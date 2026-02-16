Maaşlar kesiliyor, ödemeler geri toplanıyor! SGK'dan sahte emekliliğe sıkı denetim
SGK, 2016 sonrası emekli olanlara yönelik inceleme başlattı. Sahte sigortalılık veya gerçeğe aykırı yöntemlerle emeklilik tespit edilen kişilerin maaşları kesilecek.
Sosyal Güvenlik Kurumu, usulsüz emeklilik iddialarına ilişkin kapsamlı bir denetim süreci başlattı. 2016 sonrası emekli olanların dosyalarını inceleyen SGK, sahte sigortalılık ya da gerçeğe aykırı yöntemlerle emeklilik hakkı elde ettiği belirlenen kişilerin aylıklarını durdurdu.
Yapılan incelemelerde usulsüzlük kesinleşirse, bugüne kadar ödenen maaşların faiziyle birlikte geri talep edileceği ve ilgili kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi. Kurum yetkilileri, denetimlerin mevzuat çerçevesinde sürdürüldüğünü vurguladı.
İncelemelerde, “naylon şirketler” üzerinden prim yatırarak veya sahte sağlık raporlarıyla emekli olan çok sayıda kişi tespit edildi. Bazı kişilerin emekli maaşları durdurulurken, bugüne kadar aldıkları ödemelerin faiziyle birlikte geri tahsil edilmesi için tebligatlar gönderildi. Usulsüzlük şüphesi bulunan vatandaşlar, ilçe müdürlüklerine davet edilerek üç iş günü içinde savunma yapmaya çağrıldı.
Hatalı işlemin kurumdan kaynaklandığı tespit edilirse son beş yıllık ödemeler faizsiz geri alınacak. Ancak usulsüzlüğün vatandaştan kaynaklandığı belirlenirse, bugüne kadar alınan emekli maaşları yasal faiziyle tahsil edilecek.
Usulsüzlük kesinleştiğinde emekli aylıkları iptal edilecek ve kişiler hakkında sahtecilik ve kamu zararına neden olma gerekçesiyle savcılıklara suç duyurusunda bulunulacak.
SGK, bu adımla hem kamu kaynaklarının korunmasını hem de emeklilik sisteminde adaletin sağlanmasını hedefliyor.
