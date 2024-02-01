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Yaşam
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Kuş cenneti buz tuttu! İşte o manzara

2024-02-01 10:04:45
Kuş cenneti buz tuttu! İşte o manzara

Bitlis’in Ahlat ilçesinde bulunan Vali Uğur Boran Kuş Cenneti, şiddetli soğuk nedeniyle dondu.

#1
Foto - Kuş cenneti buz tuttu! İşte o manzara

Kar yağışı sonrası dondurucu soğukların etkisini gösterdiği Ahlat’taki gölet ve bazı küçük şelaleler dondu. Ahlat’ı etkisi altına alan soğuk havalar nedeniyle ilçenin Yamlar mevkiinde bulunan ve onlarca kuş türüne ev sahipliği yapan Vali Uğur Boran Kuş Cenneti’nin yüzeyi de buzla kaplandı.

#2
Foto - Kuş cenneti buz tuttu! İşte o manzara

Yüzeyi buz tutan kuş cennetinin doğal güzelliği ise havadan drone ile görüntülendi. Kuş cennetinin donması, çok sayıda kuşun sıcak bölgelere göç etmesine sebep olurken gölün donmayan akarsu yatağında bulunan bazı kısımlarında ise az sayıda kuş türü yaşamını sürdürüyor.

#3
Foto - Kuş cenneti buz tuttu! İşte o manzara

Donan kuş cenneti doğal bir güzellik sunarken, bazı vatandaşlar da bu güzellikleri izleyerek ve fotoğraflarını çekerek arşivlerine katıyor.

#4
Foto - Kuş cenneti buz tuttu! İşte o manzara

İlçedeki vatandaşlardan Ahmet Yamlı, “Son bir haftadır etkili olan kar yağışı ve soğuklardan dolayı Ahlat’ta bulunan kuş cenneti dondu. Bende bu güzel görüntüleri izlemek için buraya geldim. Ayrıca hatıra olarak fotoğraflamak istedim. Kar yağışıyla beraber çok güzel görüntüler oluşmuş. Gerçekten seyretmesi çok güzel” dedi.

#5
Foto - Kuş cenneti buz tuttu! İşte o manzara

#6
Foto - Kuş cenneti buz tuttu! İşte o manzara

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