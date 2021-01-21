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Kuruluş Osman'dan efsane geri dönüş!

2021-01-21 10:59:12
Kuruluş Osman'dan efsane geri dönüş!

Çarşamba akşamlarının reyting rekabetinde yine kıran kırana bir çarpışma yaşandı…

#1
Foto - Kuruluş Osman dizisinin geçen hafta ekranda olmaması, izleyicilerini çok meraklandırmıştı. Bu hafta yeni bölümü ile ekrana dönen sevilen dizi yine bıraktığı yerden reytingleri topladı.

Kuruluş Osman dizisinin geçen hafta ekranda olmaması, izleyicilerini çok meraklandırmıştı. Bu hafta yeni bölümü ile ekrana dönen sevilen dizi yine bıraktığı yerden reytingleri topladı.

#2
Foto - Dün akşamki aksiyon ve savaş sahneleri izleyiciyi ekrana kilitledi. Dizi 1 hafta aranın ardından reytinglerde yine zirveye oturdu.

Dün akşamki aksiyon ve savaş sahneleri izleyiciyi ekrana kilitledi. Dizi 1 hafta aranın ardından reytinglerde yine zirveye oturdu.

#3
Foto - İşte 20 Ocak Çarşamba günü ilk 10 program listesi...

İşte 20 Ocak Çarşamba günü ilk 10 program listesi...

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