İsveç’te tarihi sonuç! Toyota rallide ilk dört sırayı birden aldı

TOYOTA GAZOO Racing, 2026 Dünya Ralli Şampiyonası’nın ikinci yarışı olan İsveç Rallisi’nde de tarih yazmayı başardı. ElfynEvans’ın zaferiyle sonuçlanan rallide Toyota, ilk dört sırayı da alarak unutulmaz bir sonuç elde etti. Monte Carlo’daki ilk üç sıraya damga vuran açılış yarışının ardından İsveç’te elde edilen bu sonuçla Toyota, 2010’dan bu yana WRC’de arka arkaya iki rallide podyumun tamamını domine eden ilk üretici oldu.