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Spor
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Maç sonu Galatasaray’dan olay paylaşım!

2024-09-21 22:34:13
Maç sonu Galatasaray’dan olay paylaşım!

Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettiği maçın ardından olay bir paylaşıma imza attı. .

#1
Foto - Maç sonu Galatasaray’dan olay paylaşım!

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray 3-1 kazandı.

#2
Foto - Maç sonu Galatasaray’dan olay paylaşım!

Sarı kırmızılılara galibiyeti getiren goller 20. dakikada Dominik Livakovic kendi kalesine, 28. dakikada Dries Mertens ve 59. dakikada Gabriel Sara'dan geldi. Sarı lacivertlilerin golünü 63. dakikada penaltıdan Edin Dzeko kaydetti.

#3
Foto - Maç sonu Galatasaray’dan olay paylaşım!

Sarı kırmızılılar, maç sonrası "Kadıköy bizim için deplasman değil" mesajını paylaştı.

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