  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dilden dile dolaşan dedikodular gerçeğe dönüşüyor! Tam 1009 gün sonra kürsüye çıkacak Kılıçdaroğlu’na soğuk duş Popüler meyvede zehir skandalı: 3 farklı tarım ilacı çıkan ürünler acilen raflardan toplatılıyor Herkesin merak ettiği liste açıklandı! İşte Türkiye’nin en ucuz otomobilleri Aman dikkat! Marketlerde satılan hazır salataları yeniden yıkamak doğru mu? 42 yıllık efsane görevini tamamladı: Donanmada şok ayrılık Şamil Tayyar'dan gündemi sarsan açıklama: O isim konuşursa Türkiye'de deprem olur Gelirse yer yerinden oynar! Fenerbahçe’ye, leblebi gibi gol atan bir forvet daha Uçmadan üretime geçilecek: Tarihi uçak modernizasyonu projesi tam bir skandala dönüştü Maalesef dost Katar da işin içinde: Türkiye'nin doğalgazını çalacaklar Kağıt para dönemi kapanıyor: Merkez Bankası’ndan dev adım
Gündem
16
Yeniakit Publisher
Maalesef dost Katar da işin içinde: Türkiye'nin doğalgazını çalacaklar

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Maalesef dost Katar da işin içinde: Türkiye'nin doğalgazını çalacaklar

Doğu Akdeniz'de tehlike çanları çalmaya başladı. Türkiye'ye karşı oluşturulan sinsi enerji ittifakı, Ankara'nın ve KKTC'nin meşru hakkı olan doğalgaz sahalarındaki rezervleri çıkarmaya hazırlanıyor.

#1
Foto - Maalesef dost Katar da işin içinde: Türkiye'nin doğalgazını çalacaklar

KKTC Cumhurbaşkanı Denktaş'ın eski danışmanı Sabahattin İsmail, Doğu Akdeniz'de çok yakında dikkat çeken büyük gelişmelerin yaşanacağını öne sürdü. İsmail, Türkiye'nin doğalgazının gasp edileceğini belirtti.

#2
Foto - Maalesef dost Katar da işin içinde: Türkiye'nin doğalgazını çalacaklar

Rum yönetiminin kendi aklına göre parsellediği ve dev petrol şirketlerine peşkeş çektiği Doğu Akdeniz doğal gaz yataklarından, Kıbrıs Türklerinin de hakkı bulunan sözde 6. ve 10. Parsellerde yeni gelişmeler yaşanıyor.İtalyan ENI ve Fransız TotalEnergies şirketleri, Rum yönetiminin kendi keyfine göre parsellediği ve KRONOS adını verdiği sözde 6. Parselde nihai yatırım kararı aldı.. Şirketler üretimin 2028 yılında başlayacağını iddia etmesine karşın, bu teknik olarak mümkün görünmüyor.

#3
Foto - Maalesef dost Katar da işin içinde: Türkiye'nin doğalgazını çalacaklar

Çıkarılacak doğal gazın borularla Mısır'a taşınarak orada ENİ petrol şirketine ait sıvılaştırma tesisinde sıvılaştırılması, Mısır'a ait DAMİETTA LNG TERMİNALİ üzerinden Avrupa’ya taşınması ve oradaki tesislerde tekrar gaz haline getirilerek tüketiciye ulaştırılması öngörülüyor. Fransız TotalEnergies, yataktan yılda yaklaşık 2,8 milyon ton sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) elde edileceğini ve üretimin iki şirket tarafından yarı yarıya pazarlanacağını açıkladı.

#4
Foto - Maalesef dost Katar da işin içinde: Türkiye'nin doğalgazını çalacaklar

Kıbrıs sahillerinden Mısır'a doğru 185 km uzaklıktaki sözde Kronos yatağında çıkarılabilecek durumdaki rezervlerin 85 milyar metreküpü bulduğu tahmin ediliyor. Mısır-Kıbrıs arasının yaklaşık 380 km olduğu dikkate alınırsa şirketlerin derin deniz dibinden yaklaşık 200 km boru hattı döşemesi gerekiyor ki, bunun 1-1.5 yıl içinde inşaası teknik olarak imkansız.

#5
Foto - Maalesef dost Katar da işin içinde: Türkiye'nin doğalgazını çalacaklar

6. Parselin yarısı Türkiye'nin BM'de de tescil ettiği 200 millik kıta sahanlığı içinde yer alıyor.. Sondajlarda buna dikkat ettiler ve Türk Kıta Sahanlığı'ndan uzak durdular. Ne ki, sondaj platformları Türk Kıta Sahanlığı dışında kurulsa bile, deniz dibinde doğalgaz yatağı birleşik olduğu için Türk Kıta Sahanlığı içindeki yataktan da gaz çekilmesi söz konusu olacak.

