Rusya Türkiye ile ilgili çok konuşulacak gelişmeyi duyurdu: 3 milyonu bulacak Osimhen'i Galatasaray'dan koparacak tek ihtimal iddiası: Gözler çevrildi! Herkes merakla bekliyordu En düşük emekli maaşı kulislerden sızdı: Ünlü ekonomist rakam verdi İslam Memiş açıkladı: Köye dönmek isteyenlere büyük destek! Sabahları aç karnına 1 tane yemek bile bakın ne işe yarıyor? Bu yıl yeniden tezgahlarda 1. sıraya girdi Korkudan tutuştular: Türkiye bizi haritadan silebilir Rakamlar güncellendi: İşte Türkiye'de en çok satılan 10 otomobil Tüm gemi geçişleri izne bağlandı: İran'dan Hürmüz Boğazı için düzenleme... Trump'ın son gelişmelerden haberi yok
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Geçtiğimiz günlerde ﻿ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ABD ile yürütülen mesajlaşma ve müzakere sürecini durdurma kararına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bize bu konuda bilgi vermediler. Ancak bu durum, oraya gidip her yere bomba yağdırmaya başlayacağımız anlamına gelmez." ifadelerini kullanırken İran Devrim Muhafızları Ordusu, gemi sahipleri ve kaptanlarının geçiş öncesinde "Fars Körfezi Su Yolu Yönetim Otoritesi"ne ("Persian Gulf Strait Authority - PGSA) başvurarak izin almasının zorunlu olduğunu duyurdu...

İran, dünyanın en kritik enerji geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'ndan geçmek isteyen tüm gemiler için yeni bir uygulamayı devreye aldı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, gemi sahipleri ve kaptanlarının geçiş öncesinde "Fars Körfezi Su Yolu Yönetim Otoritesi"ne ("Persian Gulf Strait Authority - PGSA) başvurarak izin almasının zorunlu olduğunu duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmak isteyen tüm gemilerin yeni oluşturulan sistem üzerinden başvuru yapması gerektiği belirtildi. Açıklamaya göre, gemi sahipleri ve kaptanları İran'ın kurduğu "Fars Körfezi Su Yolu Yönetim Otoritesi"ne başvurarak geçiş talebinde bulunacak. Başvuruların incelenmesinin ardından uygun görülen gemilere geçiş izni verilecek.

yönetilmesi amacıyla oluşturulduğunu ifade etti. İran'ın son dönemde Hürmüz Boğazı üzerindeki denetimini artırmaya yönelik adımlar attığı görülüyor. Geçen ay İran tarafından kurulduğu açıklanan "Fars Körfezi Su Yolu Yönetim Otoritesi", boğazdaki gemi geçişlerini kontrol etmek ve gelecekte uygulanması planlanan ücretlendirme sistemini yönetmek amacıyla oluşturuldu. Yeni uygulamayla birlikte İran'ın, boğazdan geçen ticari gemiler üzerindeki denetim kapasitesini artırmayı hedeflediği değerlendiriliyor.

Yetkililer, sistemin boğazdaki deniz trafiğinin daha etkin İranlı yetkililer daha önce yaptıkları açıklamalarda, savaş sonrası dönemde Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden "güvenli geçiş" ücreti alınmasını öngören bir yasa tasarısı hazırlandığını duyurmuştu. Söz konusu düzenlemenin İran Meclisi'nde görüşülerek yasalaştırılmasının beklendiği belirtiliyor. Yasa tasarısının kabul edilmesi halinde, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemiler için yeni mali yükümlülükler gündeme gelebilecek. Amerikan NBC News kanalına kısa bir açıklama yapan Trump, İran'la anlaşma sürecindeki son durumu değerlendirdi. Trump, İran'ın, İsrail'in Lübnan'a yönelik artan saldırıları nedeniyle görüşmeleri askıya alması konusunda kendilerine önceden bir haber iletilmediğini belirtti.

ABD Başkanı, "Bize bu konuda bilgi vermediler. Ancak bu durum, oraya gidip her yere bomba yağdırmaya başlayacağımız anlamına gelmez." ifadelerini kullandı. İranlıların savaşta değil masada "daha iyi" olduklarını dile getiren Trump, "Doğruyu söylemek gerekirse bence çok fazla konuştuk. Bence bir süre sessiz kalmak çok iyi olur, hem de bu uzun bir süre olabilir." değerlendirmesini yaptı. Trump ayrıca, İran'ın limanlarına yönelik deniz ablukasının "sağlam" şekilde devam ettiğini ve bunu sürdüreceklerini kaydederek, bu süreçte "İran'ın devasa miktarda para kaybettiğini" ifade etti. İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, İran'ın ABD ile mesaj alışverişini durdurduğunu açıklamıştı. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının devam etmesi nedeniyle İran'ın arabulucular üzerinden ABD ile gerçekleştirdiği mesaj alışverişini durdurduğu, görüşmelerin tekrar başlaması için İsrail'in Lübnan'a saldırıları durdurmasını ve işgal ettiği bölgelerden çekilmesini şart koştuğu ifade edilmişti. İran'ın, ayrıca Hürmüz Boğazı'nı tamamen kapatmayı ve Babülmendep Boğazı da dahil olmak üzere diğer cephelerin aktif hale getirilmesini gündeme aldığı belirtilmişti. "İRAN İLE GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR" ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'la müzakerelere ilişkin belirsizliğin arttığı bir noktada süreci değerlendirdi. "İran İslam Cumhuriyeti ile görüşmeler hızlı bir tempoda devam ediyor." ifadesini kullandı

Yorumlar

ata

siyonist şeytanın hulefai raşidine saygıyı bırakın, küfreden bir zihniyet tarafından alt edileceğini ummak....

Serhat

O sövenler bizdeki yaşar Nuri Zekeriya beyazın muadilleri.Sen ehli sünnetsin de ne yaptın onu söyle o zaman
