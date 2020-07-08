Kurtardıkları yavruların köpek olmadığını anlayınca şok oldular

Kanalizayon borularının içinde sekiz yavru köpek olduğunun haberini alan Colorada Springs’teki itfaiye ekibi hızlıca harekete geçti. İtfaiye ekiplerinin aklına, onları kurtarmanın aslında büyük bir hata olacağı o an gelmedi. İtfaiye ekipleri önceden ağaçta mahsur kalmış ya da yanmış bir binada kalan köpekler gibi çok sayıda hayvanın hayatını kurtardı. Bu yüzden bu ihbar hiç sıradışı değil. Bu nedenle de kanalizasyonda kalmış olan sekiz yavru köpeğin kurtarılmasının da pek zorlu olmayacağını düşündüler.