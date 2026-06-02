Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Korkudan tutuştular: Türkiye bizi haritadan silebilir

Jeopolitik analist ve Ortadoğu uzmanı Michel Fayad, Türkiye'yi hedef alan açıklamalarda bulundu. Fayad, "Türkiye ve Katar gibi ülkeler tarafından haritadan silinebiliriz " iddiasını ortaya attı.

İşgalci İsrail ve onun etki ajanları, uluslararası kamuoyunu Türkiye ile olası bir çatışmaya hazırlamak amacıyla Avrupa başkentlerindeki provokatif faaliyetlerine hız verdi. Fransa'nın Levallois kentinde yer alan Büyük Sinagog'un kültür salonunda düzenlenen Hristiyanlar ve Yahudiler: İslamcılığa Karşı başlıklı konferans, Türkiye'yi açıkça hedef alan bir kara propaganda sahnesine dönüştü. ACCIL'in (Association Culturelle Israélite de Levallois) düzenlediği konferansta konuşan jeopolitik analist ve Ortadoğu uzmanı Michel Fayad, diplomatik sınırları aşarak Türkiye'yi ve Türk ordusunu küresel bir tehdit olarak nitelendirdi.

Türkiye'nin demografik ve askeri gücünden duyulan rahatsızlığı açıkça dile getiren Siyonist Fayad, "Öte yandan, üzerinde çok durmadığımız Türkiye meselesi var. Türkiye; nüfus, tarih ve kültür açısından son derece önemli, devasa bir Müslüman ülke. Ancak bugün hem Orta Doğu hem de Batı için gerçek bir tehdit oluşturuyor." dedi.

Bu sözleriyle Türkiye'yi Batı ittifakından koparma ve izole etme niyetini gözler önüne seren Fayad, "Bunun temel sebebi, oldukça güçlü bir orduya sahip olması." ifadelerini kullandı. Türk ordusunun stratejik olarak çok kritik bir noktada bulunduğunun altını çizen Fayad, Avrupa'daki Türk diasporasını da hedef tahtasına oturtarak, "Türk İslamcı gruplar sadece Almanya'da değil, Fransa'da da son derece güçlüler. Aslına bakarsanız Suriye'de kontrolü ele geçirenler de onlar oldu." diye konuştu.

Konuşmasında ABD Başkanı Donald Trump ile Başkan Erdoğan arasındaki diyaloglara da atıfta bulunan Fayad, Türkiye'nin bölgedeki bağımsız politikalarını karalama çabasına girişti. Türkiye'nin Suriye'de İran'ın boşalttığı mevzileri doldurmaya çalıştığını iddia eden Fayad, asıl niyetini şu provokatif sözlerle ifşa etti: "Erdoğan'ın partisi olan AK Parti'nin kongrelerini takip ederseniz, söylemlerin her zaman tüm katılımcılar tarafından İsrail'in yıkılmasına yönelik sloganlarla sona erdiğini görürsünüz. Dolayısıyla İsrail'i haritadan silme arzusu sadece İran'daki mollalar veya Devrim Muhafızları'na özgü bir durum değil; Katar ve diğerleri tarafından desteklenen ve aslında Müslüman Kardeşler'in Türkiye kolu olan AK Parti için de geçerli." Fayad'ın, Türkiye'nin Filistin davasına verdiği meşru desteği, İran'ın radikal söylemleriyle bir tutarak uluslararası topluma Türkiye'yi durdurun mesajı vermesi dikkat çekti.

Dinleyicilerden birinin çifte standart eleştirisi üzerine Türkiye'nin NATO üyeliğini tartışmaya açan Fayad, İsrail lobisinin en büyük korkusunu da gün yüzüne çıkardı. Türkiye'nin küresel barış misyonlarından duyduğu endişeyi dile getiren Fayad, "Türkiye'nin NATO üyeliği de oldukça sorunlu bir başlık. Örneğin; yarın bir gün Ukrayna'ya Türk askeri gönderilmesi ya da sözde barışı tesis etmek adına Gazze'ye Türk askeri konuşlandırılması gibi senaryolar ne yazık ki ihtimal dahilinde." diyerek, Ankara'nın Filistin'de olası bir garantörlük rolüne karşı duyulan paniği yansıttı. Konuşmasını açık bir hedef göstermeyle tamamlayan Fayad, "Özetle Türkiye, mutlaka dikkate alınması gereken ciddi bir tehdit unsuru haline gelmiş durumda." ifadelerini kullandı.

76

evet şu kesinki eğer akıllı olmazsaz sizi tüm alemlerde kovalarız bunu bilin namertler

3.Abdülhamid

Korkuyorsanız eğer Türkiyeden,hemen çocuk bezi depolamanız sizin için iyi olur çünkü,,,ıçacak yer bulamayacaksınız acele edin.
