  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Küresel Devlerin Uçuk Hedefleri! Uzman analistlerin altın yorumu gündem oldu Beşiktaş'a Amir Murillo'dan kötü haber! Derbide ikinci yarıya çıkamadı Bir günde kaç ceviz yenmeli! Yaklaşık 30 gram, 7-8 adede kadar... MHP Lideri Devlet Bahçeli tebrik etmiş, Bozkurt figürü hediye etmişti: Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun yeni mesleği... Bu etkisini kimse konuşmuyor... Çay ve kahvede bu hatayı yapmayın! Atopik dermatit vakaları... Egzaması olan bebekler için ciddi önlem alınmalı... Biber salçası mı, domates salçası mı? A ve C vitaminleri bakımından hangisi daha üstün! Trump'ın görevden aldığı generalden tarihe geçecek mesaj Gözlerinizi ovuştururken bir kez daha düşünün! Körlüğe davetiye çıkarıyor... Prof. Dr. Müftüoğlu'ndan 'hepsi palavra' diyerek açıklama geldi! Biyorezonans denilen...
Teknoloji-Bilişim
5
Yeniakit Publisher
Libya o silahı sessiz sedasız Türkiye'den aldı: Şans eseri kameralara yakalandı
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Libya o silahı sessiz sedasız Türkiye'den aldı: Şans eseri kameralara yakalandı

Türkiye'nin dost ülkesi olan Libya'da kameralara takılan Türk silahı gündem oldu. Silahla ilgili detaylar kısa sürede ortaya çıktı.

1
#1
Defenceturk'te yer alan habere göre KALEKALIP tarafından üretilen KCR739 piyade tüfeği, Libya’da güvenlik güçleri tarafından kullanılmakta.

#2
Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre bahse konu tüfeğin 11″ namlulu versiyonu kullanılmakta.

#3
KCR739, hassas vuruş yapma özelliğine sahip serbest salınımlı namlu, kısa çarpma gaz pistonlu ve döner başlı kilitleme ile çalışan, 7.62mm x 39 kalibre mühimmatı ateşleyebilen piyade tüfeğidir.

#4
Kullanıcıya çift elle kullanım imkanı tanıyan tasarımlı tüfek, el kundağının 4 tarafında ve üst gövdede bulunan Picattiny raylar sayesinde de NATO standardındaki tüm aksesuarlarla uyumludur. Kullanım alanlarına ve amacına göre 7.5″, 11″ ve 14.5″ namlu seçenekleri mevcuttur. Tamamen KALEKALIP tasarımı ve üretimi olan KCR739, KCR556 5.56mm tüfeğinin birçok parçası ile uyumluluk göstermektedir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ali

Masallah
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23