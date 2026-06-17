Küresel Sumud Filosu skandalıyla biliniyordu: Katil Ben-Gvir'e Amerika şamarı
Gazze'de yükselen soykırım çığlıklarının mimarlarından, Filistinli mahkumlara yönelik insanlık dışı zulümleriyle tanınan aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ABD'den vize alamayınca okyanus ötesi seyahatini iptal etmek zorunda kaldı. Uluslararası sularda insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu aktivistlerine uyguladığı işkenceler ve Avrupa’ya giriş yasağının ardından, eli kanlı bakan bu kez de Washington engeline takıldı.