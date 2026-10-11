Selma Savcı yazdı: ABD'nin maşası olan Netanyahu'nun sonu geliyor inşallah...

Raporun soykırım savaş istatistikleri verilerine göre, bombalanan, yıkılan veya hizmet dışı bırakılan hastane sayısı 38, sağlık merkezi sayısı 96, sağlık hizmetlerine yönelik saldırı sayısı 920, hedef alınan ambulans sayısı 197, tamamen yıkılan sivil savunma merkezi sayısı 16 ve tahrip edilen sivil savunma aracı sayısı 84 oldu. İşte bu yüzden bazen yaşadığımız çok şükür ki, huzur iklimine ve güçlü bir devlet yapısına duacı olmak durumundayız. Eğer bu kurtlar sofrasında güçlü olmazsanız, yarın bu alçaklar sürüsüne karşı açık verildiği takdirde tıpkı İspanya, tıpkı şu an ki Fransa gibi zorlu bir hayata itilmek istenebiliriz mazaallah...