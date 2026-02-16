Geçmişin izleri birer birer siliniyor! Yüzyılların ilim yuvası yok olmak üzere

Medresenin yapılması için yetkililere çağrıda bulunan Selami Balıkçı, "Bu medrese sadece taşlardan yapılmış bir yapı değil. Burası bir hafıza, bir geçmiş, bir kimliktir. Biz çocukken büyüklerimiz burada ilim verildiğini, nice talebenin yetiştiğini anlatırdı. Şimdi her geçen gün biraz daha yıkıldığını görmek insanın içini acıtıyor. Duvarlar çatlamış, bazı bölümler çökmüş. Ne düzenli bir koruma var ne de yenileme çalışması. Doğa şartları zaten yıpratıyor, bir de ilgisizlik eklenince yıkım hızlanıyor. Yetkililere çağrımız bu tarihi alanın turizme kazandırılmasıdır" dedi.