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Liderler nerede oy kullanacak?

2024-03-26 23:51:35
Liderler nerede oy kullanacak?

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere 5 gün kaldı. Seçim günü genel başkanlar da sandık başında olacak. İşte liderlerin oy kullanacağı yerler?

#1
Foto - Liderler nerede oy kullanacak?

Türkiye yerel seçimleri bekliyor. Seçimde liderlerin oy kullanacakları adresler belli oldu.

#2
Foto - Liderler nerede oy kullanacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan her seçimde olduğu gibi 31 Mart'ta da İstanbul'da olacak, oyunu Üsküdar'da kullanacak.

#3
Foto - Liderler nerede oy kullanacak?

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da İstanbul'un Fatih ilçesinde sandığa gidecek.

#4
Foto - Liderler nerede oy kullanacak?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Ankara'da, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Manisa'da oy kullanacak.

#5
Foto - Liderler nerede oy kullanacak?

MHP Genel Başkanı Bahçeli bu yılda Ankara'da Anıttepe Ortaokulu'nda oy kullanacak.

#6
Foto - Liderler nerede oy kullanacak?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise oyunu kendi seçim bölgesi olan Manisa'da kullanacak.

#7
Foto - Liderler nerede oy kullanacak?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, önceki seçimlerde İstanbul'daydı. Bu defa Ankara'da olacak olan Akşener, Bilkent'teki Türkiye Emlak Bankası Ortaokulu'nda oy kullanacak.

#8
Foto - Liderler nerede oy kullanacak?

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ise İstanbul'da sandık başına gidecek. Kaynak: NTV

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