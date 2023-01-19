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Yaşam
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Lüks araç dereye uçtu! 1 yaralı

2023-01-19 23:47:16
Lüks araç dereye uçtu! 1 yaralı

Kocaeli’de dereye düşen lüks aracın sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

#1
Foto - Lüks araç dereye uçtu! 1 yaralı

Kaza, İzmit Alikahya Fatih Mahallesi’nde meydana geldi.

#2
Foto - Lüks araç dereye uçtu! 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, 35 ACS 615 plakalı Volvo marka SUV araç, dereye uçtu.

#3
Foto - Lüks araç dereye uçtu! 1 yaralı

Kazayı görenler tarafından durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

#4
Foto - Lüks araç dereye uçtu! 1 yaralı

Bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

#5
Foto - Lüks araç dereye uçtu! 1 yaralı

Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, merdivenle dereye inip aracın sürücüsünü aldı.

#6
Foto - Lüks araç dereye uçtu! 1 yaralı

Yaralı sürücü sağlık ekiplerine teslim edilip ardından hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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