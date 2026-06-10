Yok artık! Aziz Yıldırım'dan forvet transferinde çok büyük isim: Marcus Rashford
Fenerbahçe’de rekor bir oyla başkanlığa geri dönen Aziz Yıldırım öyle bir yıldıza kancayı taktı ki taraftarlar heyecandan uyku uyuyamayacak. İşte ayrıntılar...
Fenerbahçe’de rekor bir oyla başkanlığa geri dönen Aziz Yıldırım öyle bir yıldıza kancayı taktı ki taraftarlar heyecandan uyku uyuyamayacak. İşte ayrıntılar...
VEDAT VE GUIRASSY'DEN SONRA RASHFORD - Vedat Muriqi ve Serhou Guirassy transferlerinde mutlu sona ulaşarak hücum hattını tamamen yenileyen yönetim, taraftara asıl büyük sürprizi sol forvette görev yapan Rashford ile yapmaya hazırlanıyor.
Gözünü dünya yıldızlarına diken sarı-lacivertlilerin, Manchester United'ın dünyaca ünlü kanat-forveti Marcus Rashford’ı kadrosuna katmak için kolları sıvadığı öğrenildi.
İngiliz yıldızın menajeriyle ilk temasları kuran Aziz Yıldırım kurmaylarının, transfer şartlarını masaya yatırdığı belirtildi.
SEZON PERFORMANSI - Geride kalan sezon Barcelona'da 49 resmi maça çıkan Rashford, 14 gol ve 14 asistlik performans sergiledi.
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