İsveç’te tarihi sonuç! Toyota rallide ilk dört sırayı birden aldı
Dünya Ralli Şampiyonası’nın İsveç ayağında Elfyn Evans zafere ulaşırken TOYOTA GAZOO Racing ilk dört sırayı da alarak dikkat çeken bir başarıya imza attı.
Dünya Ralli Şampiyonası’nın İsveç ayağında Elfyn Evans zafere ulaşırken TOYOTA GAZOO Racing ilk dört sırayı da alarak dikkat çeken bir başarıya imza attı.
2026 Dünya Ralli Şampiyonası’nın İsveç Rallisi’nde TOYOTA GAZOO Racing üstün bir performans sergiledi.
TOYOTA GAZOO Racing, 2026 Dünya Ralli Şampiyonası’nın ikinci yarışı olan İsveç Rallisi’nde de tarih yazmayı başardı. ElfynEvans’ın zaferiyle sonuçlanan rallide Toyota, ilk dört sırayı da alarak unutulmaz bir sonuç elde etti. Monte Carlo’daki ilk üç sıraya damga vuran açılış yarışının ardından İsveç’te elde edilen bu sonuçla Toyota, 2010’dan bu yana WRC’de arka arkaya iki rallide podyumun tamamını domine eden ilk üretici oldu.
Gallerli pilot ElfynEvans ve co-pilotu ScottMartin, WRC’nin kış rallisinde üst üste ikinci kez zafere ulaştı. Evans, İsveç’teki üçüncü galibiyetini alarak, İskandinav olmayan pilotlar arasında bu rallinin en başarılı isimlerinden biri oldu. Cuma günü zorlu kar koşullarında liderliği takım arkadaşı TakamotoKatsuta’ya kaptıran Evans, Cumartesi günü kontrolü yeniden ele aldı ve son güne 13.3 saniyelik avantajla girdi. Pazar günü Güç Etabı’ndahata yapmayan Evans, ralliyi 14.3 saniye farkla kazanarak 34 puan topladı ve şampiyona liderliğine yükseldi.
Japon pilot TakamotoKatsuta, İsveç’in yüksek tempolu kar etaplarında bir kez daha güçlü performans sergileyerek ikinci sırada yer aldı. Bu sonuç, kariyerindeki sekizinci WRC podyumu oldu. Genç Fin pilot Sami Pajari ise Monte Carlo’daki talihsiz başlangıcın ardından İsveç’te etkileyici bir geri dönüşe imza attı. İki etap galibiyeti alan Pajari, ralliyi üçüncü sırada tamamlayarak kariyerinin ikinci podyumuna ulaştı. Ev sahibi OliverSolberg, ilk gün yol açma dezavantajı nedeniyle zaman kaybetse de, hafta sonunu dördüncü sırada tamamlayarak takımın başarısını perçinledi. İki yarış sonunda Pilotlar Şampiyonası’nda ElfynEvans 60 puanla liderliğe yükselirken, Markalar Şampiyonası’nda TOYOTA GAZOO Racing WRT 117 puanla açık ara zirvede yer aldı.
Önemli zaferin ardından yarışı değerlendiren takım müdürü Jari-MattiLatvala, “İlk 4 sırada yer aldığımız için son derece mutluyuz. Sezonun ilk iki yarışında inanılmaz bir performans seviyesi ortaya koyduk. Monte Carlo Rallisi’nin ardından İsveç’te çok daha zorlu bir mücadele bekliyorduk. Pilotlarımız birbirleriyle çok yakın bir şekilde yarışırken büyük bir hata yapmadan ralliyi tamamlamayı başardılar” dedi. WRC takviminin üçüncü ayağı, 12-15 Mart tarihlerinde koşulacak efsanevi Safari Rallisi Kenya olacak. Karla kaplı İsveç etaplarının ardından ekipleri bu kez Afrika’nın zorlu, taşlı ve yüksek hızlı toprak yolları bekliyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23