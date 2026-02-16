  • İSTANBUL
Ne altın ne gümüş! İşte İslam Memiş'ten 2026 önerisi: Kademe kademe yükselecek 500 Bin Sosyal Konut Projesi'nden müjde: Eskişehir'de 6 bin 55 aile bayram yapıyor Üniversitelerde kalite atağı: Öğretmenlik programlarında yüzde 69 azalma Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş: Diyanet Radyo'nun ödülü iftihar vesilesidir Maaşlar kesiliyor, ödemeler geri toplanıyor! SGK'dan sahte emekliliğe sıkı denetim TOKİ'den Karaman'a 1550 Konut Müjdesi: Yüzyılın Projesinde Kura Çekildi
Geçmişin izleri birer birer siliniyor! Yüzyılların ilim yuvası yok olmak üzere
IHA

Geçmişin izleri birer birer siliniyor! Yüzyılların ilim yuvası yok olmak üzere

Şırnak’ta bulunan ve bölgenin önemli kültürel mirasları arasında gösterilen Feqiye Teyran Medresesi, bakımsızlık ve doğal etkenler nedeniyle ciddi tahribatla karşı karşıya.

Foto - Geçmişin izleri birer birer siliniyor! Yüzyılların ilim yuvası yok olmak üzere

Şırnak’ta yıllarca ilim yuvası olarak anılan Feqiye Teyran Medresesi artık zamana direnmekte güçlük çekiyor.

Foto - Geçmişin izleri birer birer siliniyor! Yüzyılların ilim yuvası yok olmak üzere

Cizre ilçesi ile Güçlükonak ilçesi arasında bulunan bölgenin önemli kültürel miraslarından biri olan Feqiye Teyran Medresesi, bakımsızlık ve doğal etkenler nedeniyle ciddi tahribata uğradı.

Foto - Geçmişin izleri birer birer siliniyor! Yüzyılların ilim yuvası yok olmak üzere

Kürt edebiyat geleneğinin öncü isimlerinden, ilahi aşk ve sevginin şairi olarak bilinen Feqiye Teyran tarafından talebe yetiştirmek amacıyla kurulduğu belirtilen medrese, uzun yıllar ilim merkezi olarak hizmet verdi.

Foto - Geçmişin izleri birer birer siliniyor! Yüzyılların ilim yuvası yok olmak üzere

Medreseyi görmek için bölgeye gelen vatandaşlar, yapının korunması ve restore edilmesi gerektiğini belirtti. Tarihi mirasın sahipsiz bırakılmaması gerektiğini ifade eden ziyaretçiler, yetkililere çağrıda bulunarak medresenin koruma altına alınmasını istedi.

Foto - Geçmişin izleri birer birer siliniyor! Yüzyılların ilim yuvası yok olmak üzere

Medresenin yapılması için yetkililere çağrıda bulunan Selami Balıkçı, "Bu medrese sadece taşlardan yapılmış bir yapı değil. Burası bir hafıza, bir geçmiş, bir kimliktir. Biz çocukken büyüklerimiz burada ilim verildiğini, nice talebenin yetiştiğini anlatırdı. Şimdi her geçen gün biraz daha yıkıldığını görmek insanın içini acıtıyor. Duvarlar çatlamış, bazı bölümler çökmüş. Ne düzenli bir koruma var ne de yenileme çalışması. Doğa şartları zaten yıpratıyor, bir de ilgisizlik eklenince yıkım hızlanıyor. Yetkililere çağrımız bu tarihi alanın turizme kazandırılmasıdır" dedi.

