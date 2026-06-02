Ne kabep ne de baklava: Turistler onu yemek için sıraya girdi!

"BAYRAMDA GÜNLÜK ORTALAMA BİN TABAK BEYRAN SATIŞI YAPTIK" Restoranlarında günlük ortalama bin tabak beyran tüketildiğini ifade eden Pektaş, "Bayram döneminde de beyrana olan ilgi azalmadı. Vatandaşlar sıcak havalar tam anlamıyla etkisini göstermeden önce kentimizin bu özel lezzetini tatmak istedi. Biz de günlük ortalama bin tabak beyran satışı yaptık. Bunun yanında sarımsak kebabı, yenidünya kebabı, içli köfte, yuvalama ve zeytinyağlı kuru dolma gibi yöresel yemeklerimize de yoğun ilgi gösterildi" ifadelerini kullandı.