Sokak terörünün son kurbanı: Gözü dönmüş köpek kadının kolunu kopardı
Afyonkarahisar’da yaşanan kan donduran vahşet, "sokaklar köpeklerin yaşam alanıdır" diyerek toplama kararlarını baltalayan ve insan canını hiçe sayan sözde hayvan savunucularının açtığı derin güvenlik zafiyetini bir kez daha gözler önüne serdi. Dinlenme tesisinde kızıyla birlikte yürüyen 53 yaşındaki Feride Hozer, kuduz gibi saldıran başıboş bir köpeğin kurbanı oldu. Tekmelere ve sandalyeli müdahalelere rağmen durdurulamayan vahşi hayvan, talihsiz kadının kolunu koparıp parçaladı. Yaralıya yardıma gelen ambulansın bile tesise girmesini engelleyen bu başıboş terör karşısında, sokakların acilen temizlenmesini engelleyen lobilere isyan yükseliyor!