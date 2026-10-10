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Alelacele Türkiye kapısını çaldılar: Ölüm tuzaklarını bertaraf eden silahı alıp götürdüler

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Alelacele Türkiye kapısını çaldılar: Ölüm tuzaklarını bertaraf eden silahı alıp götürdüler

Litvanya, Türkiye'nin savunma devlerinden birisi olan Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından geliştirilen ALPAY-I silahını satın aldı.

#1
Foto - Alelacele Türkiye kapısını çaldılar: Ölüm tuzaklarını bertaraf eden silahı alıp götürdüler

GDH Haber'de yer alan habere göre, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), geliştirdiği ALPAY-I Mayınlı Arazilerde Geçit Açma Sistemi'nin ilk ihracatını Litvanya'ya gerçekleştirdi.

#2
Foto - Alelacele Türkiye kapısını çaldılar: Ölüm tuzaklarını bertaraf eden silahı alıp götürdüler

MKE, sistemin teslimatının bu hafta içerisinde tamamlandığını açıkladı. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından da kullanılan ALPAY-I, motorize birliklerin ve piyade unsurlarının mayınlı arazilerden geçişini sağlamak amacıyla geliştirildi. Sistem, anti-tank ve anti-personel mayınlarına karşı kullanılabiliyor.

#3
Foto - Alelacele Türkiye kapısını çaldılar: Ölüm tuzaklarını bertaraf eden silahı alıp götürdüler

Römork üzerine entegre edilen ALPAY-I, tank, zırhlı personel taşıyıcı ve kamyon gibi araçlarla taşınabiliyor. Sistem, mayınlı bölgeye konuşlandırıldıktan sonra roket yardımıyla patlayıcı hat yükünü yaklaşık 200 metre mesafeye fırlatıyor.

#4
Foto - Alelacele Türkiye kapısını çaldılar: Ölüm tuzaklarını bertaraf eden silahı alıp götürdüler

Yaklaşık 400 kilogram C4 patlayıcının uzaktan infilak ettirilmesiyle 10 metre genişliğinde ve 100 metre uzunluğunda bir geçiş koridoru açılıyor. Toplam 1.000 metrekarelik alanı kapsayan sistem, yerin 1 metre altına kadar etki gösteriyor ve yüzde 99 temizleme güvenilirliği sunuyor.

#5
Foto - Alelacele Türkiye kapısını çaldılar: Ölüm tuzaklarını bertaraf eden silahı alıp götürdüler

ALPAY-I, 2 personel tarafından yaklaşık 15 dakikada kullanıma hazır hâle getirilebiliyor. Her türlü hava koşulunda görev yapabilen sistem, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sınır bölgelerinde ve mayın tehdidi bulunan harekât sahalarında aktif olarak kullanılıyor. Litvanya'ya gerçekleştirilen teslimatla birlikte ALPAY-I'nin ilk yurt dışı teslimatı da tamamlanmış oldu.

#6
Foto - Alelacele Türkiye kapısını çaldılar: Ölüm tuzaklarını bertaraf eden silahı alıp götürdüler

MKE, ALPAY-I'nin geliştirilmiş versiyonu olan ALPAY-2'yi SAHA EXPO 2026'da tanıttı. Zırhlı araç üzerine entegre edilen sistem, tamamen elektrikli tahrik yapısına ve jeneratör desteğiyle yaklaşık 750 kilometre menzile sahip.

#7
Foto - Alelacele Türkiye kapısını çaldılar: Ölüm tuzaklarını bertaraf eden silahı alıp götürdüler

ALPAY-2, 3 kilometreye kadar uzaktan kontrol edilebiliyor ve iki mühimmat kasetiyle çoklu atım gerçekleştirebiliyor. Sistem, ALPAY-I ile benzer şekilde 10 metre genişliğinde ve 100 metre uzunluğunda mayınsız geçiş koridoru oluşturabiliyor.

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