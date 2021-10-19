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Eğitim
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KYK yurt yedeği biten il ve ilçeler hangileri?

2021-10-19 10:24:24
KYK yurt yedeği biten il ve ilçeler hangileri?

KYK yurt yedeği biten il ve ilçeler listesi son dakika! Üniversiteyi kazanan adaylar ilgili tarihler arasında üniversite kayıtlarını gerçekleştirdi. Üniversite kaydı yapan öğrenciler barınma ihtiyacını karaşılamak için KYK yurt başvurusunda bulundu. KYK yurt başvurusunda bulunan öğrenciler KYK yurt başvuru sonuçlarını sorgulayarak yurda yerleşip yerleşmediklerini öğrenebilmekte. KYK yurt sonuçları sonrası GSB KYK yurtlarına yedek yerleştirmeler gerçekleştiriyor. GSK KYK yurt yedek başvurularında bulunan adayların beklediği 18 Ekim KYK yurt yedek başvuru sonuçları açıkladı. Peki KYK yurt yedek yerleştirmeleri ne zamana kadar devam edecek? KYK yurt yedek yerleştirme hangi il ve ilçelerde yapılıyor? KYK yurt yedeği biten il ve ilçeler hangileri?

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Foto - Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda, 2021-2022 eğitim öğretim dönemi 18 Ekim tarihli yurt yedek yerleştirme sonuçları açıklandı. KYK yurt yedek yerleştirme sonuçları e devlet üzerinden sorgulanmakta. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda, yedeği biten il ve ilçeler için “Yurt Başvuruları” başladı. KYK yurt yedek başvuru tarihi 18-24 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacağı açıklandı. KYK yurt yedek yerleştirme başvuruları yine e devlet üzerinden yapılmakta. GSB KYK yurt yedeği biten il ve ilçelere ait listeyi güncelledi. İşte KYK yurt yedeği biten il ve ilçeler:

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda, 2021-2022 eğitim öğretim dönemi 18 Ekim tarihli yurt yedek yerleştirme sonuçları açıklandı. KYK yurt yedek yerleştirme sonuçları e devlet üzerinden sorgulanmakta. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda, yedeği biten il ve ilçeler için “Yurt Başvuruları” başladı. KYK yurt yedek başvuru tarihi 18-24 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacağı açıklandı. KYK yurt yedek yerleştirme başvuruları yine e devlet üzerinden yapılmakta. GSB KYK yurt yedeği biten il ve ilçelere ait listeyi güncelledi. İşte KYK yurt yedeği biten il ve ilçeler:

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