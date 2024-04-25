2024-04-25 18:25:55 Longoz Ormanları’nın süsü: Süsenler
Kırklareli'nin Longoz Ormanları'nda açan "süsenler" doğayı süsledi.
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Kırklareli'nin Longoz Ormanları'nda açan "süsenler" doğayı süsledi.
Avrupa'nın en büyük su basar ormanlarından Kırklareli'ndeki Longoz Ormanları'nda açan endemik bitki türü arasında yer alan "bataklık süsenleri" doğayı süslüyor.
İlkbaharın gelmesiyle açan bataklık süsenleri (Iris pseudacorus) tabiata renk katıyor.
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