#6
Foto - Maalesef dost Katar da işin içinde: Türkiye'nin doğalgazını çalacaklar

Bir başka deyişle, Türkiye'nin gazı da çalınacak. İsrail ile Rum yönetimi arasında da sözde 12. Parseldeki Afrodit yatağında benzer bir sorun yaşanmış ve İsrail, Rum yönetimini, kendisine ait birleşik yataktan gaz çalmakla suçlayarak kendisi ile bir anlaşma yapmaya zorlamıştı.

#7
Foto - Maalesef dost Katar da işin içinde: Türkiye'nin doğalgazını çalacaklar

Bu arada çok uluslu enerji şirketleri ExxonMobil (ABD) ve QatarEnergy ( KATAR) da sondaj yaptığı sözde Pegasus ve Glaucus sahalarındaki doğal gazı üretim için yeterli bulduklarını ve 2033'de üretime başlayacaklarını açıkladılar. Yataklar, Rum yönetimi tarafından ilan edilen sözde Münhasır Ekonomik Bölgesi'nin (MEB) sözde 10. parselinde yer alıyor.

#8
Foto - Maalesef dost Katar da işin içinde: Türkiye'nin doğalgazını çalacaklar

Söz konusu sahaların “ticari olarak işletilebilir” olduğuna ilişkin ortak deklarasyon, iki şirketin üst düzey yöneticileri ile Rum yönetimi yetkilileri tarafından Rum Başkanlık Sarayı’nda bir ay kadar önce imzalandı. Rum yönetimi başkanı Hristodulidis anlaşmadan duyduğu memnuniyeti ortaya koyarken, ExxonMobil Başkan Yardımcısı John Ardill ise ortak deklarasyonun imzalanmasının “sekiz yıllık çalışmanın sonucu” olduğunu söyledi.

#9
Foto - Maalesef dost Katar da işin içinde: Türkiye'nin doğalgazını çalacaklar

Ardill, “2017 yılında ruhsatların verilmesi, 2019’da ilk keşif, geçen yıl ikinci keşif derken bugün ikinci büyük kilometre taşına ulaştık. Ticari işletilebilirlik ilanı bizi artık arama aşamasından geliştirme aşamasına taşıyor." dedi.

#10
Foto - Maalesef dost Katar da işin içinde: Türkiye'nin doğalgazını çalacaklar

Ardill, "şirketin faaliyet alanlarını 4 ve 10A numaralı blokları da kapsayacak şekilde genişleteceğini ancak kesin sondaj tarihinin belli olmadığını, daha yapılacak teknik çalışmalar olduğunu" belitti. Ardill, " Glaucus sahasının 2019’da, Pegasus sahasının ise geçen yıl keşfedildiğini, yapılan değerlendirme sondajlarının artık ticari işletilebilirlik ilanına yeterli güven sağladığını, yıl sonuna kadar ilave değerlendirme sondajları yapılacağını, ardından ön mühendislik ve tasarım (FEED) aşamasına geçileceğini, ardından nihai yatırım kararının 2029 yılında alınmasının planlandığını, üretimin ise 2033 yılında başlamasının hedeflendiğini, ancak bu tarihin erkene alınabileceğini" söyledi.

#11
Foto - Maalesef dost Katar da işin içinde: Türkiye'nin doğalgazını çalacaklar

" ExxonMobil’in gazın işlenmesi için Kıbrıs’ta bir sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisi kurup kurmayacağı yoksa Mısır’daki mevcut altyapıyı mı kullanacağı" sorusuna Ardill, " tüm seçeneklerin değerlendirildiğini, tüm işlemlerin denizde yüzer bir LNG tesisinde gerçekleştirilmesinin de olabileceğini ancak yüzer LNG tesislerinin maliyetinin oldukça yüksek olduğunu, Katar’da olduğu gibi karada LNG tesisi kurulabilmesi için mevcut rezervlerden çok daha büyük gaz miktarlarına ihtiyaç duyulduğunu, bu nedenle en güçlü seçeneğin, mevcut altyapı nedeniyle gazın boru hattıyla Mısır’a taşınması olduğunu, bu konuda Rum yönetimi ile Mısır ; Fransız TOTAL ile İtalyan ENİ şirketleri arasında anlaşmalar bulunduğunu, 6 numaralı parselden çıkarılacak doğal gazın ENİ'nin altyapısı kullanılarak Mısır’ın Dimyat kentindeki SEGAS LNG terminaline taşınmasının ve buradan Avrupa başta olmak üzere uluslararası pazarlara ihraç edilmesinin planlandığını" da söyledi.

