  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dünyayı sarsan haber! İHA saldırısında 28 kişi öldü Ne altın ne gümüş! İşte İslam Memiş'ten 2026 önerisi: Kademe kademe yükselecek 500 Bin Sosyal Konut Projesi'nden müjde: Eskişehir'de 6 bin 55 aile bayram yapıyor Üniversitelerde kalite atağı: Öğretmenlik programlarında yüzde 69 azalma Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş: Diyanet Radyo'nun ödülü iftihar vesilesidir Maaşlar kesiliyor, ödemeler geri toplanıyor! SGK'dan sahte emekliliğe sıkı denetim TOKİ'den Karaman'a 1550 Konut Müjdesi: Yüzyılın Projesinde Kura Çekildi Türkiye'nin sınır güvenliği testi: Yaban hayatı kaçakçılığına geçit yok Sağlıklı Nesiller İçin Somut Adım: Mardin-Derik'te 635 Çocuğa Eğitim Türkiye'nin Gazze desteği sürüyor: Konya'dan 15 tırlık insani yardım
Dünya
6
Yeniakit Publisher
Dünyayı sarsan haber! İHA saldırısında 28 kişi öldü
AA Giriş Tarihi:

Dünyayı sarsan haber! İHA saldırısında 28 kişi öldü

Türkiye ile köklü tarihi ve kültürel bağlara sahip olan Yemen'de pazar yerine düzenlenen İHA saldırısında 28 kişi vefat etti.

#1
Foto - Dünyayı sarsan haber! İHA saldırısında 28 kişi öldü

Yemen’de iç savaş devam ederken, can kaybı her geçen gün artıyor.

#2
Foto - Dünyayı sarsan haber! İHA saldırısında 28 kişi öldü

Sivil toplum kuruluşu Sudan Acil Durum Avukatları, Kuzey Kordofan eyaletinde yer alan Soudari kentindeki Al-Safia pazarına dün İHA saldırısı düzenlendiğini belirterek, saldırıda 28 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

#3
Foto - Dünyayı sarsan haber! İHA saldırısında 28 kişi öldü

Saldırıda hayatını kaybedenler arasında çok sayıda kadın ve çocuk olduğunu aktaran sivil toplum kuruluşu, saldırıyı "insani bir trajedi" olarak nitelendirdi.

#4
Foto - Dünyayı sarsan haber! İHA saldırısında 28 kişi öldü

Saldırının kim tarafından düzenlendiği henüz bilinmiyor.

#5
Foto - Dünyayı sarsan haber! İHA saldırısında 28 kişi öldü

Sudan ordusu ile RSF arasında çatışmaların devam ettiği Kordofan ve Darfur’da İHA saldırılarının arttığına dikkat çeken sivil toplum kuruluşu, Sudan Silahlı Kuvvetleri’ni ve Hızlı Destek Güçleri (RSF) paramiliter örgütünü İHA saldırılarını durdurmaya, sivil bölgeleri hedef almamaya ve uluslararası insancıl hukuka uymaya çağırdı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Gürlek, Erdoğan'ın kendisine verdiği ilk talimatı açıkladı
Gündem

Bakan Gürlek, Erdoğan'ın kendisine verdiği ilk talimatı açıkladı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine verdiği ilk talimatı açıkladı.
‘Cumhurbaşkanımıza borcumuz var’ diyerek açıkladı: İşte İstanbul’daki son anket sonuçları…
Gündem

‘Cumhurbaşkanımıza borcumuz var’ diyerek açıkladı: İşte İstanbul’daki son anket sonuçları…

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından 'Her Mahallesiyle, Her Hikayesiyle İstanbul' ve 'İstanbul'da Bir Olmak' temasıyla düzenlenen Maha..
Başkan Erdoğan BAE ziyaretini neden ertelediğini açıkladı
Gündem

Başkan Erdoğan BAE ziyaretini neden ertelediğini açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, BAE ziyaretini neden erteledi..
Konu Filistin olunca üç maymunu oynadılar! Gazeteci sordu Batılı sanatçılar kıvırdı
Gündem

Konu Filistin olunca üç maymunu oynadılar! Gazeteci sordu Batılı sanatçılar kıvırdı

Uluslararası Berlin Film Festivali'nde (Berlinale) Alman gazeteci Tilo Jung'un sanatçılara Filistin hakkında sorduğu sorular yanıtsız kaldı...
Fetullah mezarında ters dönecek! 52 vergi müfettişi tutuklandı
Gündem

Fetullah mezarında ters dönecek! 52 vergi müfettişi tutuklandı

Türkiye eli kanlı terör örgütlerine göz açtırmıyor. İstanbul merkezli 11 ildeki FETÖ operasyonunda yakalanan 52 vergi müfettişi tutuklandı...
Film değil gerçek! Genç çift, 19 yıl sonra kardeş olduklarını öğrendi
Dünya

Film değil gerçek! Genç çift, 19 yıl sonra kardeş olduklarını öğrendi

Bir çift, 19 yıllık birlikteliklerinin ardından kendilerini bebekken terk eden ve her ikisinin de adı aynı olan annelerini bulmaya çalışırke..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23