle ifşa etti: "Erdoğan'ın partisi olan AK Parti'nin kongrelerini takip ederseniz, söylemlerin her zaman tüm katılımcılar tarafından İsrail'in yıkılmasına yönelik sloganlarla sona erdiğini görürsünüz. Dolayısıyla İsrail'i haritadan silme arzusu sadece İran'daki mollalar veya Devrim Muhafızları'na özgü bir durum değil; Katar ve diğerleri tarafından desteklenen ve aslında Müslüman Kardeşler'in Türkiye kolu olan AK Parti için de geçerli." Fayad'ın, Türkiye'nin Filistin davasına verdiği meşru desteği, İran'ın radikal söylemleriyle bir tutarak uluslararası topluma Türkiye'yi durdurun mesajı vermesi dikkat çekti.