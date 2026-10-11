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Selma Savcı yazdı: ABD'nin maşası olan Netanyahu'nun sonu geliyor inşallah...

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Selma Savcı yazdı: ABD'nin maşası olan Netanyahu'nun sonu geliyor inşallah...

Yeniakit.com.tr yazarı Selma Savcı; Katil devlet İsrail'e tepkilerin giderek yükseldiği bir dönemde Gazze Kasabı Netanyahu'nun da sonunun geldiğini anlatan dikkat çekici bir yazı kaleme aldı...

#1
Foto - Selma Savcı yazdı: ABD'nin maşası olan Netanyahu'nun sonu geliyor inşallah...

İşte o yazı; Bir ülke düşünün ki; biz bildik bileli her daim silahların susmadığı, enkazların toplanamadığı, çoluk çocuk demeden, kadın demeden, yaşlı demeden katledilen bir yer düşünün. Zorlayın biraz hafızalarınızı, zorlayın biraz önümüze getirilen yemeğe ağız büktüğümüz dakikaları, yemekleri beğenmeyip çöpe attığımızı ya da en basit örneği olarak, huzurla güvenle yatağımıza başımızı koyduğumuzun farkında olarak yaşadığımız bir hayatın dışında maalesef bir hayat daha var... Evet Filistin'deki soykırımın 3. yılını geride bıraktık...

#2
Foto - Selma Savcı yazdı: ABD'nin maşası olan Netanyahu'nun sonu geliyor inşallah...

Ne değişti derseniz bakıldığı zaman hiçbir şey... Özellikle Gazze'nin enkaza dönüşmesi ve her geçen gün enkazların altından çıkan toplu cesetlerle birlikte ülke açıkhava mezarlığına dönüşmüş durumda...

#3
Foto - Selma Savcı yazdı: ABD'nin maşası olan Netanyahu'nun sonu geliyor inşallah...

Katil devlet İsrail'in dünya ülkeleri arasında özellikle Birleşmiş Milletler'de büyük tepki görmesi ve her ne hikmetse orada İspanya ve Fransa tarafından şiddetle eleştirilmesi sonrasında ise bu ülkelerdeki krizler malumunuz... Özellikle Fransa'da öğrencilerin meydanlarda polisle çatışması da gelinen noktada Netanyahu hükümetinin sert bir dille eleştirilmesinin de izlerini taşıyor.. Çünkü küresel anlamda el altından büyük bir destek gören İsrail'in ABD zırhı ile birlikte her önüne gelene kabadayılık yapması da masumane olmasa gerek...

#4
Foto - Selma Savcı yazdı: ABD'nin maşası olan Netanyahu'nun sonu geliyor inşallah...

Ben tam bu esnada sizin de bilgi dağarcığınızın tazelenmesi ve unutmamanız gereken çok önemli bir rapora yer vermek istiyorum....

#5
Foto - Selma Savcı yazdı: ABD'nin maşası olan Netanyahu'nun sonu geliyor inşallah...

AA'nın verilerine göre; Filistin'e Destek Platformunca hazırlanan "3 Yıl: Soykırım-İnsani, Ekonomik ve Kurumsal Etkilerin Kapsamlı Bilançosu" başlıklı rapor, Gazze'de 3 yılı aşan işgal ve soykırımın insan hayatından eğitime, sağlıktan barınmaya, altyapıdan ekonomiye uzanan etkilerini ortaya koydu.

#6
Foto - Selma Savcı yazdı: ABD'nin maşası olan Netanyahu'nun sonu geliyor inşallah...

AA'nın verilerine göre; Filistin'e Destek Platformunca hazırlanan "3 Yıl: Soykırım-İnsani, Ekonomik ve Kurumsal Etkilerin Kapsamlı Bilançosu" başlıklı rapor, Gazze'de 3 yılı aşan işgal ve soykırımın insan hayatından eğitime, sağlıktan barınmaya, altyapıdan ekonomiye uzanan etkilerini ortaya koydu.

