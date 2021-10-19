KYK yurt yedeği biten il ve ilçeler listesi son dakika! Üniversiteyi kazanan adaylar ilgili tarihler arasında üniversite kayıtlarını gerçekleştirdi. Üniversite kaydı yapan öğrenciler barınma ihtiyacını karaşılamak için KYK yurt başvurusunda bulundu. KYK yurt başvurusunda bulunan öğrenciler KYK yurt başvuru sonuçlarını sorgulayarak yurda yerleşip yerleşmediklerini öğrenebilmekte. KYK yurt sonuçları sonrası GSB KYK yurtlarına yedek yerleştirmeler gerçekleştiriyor. GSK KYK yurt yedek başvurularında bulunan adayların beklediği 18 Ekim KYK yurt yedek başvuru sonuçları açıkladı. Peki KYK yurt yedek yerleştirmeleri ne zamana kadar devam edecek? KYK yurt yedek yerleştirme hangi il ve ilçelerde yapılıyor? KYK yurt yedeği biten il ve ilçeler hangileri?