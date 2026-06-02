  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Rusya Türkiye ile ilgili çok konuşulacak gelişmeyi duyurdu: 3 milyonu bulacak Osimhen'i Galatasaray'dan koparacak tek ihtimal iddiası: Gözler çevrildi! Herkes merakla bekliyordu En düşük emekli maaşı kulislerden sızdı: Ünlü ekonomist rakam verdi İslam Memiş açıkladı: Köye dönmek isteyenlere büyük destek! Sabahları aç karnına 1 tane yemek bile bakın ne işe yarıyor? Bu yıl yeniden tezgahlarda 1. sıraya girdi Korkudan tutuştular: Türkiye bizi haritadan silebilir Rakamlar güncellendi: İşte Türkiye'de en çok satılan 10 otomobil Tüm gemi geçişleri izne bağlandı: İran'dan Hürmüz Boğazı için düzenleme... Trump'ın son gelişmelerden haberi yok Ne kabep ne de baklava: Turistler onu yemek için sıraya girdi! Çocuklar ile ilgili yeni önemli bir sorun: Kontrolsüz teknoloji ve ekran çocuklarda problemlere yol açıyor
Kültür Sanat
6
Yeniakit Publisher
Ne kabep ne de baklava: Turistler onu yemek için sıraya girdi!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ne kabep ne de baklava: Turistler onu yemek için sıraya girdi!

Kurban Bayramı boyunca zengin mutfağıyla Gaziantep turistlerin en gözde şehirlerin biri oldu.

#1
Foto - Ne kabep ne de baklava: Turistler onu yemek için sıraya girdi!

Türkiye'nin gastronomi başkenti olarak öne çıkan Gaziantep, Kurban Bayramı'nda sadece tarihi ve kültürel değerleriyle değil, eşsiz mutfağıyla da ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim yaşattı. Bayram tatili boyunca binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan kentte, beyran, kebap çeşitleri, baklava ve yuvalama gibi yöresel lezzetler en çok tercih edilen yemekler arasında yer aldı.

#2
Foto - Ne kabep ne de baklava: Turistler onu yemek için sıraya girdi!

Gaziantep mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan beyran, bayram boyunca en çok ilgi gören yemeklerin başında geldi. Kent genelindeki yöresel restoran ve lokantalarda günlük yaklaşık bin tabak beyran tüketildiği öğrenildi. Sabahın erken saatlerinden itibaren yöresel restoranlarda oluşan yoğunluk, bayram süresince devam etti.

#3
Foto - Ne kabep ne de baklava: Turistler onu yemek için sıraya girdi!

"KURBAN BAYRAMI OLDUKÇA YOĞUN VE HAREKETLİ GEÇTİ" Bayram dönemindeki yoğunluğu değerlendire İşletme Müdürü Yusuf Pektaş, Gaziantep'in beklenenden fazla ziyaretçi ağırladığını belirterek, "Kurban Bayramı oldukça yoğun ve hareketli geçti. Deniz turizmini tercih etmeyen birçok yerli turist Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne yöneldi. Bu illerin başında da Gaziantep geldi. Tarihi mekanlar, müzeler ve doğal yaşam parkının yanı sıra kentimizin yöresel lezzetleri de büyük ilgi gördü. Özellikle beyrana yoğun bir talep vardı" dedi.

#4
Foto - Ne kabep ne de baklava: Turistler onu yemek için sıraya girdi!

"BAYRAMDA GÜNLÜK ORTALAMA BİN TABAK BEYRAN SATIŞI YAPTIK" Restoranlarında günlük ortalama bin tabak beyran tüketildiğini ifade eden Pektaş, "Bayram döneminde de beyrana olan ilgi azalmadı. Vatandaşlar sıcak havalar tam anlamıyla etkisini göstermeden önce kentimizin bu özel lezzetini tatmak istedi. Biz de günlük ortalama bin tabak beyran satışı yaptık. Bunun yanında sarımsak kebabı, yenidünya kebabı, içli köfte, yuvalama ve zeytinyağlı kuru dolma gibi yöresel yemeklerimize de yoğun ilgi gösterildi" ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Ne kabep ne de baklava: Turistler onu yemek için sıraya girdi!

"YERLİ VE YABANCI MİSAFİRLERİMİZİ MEMNUNİYETLE AĞIRLADIK" Gaziantep'e gelen turistlerin yöresel yemek ve kebaplarla kentin mutfak kültürünü yakından tanıma fırsatı bulduğunu söyleyen Pektaş, "Misafirlerimiz ilk etapta açık restoran bulamadıkları için hayal kırıklığı yaşadı. Ancak turistlerin Gaziantep mutfağını deneyimleyebilmesi için işletmemizi bayramın ikinci günü hizmete açtık. Gelen yerli ve yabancı misafirlerimizi memnuniyetle ağırladık. Kurban Bayramı'nda ülkenin birçok noktasında kebap tüketiliyor ancak Gaziantep'e özgü yöresel yemekler başka şehirlerde bulunmadığı için ziyaretçilerimiz özellikle bu lezzetleri tercih ederek kentin mutfak kültürünü yakından tanıma fırsatı buldu" diye konuştu./ kaynak: mynet.com

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
E. Genelkurmay Başkanı Başbuğ da topa girdi! Başbuğ’dan Özel’e FETÖ desteği!
Gündem

E. Genelkurmay Başkanı Başbuğ da topa girdi! Başbuğ’dan Özel’e FETÖ desteği!

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı’na dönen Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumartesi günü Özel ve yönetimini FETÖ ajanlığıyla suçlamasına eski G..
CHP'li belediye AK Parti'ye geçti
Siyaset

CHP'li belediye AK Parti'ye geçti

Düzce'nin Akçakoca Belediyesinde mevcut Başkan Fikret Albayrak'ın irtikap suçlamasıyla tutuklanmasının ardından belediye meclisi olağanüstü ..
Batı'nın fonlanan ülkesi nükleer tesisleri hedef aldı! Kirli terör eylemine sert tepki
Gündem

Batı'nın fonlanan ülkesi nükleer tesisleri hedef aldı! Kirli terör eylemine sert tepki

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batı dünyasının fonladığı Kiev rejiminin Zaporijya Nükleer Güç Santrali'ne yönelik düzenl..
İşte Selahattin Demirtaş'ın son hali
Gündem

İşte Selahattin Demirtaş'ın son hali

Cezaevinde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın son hali ortaya çıktı.
"Korsan Özgür"ün çakma grup toplantısı! Meclis'te "Hain Kemal" sloganları attırdı
Siyaset

"Korsan Özgür"ün çakma grup toplantısı! Meclis'te "Hain Kemal" sloganları attırdı

"Şaibeli kurultay" sonrası CHP Genel Başkanlığı'ndan alınan Mersin Milletvekili Özgür Özel, mecliste tepki çeken bir grup toplantısı düzenle..
Akılalmaz olay... Sürücüyü vurup otomobili gasp etti! İyilik yapmak isterken canından oluyordu
Aktüel

Akılalmaz olay... Sürücüyü vurup otomobili gasp etti! İyilik yapmak isterken canından oluyordu

Ağrı’nın Patnos ilçesinde yol kenarında yardım isteyen bir kişi, kendisini aracına alan sürücüyü silahla vurduktan sonra otomobili gasp eder..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23