#7
Foto - Selma Savcı yazdı: ABD'nin maşası olan Netanyahu'nun sonu geliyor inşallah...

İşgal kuvvetlerinin kara saldırıları, zorunlu göç ve yoğun ateşi altında kalan sivillerin oranı yüzde 80'den fazla olurken, işgal güçlerinin "güvenli insani bölge" ilan ettiği El-Mevasi bölgesi 241 kez bombalandı.

#8
Foto - Selma Savcı yazdı: ABD'nin maşası olan Netanyahu'nun sonu geliyor inşallah...

Hastanelere getirilen toplam şehit sayısı 74 bin 245 olarak kayıtlara geçti. Bu can kayıplarının 21 bin 500'ünü çocuk, 22 bin 500'ünü baba, 12 bin 500'ünü kadınlar oluşturdu. 520 bebek soykırımda doğup şehit olurken, 1022'den fazla bebek de bir yaşından küçükken şehit edildi. Yine enkaz altında şehit olduğu varsayılan ya da akıbeti bilinmeyen 9 bin 500 kişi bulunuyor.

#9
Foto - Selma Savcı yazdı: ABD'nin maşası olan Netanyahu'nun sonu geliyor inşallah...

İsrail'in işgali nedeniyle 39 bin 22 aile toplu katliama maruz kaldı, 2 bin 700 aile nüfus kayıtlarından tamamen silindi, 6 bin 20 ailenin ise diğer tüm fertleri yok edilerek yalnızca tek bir kişi hayatta kalabildi.

#10
Foto - Selma Savcı yazdı: ABD'nin maşası olan Netanyahu'nun sonu geliyor inşallah...

Şehitlerin yüzde 55'inden fazlasını çocuk, kadın ve yaşlılar oluştururken, hedef alınan meslek grupları ve sektör mensupları da raporda tek tek sıralandı. Buna göre, 2 bin 800 polis ve yardım güvenliği görevlisi, 1700'den fazla sağlık çalışanı, 1017'den fazla spor hareketi mensubu, 292 gazeteci, 194'ten fazla belediye çalışanı ve 145 sivil savunma görevlisi yaşamını yitirdi.

#11
Foto - Selma Savcı yazdı: ABD'nin maşası olan Netanyahu'nun sonu geliyor inşallah...

Raporun soykırım savaş istatistikleri verilerine göre, bombalanan, yıkılan veya hizmet dışı bırakılan hastane sayısı 38, sağlık merkezi sayısı 96, sağlık hizmetlerine yönelik saldırı sayısı 920, hedef alınan ambulans sayısı 197, tamamen yıkılan sivil savunma merkezi sayısı 16 ve tahrip edilen sivil savunma aracı sayısı 84 oldu. İşte bu yüzden bazen yaşadığımız çok şükür ki, huzur iklimine ve güçlü bir devlet yapısına duacı olmak durumundayız. Eğer bu kurtlar sofrasında güçlü olmazsanız, yarın bu alçaklar sürüsüne karşı açık verildiği takdirde tıpkı İspanya, tıpkı şu an ki Fransa gibi zorlu bir hayata itilmek istenebiliriz mazaallah...

#12
Foto - Selma Savcı yazdı: ABD'nin maşası olan Netanyahu'nun sonu geliyor inşallah...

Yine Gazze'de eğitim alanında okulların yüzde 100'ü maddi hasar gördü, binaların yüzde 80'i doğrudan bombalamaya maruz kaldı ve yüzde 97'si yeniden inşa ya da kapsamlı onarıma ihtiyaç duydu.

#13
Foto - Selma Savcı yazdı: ABD'nin maşası olan Netanyahu'nun sonu geliyor inşallah...

Okulların yüzde 40'ı aktif çatışma veya tehlike bölgesinde yer alırken, eğitimden mahrum kalan okul çağındaki öğrenci sayısı 620 bini, üniversite çağındaki öğrenci sayısı ise 90 bini geçti.

