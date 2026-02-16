  • İSTANBUL
Son seçim anketinin sonucu Türkiye'ye sallayacak! Fark bir anda açılmaya başladı
Haber Merkezi

CHP'ye yakın bir çizgide olan Gezici Araştrıma son seçim anketinin sonucunu kamuoyu ile paylaştı. AK Parti ile CHP arasındaki makas açılıyor. İşte detaylar...

Muhalif kimliğiyle tanınan Gezici Araştırma Merkezi tarafından 22 ilde gerçekleştirilen son genel seçim anketinin sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı.

Vatandaşların siyasi tercihlerindeki son durumu ortaya koyan son anket, partiler arasındaki oy geçişlerine dair çarpıcı veriler sunuyor.

Elde edilen verilere göre AK Parti, yüzde 33,6'lık oy oranıyla birinci parti olma özelliğini korudu.

Ana muhalefet partisi CHP ise yüzde 31,5 oy oranına ulaşarak zirve ile arasındaki farkı 2,1 puan seviyesinde tuttu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) yüzde 8,8 ile üçüncü sırada yer aldı. Hemen ardından gelen DEM Parti ise yüzde 8,6'lık oranla dördüncü sıraya yerleşti. İYİ Parti'nin oy oranı ise araştırmaya yüzde 7,2 olarak yansıdı.

Siyasete yeni katılan Yavuz Ağıralioğlu liderliğindeki Anahtar Parti'nin (ANP) performansı da ankette dikkat çeken başlıklar arasında yer aldı.

Listede kendine yer bulan ANP, yüzde 5,0 oy oranına ulaştı. Araştırma sonuçlarında diğer partilerin toplam oy oranı ise yüzde 5,2'de kaldı.

AK Parti: Yüzde 33,5

AREDA, GENAR ve OPTIMAR'ın Ocak 2026 araştırmalarına göre AK Parti bütün anketlerde birinci parti çıkmıştı.

AREDA anketine göre partilerin oy dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

AK Parti: 32,5

CHP: 30,9

GENAR’ın anket sonuçlarına göre sıralama şöyle oluştu:

CHP: 31,2

Optimar'ın çarpıcı sonuçlarına göre partilerin oy oranları şu şekilde sıralandı:

AK Parti yüzde 35,2

CHP yüzde 27,3

KAYNAK.HABER7

