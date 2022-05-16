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Medya
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Kuruluş Osman'da beklenmedik ayrılık! Veda etti

2022-05-16 14:15:51
Kuruluş Osman'da beklenmedik ayrılık! Veda etti

ATV'de Çarşamba günlerine damga vuran Kuruluş Osman dizisinde beklenmedik bir ayrılık yaşanacak.

#1
Foto - Gazeteci Birsen Altuntaş'ın internet sitesinde yer alan habere göre, üç sezondur ekranda olan ve her çarşamba reytingleri sallayan “Kuruluş Osman” dizisinde bu hafta çok flaş bir ayrılık yaşanacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın internet sitesinde yer alan habere göre, üç sezondur ekranda olan ve her çarşamba reytingleri sallayan “Kuruluş Osman” dizisinde bu hafta çok flaş bir ayrılık yaşanacak.

#2
Foto - Tarihi dönem dizisinin gelecek sezonda ekranlarda yer alması bekleniyor.

Tarihi dönem dizisinin gelecek sezonda ekranlarda yer alması bekleniyor.

#3
Foto - Burak Özçivit’in başrolünü oynadığı dizide Nikola rolünü oynayan Erkan Avcı fenomen diziye veda edecek.

Burak Özçivit’in başrolünü oynadığı dizide Nikola rolünü oynayan Erkan Avcı fenomen diziye veda edecek.

#4
Foto - Bugüne kadar rol aldığı Karadayı, Çukur, Payihat Abdülhamit gibi dizilerde ve çok sayıda filmdeki etkili oyunculuğuyla kendisine hayran bırakan Avcı, 2 yıl sonra Kuruluş Osman’dan ayrılacak. Başarılı oyuncunun rol alacağı yeni proje şimdiden merak konusu oldu.

Bugüne kadar rol aldığı Karadayı, Çukur, Payihat Abdülhamit gibi dizilerde ve çok sayıda filmdeki etkili oyunculuğuyla kendisine hayran bırakan Avcı, 2 yıl sonra Kuruluş Osman’dan ayrılacak. Başarılı oyuncunun rol alacağı yeni proje şimdiden merak konusu oldu.

#5
Foto - Öte yandan Kuruluş Osman'a yeni sezonda önemli isimlerin dahil olması bekleniyor.

Öte yandan Kuruluş Osman'a yeni sezonda önemli isimlerin dahil olması bekleniyor.

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