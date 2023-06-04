LGS adayları içerde aileleri dışarıda ter döküyor

"Belli etmemeye çalıştı ama heyecanlıydı" Oğlu gibi kendi de stresli olduğunu belirten Sevgi Küçük, “Süreç zorluydu. Ülkemiz deprem yaşadığı için çocuklar da bundan çok etkiledi. Çok koşturdular, çok çabaladılar, emek verdiler. Oğlum biraz içine kapanık bir çocuk olduğu için pek belli etmemeye çalıştı ama heyecanlıydı. Bizde ailesi olarak çok heyecanlandık. Hatta hiç uyumadık” diye konuştu.