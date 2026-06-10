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Kemal Kılıçdaroğlu 9 kişiyle sınırlı kalmayacak! İşte CHP'de kovulacak yeni isimler Yok artık! Aziz Yıldırım'dan forvet transferinde çok büyük isim: Marcus Rashford Trump'tan Paşinyan sözleri: Onun yeniden seçilmesi için destek verdim Bakan Göktaş: 9 Bin 277 koruyucu aile, 11 bin 22 çocuğun hayatına dokunuyor Kur’an kursu öğrencilerinin renkli anları: Asım’ın Nesli’nin yıl sonu coşkusu Hobi olarak bahçesine ekti, şimdi paraya para demiyor: Kilosunu 2 bin liraya satıyor Milyonlarca araç sahibi için geri sayım başladı! 1 Temmuz'da başlamazsa paranız yanabilir!
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Foto - Yok artık! Aziz Yıldırım'dan forvet transferinde çok büyük isim: Marcus Rashford

VEDAT VE GUIRASSY'DEN SONRA RASHFORD - Vedat Muriqi ve Serhou Guirassy transferlerinde mutlu sona ulaşarak hücum hattını tamamen yenileyen yönetim, taraftara asıl büyük sürprizi sol forvette görev yapan Rashford ile yapmaya hazırlanıyor.

#2
Foto - Yok artık! Aziz Yıldırım'dan forvet transferinde çok büyük isim: Marcus Rashford

Gözünü dünya yıldızlarına diken sarı-lacivertlilerin, Manchester United'ın dünyaca ünlü kanat-forveti Marcus Rashford’ı kadrosuna katmak için kolları sıvadığı öğrenildi.

#3
Foto - Yok artık! Aziz Yıldırım'dan forvet transferinde çok büyük isim: Marcus Rashford

İngiliz yıldızın menajeriyle ilk temasları kuran Aziz Yıldırım kurmaylarının, transfer şartlarını masaya yatırdığı belirtildi.

#4
Foto - Yok artık! Aziz Yıldırım'dan forvet transferinde çok büyük isim: Marcus Rashford

SEZON PERFORMANSI - Geride kalan sezon Barcelona'da 49 resmi maça çıkan Rashford, 14 gol ve 14 asistlik performans sergiledi.

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