#12
Foto - Maalesef dost Katar da işin içinde: Türkiye'nin doğalgazını çalacaklar

#13
Foto - Maalesef dost Katar da işin içinde: Türkiye'nin doğalgazını çalacaklar

Sabahattin İsmail 'Türkiye'nin hakları ne olacak?' sorusuna ise şöyle cevap verdi: Kendi kendilerine gelince güveyi oluyorlar! Oysa, söz konusu, sözde 6,10, 12 gibi yataklar dahil, Doğu Akdeniz'deki tüm yataklarda, adanın iki sahibinden ve 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti'nin iki eşit kurucu ortağından biri olan Kıbrıs Türk Halkının da eşit pay ve söz hakkı var. Türkiye, garantör ülke olarak, Kıbrıs Türk Halkının haklarını korumakta kararlı olduğunu geçmişte sahada fiilen birçok kez gösterdi.

#14
Foto - Maalesef dost Katar da işin içinde: Türkiye'nin doğalgazını çalacaklar

Dolayısı ile Türkiye ve KKTC'nin, şimdi bu gasp girişimlerine nasıl tepki vereceği çok çok önemli! Türkiye geçmişte, Rum yönetimi adına sismik araştırma ve sondaj yapan gemilere donanması ile 7 kez müdahale etmiş, onları bölgeden uzaklaştırmış ve Kıbrıs Türklerinin hakkını koruyacak özel bir anlaşma yapılmadan doğalgaz çıkarılmasına izin vermeyeceğini sahada fiilen göstermişti.

#15
Foto - Maalesef dost Katar da işin içinde: Türkiye'nin doğalgazını çalacaklar

Özetle, Kıbrıs'ta ve Doğu Akdeniz'de dananın kuyruğunun kopacağı karar anı yaklaşıyor! Şimdi 2028'de iddia edildiği gibi sondajlar, üretim ve Mısır'a boru hatlarının döşenmesi başlarsa, Türkiye yine sadece protesto ile mi yetinecek, yoksa 2021 öncesinde yaptığı gibi sahada fiili engelleme mi yapacak? Yoksa, uluslararası şirketler ile anlaşıp doğal gazın KKTC-Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştırılması ve Kıbrıs Türklerine de gelir payı karşılığında üretime izin mi verecek? Türkiye ile KKTC arasına döşenecek olan ve tam da 2028 öncesinde bitecek olan stratejik önemdeki doğalgaz boru hattı, bu açıdan da değerlendirilmeli... Özetle, Kıbrıs'ta ve Doğu Akdeniz'de dananın kuyruğunun kopacağı karar anı yaklaşıyor!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Dertli

Dogu Akdenizdeki haklarımız gideli çok oldu..bize oradan hiçbir şey vermezler..olan kibris turklerine oluyor..zaten biz dogu akdenizden çekileli yıllar oldu..
TÜM YORUMLARA GİT
Tek kelime ile rezalet! Boynunda taşıdığı ahlaksızlığa jet soruşturma
Gündem

Tek kelime ile rezalet! Boynunda taşıdığı ahlaksızlığa jet soruşturma

Katıldığı programda boynunda taşıdığı altın kolyeye benzer şeyi göstererek bunun acil durumlarda kullandığı bir ‘sapkın oyuncağı’ olduğunu a..
Cemil Tugay’ın kararı belli oldu: Yeni Parti’ye geçmemişti! AK Parti iddiaları vardı
Gündem

Cemil Tugay’ın kararı belli oldu: Yeni Parti’ye geçmemişti! AK Parti iddiaları vardı

Yeni Parti’ye katılmaması dikkat çeken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay için, “AK Parti’ye katılabilir” deniliyordu. Başkan Tug..
15 Temmuz destanına dil uzatan Nasuh Mahruki'ye darbe! Ağır ceza talebi!
Gündem

15 Temmuz destanına dil uzatan Nasuh Mahruki'ye darbe! Ağır ceza talebi!

AKUT eski başkanı Nasuh Mahruki'nin 15 Temmuz hain darbe girişimi hakkında sosyal medya hesabından yaptığı skandal paylaşımın ardından yürüt..
Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu hakkında yeni gelişme!
Gündem

Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu hakkında yeni gelişme!

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu adına faaliyet gösteren “Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi” isimli X hesabı, mahkeme k..
Çok partili siyasi tarihte bir ilk… O ilimizde CHP’li belediye kalmadı!
Gündem

Çok partili siyasi tarihte bir ilk… O ilimizde CHP’li belediye kalmadı!

Edirne'de bütün CHP’li belediye başkanlarının partilerinden ayrılması üzerine, çok partili hayata geçişin ardından ilk kez CHP’nin belediye ..
Eylemde millete su sıkarken aklın neredeydi? Toma’cı Tanal’dan ‘temiz su yok’ iddiası
Siyaset

Eylemde millete su sıkarken aklın neredeydi? Toma’cı Tanal’dan ‘temiz su yok’ iddiası

Sık sık TOMA’ların önüne atlaması ve eline aldığı su hortumu ile çatılara çıkıp çevredekilere su sıkması ile gündeme gelen eski CHP’li yeni ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23