#14
Foto - Selma Savcı yazdı: ABD'nin maşası olan Netanyahu'nun sonu geliyor inşallah...

Saldırılarda 20 bin 51 öğrenci ile 830 öğretmen ve eğitim personeli, 194 bilim insanı, akademisyen ve araştırmacı hayatını kaybetti. Gazze'den tahliye edilen öğrenci sayısı 19 bin 886, tamamen veya kısmen yıkılan yükseköğretim kurumu sayısı ise 17 oldu.

#15
Foto - Selma Savcı yazdı: ABD'nin maşası olan Netanyahu'nun sonu geliyor inşallah...

Düşünebiliyor musunuz; eğitimde bile sayısız şehitler veren bir ülkeden bahsediyoruz. Yani ortada ağır bir soykırımın olduğunu haykırmak lazım her platformda... Toplam 80 milyar dolarlık ekonomiye ihtiyaç duyulan bir Gazze'de gönül ister ki artık bu katliamların bir an önce durması...

#16
Foto - Selma Savcı yazdı: ABD'nin maşası olan Netanyahu'nun sonu geliyor inşallah...

Ve yine tam burada Nobel Barış Ödülü'nün, İsrail'in Gazze'de soykırım işlediği sonucuna varan BM soruşturma komisyonuna başkanlık yapan Navi Pillay'a verilmesi de aslında çok önemli bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Ödül, savaş suçlusu Netanyahu'nun bir gün Lahey'de yargılanacağına dair umutları da doğal olarak artırdı.

#17
Foto - Selma Savcı yazdı: ABD'nin maşası olan Netanyahu'nun sonu geliyor inşallah...

2026 Nobel Barış Ödülü, barış ve uluslararası hukuka yönelik çalışmalarından dolayı Güney Afrikalı hukukçu Navanethem Navi Pillay'a verildi. Pillay'ın savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve soykırım suçlarıyla ilgili yargılamalara yönelik çalışmalarıyla uluslararası hukuka önemli katkılar sağladığı belirtilen açıklamada, Pillay'ın kariyeri boyunca evrensel hukuk ilkelerini savunduğu vurgulandı...

#18
Foto - Selma Savcı yazdı: ABD'nin maşası olan Netanyahu'nun sonu geliyor inşallah...

İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak seçimler öncesinde koalisyon hesapları sürerken Kanal 12'nin yayınladığı son anketlerde ise katil Netanyahu'nun gidici olduğunu söylemek mümkün...

#19
Foto - Selma Savcı yazdı: ABD'nin maşası olan Netanyahu'nun sonu geliyor inşallah...

Kanal 12'nin yayınladığı son ankete göre, eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un partisi Yashar, kan kaybetmeyi sürdüren mevcut Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud ile arayı açıyor.

#20
Foto - Selma Savcı yazdı: ABD'nin maşası olan Netanyahu'nun sonu geliyor inşallah...

Ama diyeceksiniz ki, ortada kandan beslenen ve ABD'nin köpeği olarak hayatını sürdüren bir ülke İsrail varken, al birini vur ötekine de yaşanması muhtemel iken, umarız bir an önce Gazze'deki bu soykırım sona erer ve dünyanın başına bela olan bu habisten de tüm dünya Ariel Şaron'dan kurtulduğu gibi Netanyahu'dan da kurtulur. Rabbim Gazze halkının yardımcısı olsun...

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Yorumlar

Ahmet Kar

İsrailde ne Arial Şaronlar,ne Netenyahuya lar,nde Moşe Dayan gibi bakanları biter,Ülke fabrika gibi devamlı üretiyor,yapılaçak seçimlerdeki adaylara bakıyorsun bu katilden farkları yok,Bu değişmeyecektirde çünkü inançları gereği bundan vazgeçemezler.
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