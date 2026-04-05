Libya o silahı sessiz sedasız Türkiye'den aldı: Şans eseri kameralara yakalandı
Türkiye'nin dost ülkesi olan Libya'da kameralara takılan Türk silahı gündem oldu. Silahla ilgili detaylar kısa sürede ortaya çıktı.
Defenceturk'te yer alan habere göre KALEKALIP tarafından üretilen KCR739 piyade tüfeği, Libya’da güvenlik güçleri tarafından kullanılmakta.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre bahse konu tüfeğin 11″ namlulu versiyonu kullanılmakta.
KCR739, hassas vuruş yapma özelliğine sahip serbest salınımlı namlu, kısa çarpma gaz pistonlu ve döner başlı kilitleme ile çalışan, 7.62mm x 39 kalibre mühimmatı ateşleyebilen piyade tüfeğidir.
Kullanıcıya çift elle kullanım imkanı tanıyan tasarımlı tüfek, el kundağının 4 tarafında ve üst gövdede bulunan Picattiny raylar sayesinde de NATO standardındaki tüm aksesuarlarla uyumludur. Kullanım alanlarına ve amacına göre 7.5″, 11″ ve 14.5″ namlu seçenekleri mevcuttur. Tamamen KALEKALIP tasarımı ve üretimi olan KCR739, KCR556 5.56mm tüfeğinin birçok parçası ile uyumluluk göstermektedir.
