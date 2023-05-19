Laf değil icraat! Başkan Erdoğan’ın sözü gerçek oluyor

“Doğalgaz ilçemize verildikten sonra göçün önüne geçileceğini hatta göç edenlerinde geri döneceğine inanıyorum” Ağır kış şartlarının yaşandığı ilçede doğalgazın ısınmada büyük kolaylık sağlayacağını belirten Turan, “Bizler, geçen yıl üç metreye yakın kar yağdı ve bu kar ile mücadele ettik. Kış şartlarımız çok ağır geçiyor. Bu yüzden doğalgaz hattı da ilçemize çok olumlu yansıyacak. Kış mevsimi ilçemizde uzun geçiyor, bu yüzden de doğalgazın gelmesi bizler için çok iyi oldu. Kış şartları ağır olduğu için biz ilçemizde kar ile 3-4 ay boyunca mücadele ediyoruz. Bizim evlerimizdeki ısınmamız odun ya da kömür ile oluyor. Bunların maliyetleri de ağır oluyor. Vatandaşlarımız bu yüzden illere göç etmeye başladı. Sadece bizim ilçemiz için değil, diğer ilçelerimizde de bu geçerli. İnşallah doğalgaz ilçemize verildikten sonra bu göçün de önüne geçileceğine, hatta göç edenlerin de geri döneceğine ben canı gönülden inanıyorum. İnşallah göçte vermeyeceğiz, verdiğimiz göçü de geri alacağız” diye konuştu.