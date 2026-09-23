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Yabancı heyetlerin gözü önünde büyük skandal! Türkiye’den İHA almakta tereddüt yaşayan ülkenin milyonluk İHA testleri rezillikle sonuçlandı Maalesef utandıran gelişme: Türkler sayesinde ilk F-35'in parasını ödedik Rozeti takacağı tarih bile verildi! AK Parti’ye geçeceği söylenen o başkan telefonlara çıkmıyor Erdoğan BM'de konuştu, dünya basını ayağa kalktı! İsrail Gazze'yi, Yunanistan KKTC'yi manşete taşıdı Okulu kan gölüne çeviren 15’lik caninin odasından bakın neler çıktı? Manisa’daki dehşet veren notlar resmen kan dondurdu Ahmed El Şara'dan Türkiye'ye büyük ayıp: Erdoğan konuşurken bakın ne yaptı ABD'ye gidecek olan Netanyahu, korkudan bakın ne yapacak! Amerikalılar Türkiye'nin kritik petrol sahasında harekete geçti: Resmen kuruyorlar İran, ABD’ye şartlarını iletti! Hürmüz için 3 kritik talep
Ekonomi
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Maalesef utandıran gelişme: Türkler sayesinde ilk F-35'in parasını ödedik

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Maalesef utandıran gelişme: Türkler sayesinde ilk F-35'in parasını ödedik

Türklerin son dönemde Yunanistan'a olan ilgisi komşuda maalesef dalga konusu oldu. Yapılan yorumlarda, “İlk F-35’in parasını ödedik” denilmeye başlandı.

#1
Foto - Maalesef utandıran gelişme: Türkler sayesinde ilk F-35'in parasını ödedik

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Kapıda vize uygulamasıyla Yunan adalarına yönelen Türk turistlerin ekonomik ağırlığı, bu defa Yunanistan’da çekilen bir sosyal medya videosuyla gündeme geldi. Midilli’nin kalabalık cadde ve çarşılarını görüntüleyen bir Yunan vatandaşı, yoğunluğun büyük bölümünü oluşturan Türk turistlere dikkat çekerek F-35 üzerinden espri yaptı. Videoda “Midilli’ye akın akın gelen Türk turistler sayesinde ilk F-35 savaş uçağının parasını ödedik. Sıra ikincide” ifadeleri kullanıldı.

#2
Foto - Maalesef utandıran gelişme: Türkler sayesinde ilk F-35'in parasını ödedik

Paylaşımda kullanılan sözler gerçek bir savunma harcaması hesabı değil, Türk turistlerin adadaki ekonomik ağırlığına yönelik bir gönderme olarak öne çıktı.

#3
Foto - Maalesef utandıran gelişme: Türkler sayesinde ilk F-35'in parasını ödedik

Aradan geçen dönemde Türk turistlerin Yunan adalarındaki ağırlığı devam etti. Öte yandan Türk turistler ‘ucuz’ diyerek gittikleri Yunan adalarında yüksek fiyatlarla karşılaşıyor. Sosyal medya paylaşımlarında ‘her sene daha pahalı’ hâle geliyor şeklinde paylaşımlar görülüyor. Ayrıca Yunan adalarında ciddi bir su krizi yaşanıyor. Birçok otelde sular dahi akmıyor.

#4
Foto - Maalesef utandıran gelişme: Türkler sayesinde ilk F-35'in parasını ödedik

Videodaki esprinin gönderme yaptığı F-35 programında ise Yunanistan, ABD’den ilk aşamada 20 savaş uçağı satın almak üzere yaklaşık 3,47 milyar dolarlık bir anlaşma için süreç yürüttü. Paketin içerisinde uçakların yanı sıra eğitim, teknik destek ve simülatör gibi kalemler de bulunuyor.

#5
Foto - Maalesef utandıran gelişme: Türkler sayesinde ilk F-35'in parasını ödedik

İlk uçakların 2028’den itibaren teslim edilmesi planlanıyor. Yunan adalarında Türk turist yoğunluğu arttıkça, Türkiye’den giden ziyaretçilerin bıraktığı para yalnızca turizm sektörünün değil, restoranlardan perakendeye, ulaşımdan eğlenceye kadar çok sayıda iş kolunun gelir kaynağı hâline geliyor.

#6
Foto - Maalesef utandıran gelişme: Türkler sayesinde ilk F-35'in parasını ödedik

Türkiye’den Yunanistan’a giden turist sayısı 2,2 milyon bandını aşarak tarihî rekor kırarken, yıl sonuna kadar adalar ve ana kara dâhil 3,2 milyondan fazla Türk vatandaşının Yunanistan’ı ziyaret etmesi bekleniyor. Buna karşılık Yunanistan’dan Türkiye’ye gelen turist sayısı ise düşüş eğilimi göstererek 620 bin seviyelerinde kalıyor.

#7
Foto - Maalesef utandıran gelişme: Türkler sayesinde ilk F-35'in parasını ödedik

Bu dengesiz trafik, Türkiye’den Yunanistan’a her yıl ‘milyarlarca liralık’ devasa bir döviz ve sermaye transferi anlamına geliyor. Yunanistan, Türk turistlerin bıraktığı bu devasa turizm geliriyle kendi iç ekonomisini fonluyor. Ülke sadece 30 milyon avrosu kapıda vize geliri olmak üzere, yılda 750 milyon dolar Türk turistlerden gelir sağlıyor. Bu rakamın Yunanistan’ın toplam savunma sanayi bütçesinin yüzde 10’u kadar olduğu görülüyor.

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