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Dünya
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Yeniakit Publisher
Küresel Sumud Filosu skandalıyla biliniyordu: Katil Ben-Gvir'e Amerika şamarı
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Küresel Sumud Filosu skandalıyla biliniyordu: Katil Ben-Gvir'e Amerika şamarı

Gazze'de yükselen soykırım çığlıklarının mimarlarından, Filistinli mahkumlara yönelik insanlık dışı zulümleriyle tanınan aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ABD'den vize alamayınca okyanus ötesi seyahatini iptal etmek zorunda kaldı. Uluslararası sularda insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu aktivistlerine uyguladığı işkenceler ve Avrupa’ya giriş yasağının ardından, eli kanlı bakan bu kez de Washington engeline takıldı.

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Foto - Küresel Sumud Filosu skandalıyla biliniyordu: Katil Ben-Gvir'e Amerika şamarı

Gazze'de yükselen soykırım çığlıklarının mimarlarından, Filistinli mahkumlara yönelik insanlık dışı zulümleriyle tanınan aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ABD'den vize alamayınca okyanus ötesi seyahatini iptal etmek zorunda kaldı. Uluslararası sularda insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu aktivistlerine uyguladığı işkenceler ve Avrupa’ya giriş yasağının ardından, eli kanlı bakan bu kez de Washington engeline takıldı.

#2
Foto - Küresel Sumud Filosu skandalıyla biliniyordu: Katil Ben-Gvir'e Amerika şamarı

Haaretz gazetesinin haberine göre, Ben-Gvir, İsrailli iş adamı Yaakov Elharar'ın kızının düğününe katılmak ve diplomatik bir toplantı için ABD Büyükelçiliğine vize başvurusunda bulundu. Haberde, Ben-Gvir'in vize işlemleri için ABD Büyükelçiliğine parmak izi vermek üzere davet edilmesinin ardından ABD seyahatini iptal ettiği kaydedildi. İsrail basını, Ben-Gvir'in diğer bakanlar gibi diplomatik vize alma hakkı bulunduğunu ancak ABD Büyükelçiliğinin "alışılmadık" bir prosedür uygulayarak aşırı sağcı bakandan parmak izi istediğini vurguluyor. Ben-Gvir'in ofisinden yapılan açıklamada, ABD'nin İsrail Büyükelçiliğinin vize için parmak izi istediği doğrulanmıştı.

#3
Foto - Küresel Sumud Filosu skandalıyla biliniyordu: Katil Ben-Gvir'e Amerika şamarı

SEYAHATİN FİNANSMAN DA TARTIŞMA KONUSU OLDU Haaretz'in haberine göre, Ben-Gvir'in ABD ziyaretinin masraflarının İsrailli bir iş adamı tarafından karşılanacak olması da tartışmalara yol açtı. Haberde, İsrail Kamu Denetçisi başkanlığında toplanan komitenin Ben-Gvir'in ABD seyahatinin İsrailli iş adamı Elharar tarafından finanse edilmesine itiraz ettiği belirtildi.

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Foto - Küresel Sumud Filosu skandalıyla biliniyordu: Katil Ben-Gvir'e Amerika şamarı

İtiraz üzerine Ben-Gvir'in, seyahat masraflarının İsrailli iş adamı tarafından karşılanmasına yönelik talebini geri çektiğini aktarıldı. İsrail'de bakanların özel kaynaklarla finanse edilen yurt dışı seyahatlerine, çıkar çatışmasına neden olmaması, kamu görevinin kötüye kullanılması sonucunu doğurmaması ve etik kurallarla çelişmemesi şartıyla izin verilebiliyor.

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