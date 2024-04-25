  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Konya'nın tarihi güzelliği: Eflatunpınar Hitit Su Anıtı

Bahçeli'nin 'Ferdi Tayfur'lu mesajı kime? Ankara'nın nabzını tutan isim "Tepkisi buna" diyerek açıkladı

Longoz Ormanları’nın süsü: Süsenler

Dünyada yaşanan tüm sansasyonel olayları önceden bilen Simpsonlar'da herkesi şaşırtan ölüm

Kayseri basınından çok ama çok konuşulacak iddia! İstikbal, Mondi ve Bellona oraya satılacak

Topraksız tarım sistemiyle üretime başladılar! Yıllık kazanç hedefi 5 milyon TL

Ünlü ekonomist en düşük emekli maaşının kaç para olacağını açıkladı! Uçuk kaçık rakamları bırakın, işte en gerçekli rakam

Bakanlığın raporunda ortaya çıktı: İşte İstanbul’un en kirli havalı bölgesi

Kur'an-ı Kerim 4.6 milyon liraya satıldı

Beşiktaş yönetimi pusuda bekliyor! Hala bu oyuncudan bir şey bekleyecek misiniz? Yazık!
Yaşam
5
Longoz Ormanları’nın süsü: Süsenler

2024-04-25 18:25:55
Longoz Ormanları’nın süsü: Süsenler

Kırklareli'nin Longoz Ormanları'nda açan "süsenler" doğayı süsledi.

#1
Foto - Longoz Ormanları’nın süsü: Süsenler

Avrupa'nın en büyük su basar ormanlarından Kırklareli'ndeki Longoz Ormanları'nda açan endemik bitki türü arasında yer alan "bataklık süsenleri" doğayı süslüyor.

#2
Foto - Longoz Ormanları’nın süsü: Süsenler

İlkbaharın gelmesiyle açan bataklık süsenleri (Iris pseudacorus) tabiata renk katıyor.

#3
Foto - Longoz Ormanları’nın süsü: Süsenler

#4
Foto - Longoz Ormanları’nın süsü: Süsenler

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yok hükmündedir! Türkiye’den Şili’nin küstah kararına tepki
Gündem

Yok hükmündedir! Türkiye’den Şili’nin küstah kararına tepki

Dışişleri Bakanlığı, Şili Temsilciler Meclisi tarafından dün kabul edilen ve 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıyan kararın, yok hükmünde..
Başörtülü olduğuna bakmayın! Safını çoktan belirlemiş! CHP’nin şeytanla imtihanı
Sosyal Medya

Başörtülü olduğuna bakmayın! Safını çoktan belirlemiş! CHP’nin şeytanla imtihanı

Bir sokak röportajcısına konuşan başörtülü bir CHP seçmeni Ak Parti’nin karşısında şeytan olsa oyumu şeytana veririm diyor. Oy verdiği CHP’n..
İsrail’in kalemi Ege Cansen’i ifşa etti! Bu cümleyi Siyonistler bile kuramaz
Gündem

İsrail’in kalemi Ege Cansen’i ifşa etti! Bu cümleyi Siyonistler bile kuramaz

Sözcü’nün Siyonistsever kalemi Ege Cansen’e tepki gösteren Araştırmacı Yazar İsmail Nacar, akit’e yaptığı açıklamada Cansen’in İsrail ağzıyl..
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Ekonomi

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında nisan ayında bir kez dah..
Yunanistan, Türk SİHA'larını vurmak için füze çalışmaları yapan o ülkeye savaş uçaklarını gönderiyor
Gündem

Yunanistan, Türk SİHA'larını vurmak için füze çalışmaları yapan o ülkeye savaş uçaklarını gönderiyor

Yunanistan, Ermenistan, Rumlar ve Hindistan arasında yakınlaşma devam ediyor. Pakistan ve Maldivlerin Bayraktar TB2 SİHA almasından rahatsız..
Mustafa Kemal’in annesine secde eden bu profesörü tanıdınız mı? İpucu verelim… Daha önce de b.k yediğini itiraf etmişti
Sosyal Medya

Mustafa Kemal’in annesine secde eden bu profesörü tanıdınız mı? İpucu verelim… Daha önce de b.k yediğini itiraf etmişti

Geçtiğimiz yıl canlı yayında kendi dışkısını yediğini itiraf eden profesör şimdi de Mustafa Kemal Atatürk’ün annesine kameralar önünde secde..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23