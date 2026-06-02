Tüm gemi geçişleri izne bağlandı: İran'dan Hürmüz Boğazı için düzenleme... Trump'ın son gelişmelerden haberi yok

ABD Başkanı, "Bize bu konuda bilgi vermediler. Ancak bu durum, oraya gidip her yere bomba yağdırmaya başlayacağımız anlamına gelmez." ifadelerini kullandı. İranlıların savaşta değil masada "daha iyi" olduklarını dile getiren Trump, "Doğruyu söylemek gerekirse bence çok fazla konuştuk. Bence bir süre sessiz kalmak çok iyi olur, hem de bu uzun bir süre olabilir." değerlendirmesini yaptı. Trump ayrıca, İran'ın limanlarına yönelik deniz ablukasının "sağlam" şekilde devam ettiğini ve bunu sürdüreceklerini kaydederek, bu süreçte "İran'ın devasa miktarda para kaybettiğini" ifade etti. İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, İran'ın ABD ile mesaj alışverişini durdurduğunu açıklamıştı. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının devam etmesi nedeniyle İran'ın arabulucular üzerinden ABD ile gerçekleştirdiği mesaj alışverişini durdurduğu, görüşmelerin tekrar başlaması için İsrail'in Lübnan'a saldırıları durdurmasını ve işgal ettiği bölgelerden çekilmesini şart koştuğu ifade edilmişti. İran'ın, ayrıca Hürmüz Boğazı'nı tamamen kapatmayı ve Babülmendep Boğazı da dahil olmak üzere diğer cephelerin aktif hale getirilmesini gündeme aldığı belirtilmişti. "İRAN İLE GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR" ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'la müzakerelere ilişkin belirsizliğin arttığı bir noktada süreci değerlendirdi. "İran İslam Cumhuriyeti ile görüşmeler hızlı bir tempoda devam ediyor." ifadesini kullandı