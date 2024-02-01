Kuş cenneti buz tuttu! İşte o manzara

İlçedeki vatandaşlardan Ahmet Yamlı, “Son bir haftadır etkili olan kar yağışı ve soğuklardan dolayı Ahlat’ta bulunan kuş cenneti dondu. Bende bu güzel görüntüleri izlemek için buraya geldim. Ayrıca hatıra olarak fotoğraflamak istedim. Kar yağışıyla beraber çok güzel görüntüler oluşmuş. Gerçekten seyretmesi çok güzel” dedi.