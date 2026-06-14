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Sokak terörünün son kurbanı: Gözü dönmüş köpek kadının kolunu kopardı
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Sokak terörünün son kurbanı: Gözü dönmüş köpek kadının kolunu kopardı

Afyonkarahisar’da yaşanan kan donduran vahşet, "sokaklar köpeklerin yaşam alanıdır" diyerek toplama kararlarını baltalayan ve insan canını hiçe sayan sözde hayvan savunucularının açtığı derin güvenlik zafiyetini bir kez daha gözler önüne serdi. Dinlenme tesisinde kızıyla birlikte yürüyen 53 yaşındaki Feride Hozer, kuduz gibi saldıran başıboş bir köpeğin kurbanı oldu. Tekmelere ve sandalyeli müdahalelere rağmen durdurulamayan vahşi hayvan, talihsiz kadının kolunu koparıp parçaladı. Yaralıya yardıma gelen ambulansın bile tesise girmesini engelleyen bu başıboş terör karşısında, sokakların acilen temizlenmesini engelleyen lobilere isyan yükseliyor!

#1
Foto - Sokak terörünün son kurbanı: Gözü dönmüş köpek kadının kolunu kopardı

Afyonkarahisar'da kızıyla birlikte dinlenme tesisine gelen kadına saldıran köpek, kadının kolunu kopardı. İki kişinin tekme ve sandalyelerle vurmasına rağmen zapt edilemeyen köpek, yaralı kadına zarar vermek için tesise girmeye çalıştı.

#2
Foto - Sokak terörünün son kurbanı: Gözü dönmüş köpek kadının kolunu kopardı

Olay, Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde meydana geldi. Kızıyla birlikte Denizli-Afyonkarahisar kara yolu üzerinde faaliyet gösteren bir dinlenme tesisine gelen 53 yaşındaki Feride Hozer, başıboş bir köpeğin saldırısına uğradı. Korkuya kapılan kız çocuğu koşarak işletmeye girmeyi başarırken, talihsiz kadın ise tam anlamıyla dehşeti yaşadı.

#3
Foto - Sokak terörünün son kurbanı: Gözü dönmüş köpek kadının kolunu kopardı

Kaçmaya çalışan kadını önce kolundan sonra ceketinden yakalayan köpek, yere düşürdüğü kadını sürüklemeye başladı. Olay anında tesiste yemek yiyen Atilla Özer, kızının yardım çığlıkları üzerine kadının yardımına koşu. İki kişinin tekme ve sandalyeli müdahalesine rağmen kontrol edilemeyen köpek, kadını kolları ve bacaklarından yaraladı.

#4
Foto - Sokak terörünün son kurbanı: Gözü dönmüş köpek kadının kolunu kopardı

SAĞLIK EKİPLERİNİN TESİSE GİRMESİNE İZİN VERMEDİ Köpeğe yapılan ardı ardına darbelerden faydalanıp kolunu kurtarmayı başaran kadın ve etrafındakiler, can havliyle tesise girmeyi başardı. Kurtulmayı başarınca kendisini yere bırakan kadının kolundan avuç içi kadar bir bölümün köpek tarafından koparıldığı görüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin de tesise girmesine izin vermeyen ve halen içeriye girerek kadına zarar vermeye çalışan köpek, yardıma gelen vatandaşların desteğiyle kontrol altına alındı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

#5
Foto - Sokak terörünün son kurbanı: Gözü dönmüş köpek kadının kolunu kopardı

“HİÇ DÜŞÜNMEDEN YARDIM ETTİM” Yardım çığlıklarını duyar duymaz dışarı çıkarak saldırıya müdahale ettiğini belirten Atilla Özer, "İşletmede oturup yemek yediğimiz sırada dışarıdan içeriye koşan bir çocuk, dışarıda annesinin bir köpeğin saldırısına uğradığını söyledi."

#6
Foto - Sokak terörünün son kurbanı: Gözü dönmüş köpek kadının kolunu kopardı

"Dışarı baktığımda bir kadının köpeğin saldırısına uğradığını gördüm. Hiç düşünmeden dışarı koştum. O an aklımda hiçbir şey yoktu, tek düşüncem kadını kurtarmaktı. Elime geçen sandalyelerle ve tekme atarak köpeği uzaklaştırmaya, kadını yaralamasına engel olmaya çalıştım. Ancak köpek oldukça saldırgandı ve müdahale ettikçe saldırısını sürdürüyordu."

#7
Foto - Sokak terörünün son kurbanı: Gözü dönmüş köpek kadının kolunu kopardı

"Benim ve diğer bir kişinin tüm çabalarına rağmen kadının kolunu ve bacağını ısırmıştı. Köpeğe vurmaya devam ederken, kadını içeriye almayı başardık"

#8
Foto - Sokak terörünün son kurbanı: Gözü dönmüş köpek kadının kolunu kopardı

"Kadının durumu ağırdı ve kolunda derin bir yara vardı. 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedik ama köpek gelen sağlık görevlilerinin tesise yaklaşmasına izin vermiyordu. "

#9
Foto - Sokak terörünün son kurbanı: Gözü dönmüş köpek kadının kolunu kopardı

"Yardımı gelen vatandaşların desteğiyle, köpeği tutmayı başarınca, sağlık ekipleri yaralıya müdahale etti. "

#10
Foto - Sokak terörünün son kurbanı: Gözü dönmüş köpek kadının kolunu kopardı

"Eğer o gün orada olmasaydık, kadın belki bugün aramızda olmayabilirdi" dedi.

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