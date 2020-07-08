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Yaşam
9
Kurtardıkları yavruların köpek olmadığını anlayınca şok oldular

2020-07-08 13:20:27
Kurtardıkları yavruların köpek olmadığını anlayınca şok oldular

Kanalizayon borularının içinde sekiz yavru köpek olduğunun haberini alan Colorada Springs’teki itfaiye ekibi hızlıca harekete geçti. İtfaiye ekiplerinin aklına, onları kurtarmanın aslında büyük bir hata olacağı o an gelmedi. İtfaiye ekipleri önceden ağaçta mahsur kalmış ya da yanmış bir binada kalan köpekler gibi çok sayıda hayvanın hayatını kurtardı. Bu yüzden bu ihbar hiç sıradışı değil. Bu nedenle de kanalizasyonda kalmış olan sekiz yavru köpeğin kurtarılmasının da pek zorlu olmayacağını düşündüler.

#1
Foto - İtfaiye ekipleri, köpek yavruları açlıktan ölmeden veya hipotermiye girmeden önce olay yerine ulaşmaları lazımdı. Ancak her gün canlıları kurtaran ekip birazdan çok farklı bir deneyimle karşılaşacaklarından haberdar değildi.

İtfaiye ekipleri, köpek yavruları açlıktan ölmeden veya hipotermiye girmeden önce olay yerine ulaşmaları lazımdı. Ancak her gün canlıları kurtaran ekip birazdan çok farklı bir deneyimle karşılaşacaklarından haberdar değildi.

#2
Foto - Bu sırada, olayın gerçekleştiği yere gelen itfaiye ekiplerinden biri kanalizasyon içindeki çukura uzanarak yavru köpekleri çıkarmaya başladı. Minik yavrular bu kanalizasyon çukurunda inlerken annelerini istedikleri belli oluyordu, bu sebeple de itfaiye ekipleri etrafı kontrol etti ve yavruların ailesini bulmaya çaba gösterdi.

Bu sırada, olayın gerçekleştiği yere gelen itfaiye ekiplerinden biri kanalizasyon içindeki çukura uzanarak yavru köpekleri çıkarmaya başladı. Minik yavrular bu kanalizasyon çukurunda inlerken annelerini istedikleri belli oluyordu, bu sebeple de itfaiye ekipleri etrafı kontrol etti ve yavruların ailesini bulmaya çaba gösterdi.

#3
Foto - Yavru köpeklere yakınlaşıp bakıldığında etraftakiler köpeklerin cinsinin Labrador olduğunda karar kıldılar. Minik köpekleri veteriner hekime götürme kararı aldılar. Veteriner ise inleyen hayvanlara baktığında şok oldu. İtfaiye ekipleri bu tepkiyle karşılaşmayı hiç beklemiyordu.

Yavru köpeklere yakınlaşıp bakıldığında etraftakiler köpeklerin cinsinin Labrador olduğunda karar kıldılar. Minik köpekleri veteriner hekime götürme kararı aldılar. Veteriner ise inleyen hayvanlara baktığında şok oldu. İtfaiye ekipleri bu tepkiyle karşılaşmayı hiç beklemiyordu.

#4
Foto - İtfaiye ekiplerine veteriner, olayın aslında anladıkları gibi olmadığını, bu hayvanların siyah tüylere sahip yavru köpeklerden değil, koyu kırmızı kürklü tilkiler olduğundan bahsetti. Herkes bu duruma hayret etti. İtfaiye ekipleri yardım etmek için istemeden annelerinin yavruları sakladığı yerden onları çıkarmış oldu. Hızlıca annelerinin bu yavru tilkileri aradığına karar veren itfaiye ekipleri tekrar işe koyuldu. Ardından itfaiye ekipleri yavru tilkileri yeniden olayın olduğu yere götürdü ve anne tilkinin dönmesini beklemeye koyuldu. Ancak gelen giden olmadı. Günler geçmiş olmasına rağmen yavrulara bakmak için anne veya babası gelip gitmedi. Yavruların yalnız olduğu anlaşıldı.

İtfaiye ekiplerine veteriner, olayın aslında anladıkları gibi olmadığını, bu hayvanların siyah tüylere sahip yavru köpeklerden değil, koyu kırmızı kürklü tilkiler olduğundan bahsetti. Herkes bu duruma hayret etti. İtfaiye ekipleri yardım etmek için istemeden annelerinin yavruları sakladığı yerden onları çıkarmış oldu. Hızlıca annelerinin bu yavru tilkileri aradığına karar veren itfaiye ekipleri tekrar işe koyuldu. Ardından itfaiye ekipleri yavru tilkileri yeniden olayın olduğu yere götürdü ve anne tilkinin dönmesini beklemeye koyuldu. Ancak gelen giden olmadı. Günler geçmiş olmasına rağmen yavrulara bakmak için anne veya babası gelip gitmedi. Yavruların yalnız olduğu anlaşıldı.

#5
Foto - Anne tilkinin artık yavrularını kanalizyona gelip almayacağı anlaşıldığında itfaiye ekipleri hayvan eylemcileriyle iletişim kurdu.

Anne tilkinin artık yavrularını kanalizyona gelip almayacağı anlaşıldığında itfaiye ekipleri hayvan eylemcileriyle iletişim kurdu.

#6
Foto - Humane Society, hayvanları koruma derneği bir süredir yavru tilkileri zaten yakından gözlemliyordu. Yavruların annesinin ortaya çıkmayacağını anladıklarında yavrulara bakmaya karar verdiler.

Humane Society, hayvanları koruma derneği bir süredir yavru tilkileri zaten yakından gözlemliyordu. Yavruların annesinin ortaya çıkmayacağını anladıklarında yavrulara bakmaya karar verdiler.

#7
Foto - Gönüllü kişiler yavru tilkilerin sağlıklarına kavuşmalarından sonra yabani yaşama salınmak üzere veteriner hekime götürdü ve bakımları yapıldı.

Gönüllü kişiler yavru tilkilerin sağlıklarına kavuşmalarından sonra yabani yaşama salınmak üzere veteriner hekime götürdü ve bakımları yapıldı.

#8
Foto - ‘’Colorado’da bunlar yaşamın bir parçası. Yabani hayat ve modern hayatı birbirlerinden ayrıştırmak bazı durumlarda zorluk oluşturabiliyor. Springs şehrinin kimi dönemde işleri karmaşaya sürükleyebiliyor.’’ Gerçek olan bir konu var ki o da itfaiye ekipleri tarafından bu yavrulara yardım eli uzatılmak istenmesi. Tabii ki bu yavru tilkiler bir gün büyüyecekler ardından doğal yaşam alanlarında hayatlarını sürdürmeye de devam edecekler.

‘’Colorado’da bunlar yaşamın bir parçası. Yabani hayat ve modern hayatı birbirlerinden ayrıştırmak bazı durumlarda zorluk oluşturabiliyor. Springs şehrinin kimi dönemde işleri karmaşaya sürükleyebiliyor.’’ Gerçek olan bir konu var ki o da itfaiye ekipleri tarafından bu yavrulara yardım eli uzatılmak istenmesi. Tabii ki bu yavru tilkiler bir gün büyüyecekler ardından doğal yaşam alanlarında hayatlarını sürdürmeye de devam edecekler.

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