Rakamlar güncellendi: İşte Türkiye'de en çok satılan 10 otomobil
Türkiye'de 2026 yılının ilk 5 ayında en çok tercih edilen otomobiller belli oldu. İşte Türkiye'nin en çok tercih edilen 10 otomobili...
Türkiye'de 2026'nın ilk 5 ayında en çok satılan otomobiller belli oldu. Otomobil kullanıcıları tercihlerini hem ekonomik hem de piyasa arabalarından yana kullanmaya devam etti. Türkiye'de otomobil satışlarında uzun bir süredir liderliği elinden bırakmayan Renault bu yıl da yenilediği Clio markasıyla yine en çok tercih edilen otomobiller arasında zirvedeki yerini korudu.
İşte daralan pazara meydan okuyan ve Türkiye'nin en çok tercih ettiği o modeller;
1- Renault Clio - 24.085
2- Toyota Corolla - 14.487
3- Renault Megane - 13.908
4- Toyota C-HR - 12.451
5- Renault Duster - 10.370
6- Hyundai i20 - 10.101
7- Volkswagen Taigo - 10.079
8- Fiat Egea Sedan - 10.024
9- Togg T10X - 9.070
10- Peugeot 2008 - 9.023
